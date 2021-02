Tras mensaje en Twitter, comandante Zapateiro aclara qué quiso decir

El Comandante del Ejército general Eduardo Zapateiro trinó un mensaje desde su cuenta que generó inquietud en varios sectores.

"Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros", trinó el oficial.

Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros pic.twitter.com/UYViskIse8 — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) February 19, 2021

El trino está acompañado de un video de serpientes y en el que aparecen varios pasajes de la biblia: "perseguidos mas no desamparados: 2 Corintios 4:9" y "Derribados, pero no destruidos 4:9".



Aunque el alto oficial no hace referencia a ninguna situación ni etiqueta a nadie, ese trino se da unas horas después del informe de la JEP sobre los 'falsos positivos'.



De hecho el abogado Sebastián Escobar, que representa a víctimas en la jurisdicción de paz, inmediatamente respondió: "Veo en este mensaje algo más específico que un choque de trenes institucional. El @COL_EJERCITO tildando de víboras venenosas a la @JEP_Colombia".

Igualmente el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció sobre el trino:



"Un día después de que @JEP_Colombia anunció sus avances sobre falsos positivos, el comandante del Ejército trina este críptico mensaje"



Y añadió: "Respetuosamente le pido a @COMANDANTE_EJC que aclare el sentido de su trino. Sería muy grave que el Ejército pretenda intimidar a un tribunal".

Frente a la ola de comentarios que generó su publicación, Zapateiro volvió a trinar respondiendo a las críticas de su video. Inició pidiendo que no se le dé "otro sentido" a lo que escribió.



Asimismo, aclaró que "los grupos armados organizados, como el ELN, Caparros, Clan del Golfo y Pelusos, y grupos armados organizados residuales, así como el narcotráfico y las economías ilícitas, son las víboras venenosas y perversas que lamentablemente en lo corrido del año han ocasionado asesinatos de colombianos y han afectado a 35 familias de nuestros militares, asesinados o heridos, en cumplimiento de la misión. También el enemigo silencioso, el covid-19, que ha cobrado la vida de miles de ciudadanos".



A los que insinuaron que su mensaje se refería a la JEP, el comandante les explicó que la "metáfora no hace referencia a la dignidad de las instituciones, a todas ellas mi profundo apoyo. El Ejército ha sido, es y seguirá siendo totalmente respetuoso de la institucionalidad, la división de las ramas del poder público".



Finalmente, el general Zapateiro enfatizó en que durante su gestión se escribirán "unas mejores páginas en la historia de nuestra nación".

Para quienes me han pedido hacer claridad sobre un mensaje que publiqué en redes sociales de manera metafórica, pido no darle otro sentido (1) — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) February 20, 2021

A esta serie de trinos se sumaron las respuestas que les dio a personas que le hicieron comentario sobre un operativo militar en el que se hizo el decomiso de unas armas en Vichada.



"Sea serio mi general, esas armas hechizas no son de un grupo al margen de la ley, o sea mejores armas tengo...", le escribió el ciudadano Óscar Contreras a lo que el oficial respondió: "con estas escopetas, 5 bandidos se arman y se dedican a intimidar, boletear, secuestrar y muy seguramente asesinar si es del caso. Y es lo que en muchas regiones daña la percepción de seguridad. Lo que sucede es que usted, desde su comodidad, lo mira diferente. Y lo entiendo".



A otra persona que le comentó sobre el mismo armamento el general respondió: "Dr. Juan Camilo Collazos, ¿“sofisticado”? He visto bandas y estructuras criminales hasta con puñales y otro tipo de armas. Perdone la pregunta: ¿Usted ha visto la entrada y salida de un disparo de escopeta? Espero que entienda mi respuesta".

