En la mañana de este miércoles, en entrevista con EL TIEMPO, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, se refirió a los hechos registrados en zona rural de Tierralta, Córdoba, donde hombres armados intimidaron a la población civil.



De hecho, este diario publicó anoche que de acuerdo con fuentes de la institución castrense, los armados no harían parte de los grupos al margen de la ley - disidencias - como se denunció en un principio, sino que serían integrantes del Ejército Nacional.



(Por contexto, le sugerimos leer: Mindefensa habló sobre militares que intimidaron a campesinos en Tierralta, Córdoba)

Información que fue ampliada por el Ejército Nacional, que emitió un comunicado que entre otros puntos afirmó: "Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional".



En esa línea el comandante de las Fuerzas Militares aseguró que el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, viajó a la zona, y que de comprobarse que fueron militares los responsables, habrá sanciones en todo nivel y que la institución castrense apoya la 'paz total', del gobierno del presidente Gustavo Petro.

General Giraldo, ¿qué información puntual tiene usted sobre los sucedido en Tierralta, Córdoba?



​En un contexto general me informaron de que el día 11 (septiembre), en la tarde, se había recibido la información de unos hombres armados que habían hecho presencia en la vereda El Manso del municipio de Tierralta . El comandante de la división ordena enviar una unidad militar para constatar esta situación. Esta vereda está dentro del área de responsabilidad asignada al Batallón Junín, orgánico de la Décimo Primera brigada, adscrita la Séptima división. El comandante del batallón Junín ordenó, el desplazamiento inmediato y una unidad militar que estaba muy cerca de este lugar va a constatar estos hechos. La comunidad da la información y ahí ya se empiezan pues a desprender una serie de informaciones por las imágenes que se reciben por lo cual de manera inmediata se ordenan a la Inspección General del Comando de las Fuerzas Militares, enviar una comisión inspectora para constatar la realidad de los hechos.



Pero la misma información es contradictoria...



Es decir, en este momento tenemos la información de que presuntamente hubo miembros integrantes del Ejército Nacional que se hicieron pasar por un grupo armado e intimidaron la población civil de la vereda del Manso del municipio de Tierralta. En el día de hoy ante la gravedad de los hechos que, pues todavía son objetos de verificación, le ordené al comandante del Ejército Nacional desplazarse al lugar de los hechos también para coadyuvar en esta labor de verificación y esclarecimiento de la verdad.

Facebook Twitter Linkedin

Los hombres están siendo investigados por las autoridades. Foto: Captura de video

"Se tomarán todas las medidas disciplinarias y penales"

¿Por qué se habla de que presuntamente hubo militares involucrados si ya hay avances que apuntan a ello?



Estamos pues haciendo la verificación para determinar el grado de veracidad de de lo informado, entonces estamos es actuando con todas nuestras capacidades, igualmente disponiendo de otras autoridades para que de manera armónica se pueda esclarecer y dar a conocer la verdad absoluta de lo que haya sucedido. La premisa de nuestro plan estratégico de campaña Ayacucho es la protección de la población civil y no podemos ir, pues en contravía de esa norma, de esa premisa que es la que está regulando, digamos nuestro actuar, repito que es proteger la población civil y nosotros como Fuerzas Militares siempre nuestro desempeño es que de manera ética y coherente basados en unos principios de respeto por los derechos humanos, el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario, el respeto por la Constitución y la ley, el honor militar por encima de todo. Y cuando hablamos de ese honor militar pues no vamos a permitir que se se pisotee ese honor militar por unos hechos aislados ajenos a la voluntad institucional porque esto está pues empañando ese gran trabajo de miles de hombres que arriesgan su vida por el cuidado de la ciudadanía por el cumplimiento de nuestro deber constitucional. De ser cierto estos presuntos hechos pues lógicamente que actuaremos con todo el peso de la ley, se tomarán todas las medidas tanto disciplinarias como penales en el nivel que corresponda con los directos responsables por omisión, si se llegase a comprobar en el nivel operacional también, pero son hechos que nos avergüenzan; como te decía aquí lo que estamos haciendo a lo largo de este año es un esfuerzo ingente por proteger a la población civil.



¿Usted que le responde a quienes plantean que este hecho es una forma de sabotear los procesos de acercamiento - 'Paz Total' - del presidente Gustavo Petro?

​

Esto es una una conducta aislada probablemente por un comandante descritariado. Por eso reitero que esto no está dentro de nuestra doctrina militar. Esto no hace parte de la capacitación de las enseñanzas que reciben nuestros oficiales nuestros suboficiales nuestros soldados y mucho menos de suplantar un grupo al margen de la ley. Nosotros actuamos siempre en principio de acuerdo a nuestra doctrina, nos identificamos como una fuerza legítima del Estado y esa legitimidad, pues se convierte en la piedra angular de nuestras actuaciones, en ningún momento podemos ni siquiera insinuar de que estemos saboteando las políticas de gobierno porque hacemos parte de ese gobierno y estamos alineados tanto con la Constitución con como lo hemos hablado con el Plan Nacional de Desarrollo con con las políticas de seguridad y defensa del Ministerio de la Defensa Nacional y es donde encaja perfectamente nuestro plan de campaña Ayacucho. Son situaciones aisladas atípicas.

Pero haremos pues todo lo que nos corresponde a nosotros para disciplinar este personal, en el ámbito disciplinario o en lo penal ante la autoridad competente, pero esto no va a quedar impune.

Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares. — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 13, 2023

El apoyo a la 'paz total'

Facebook Twitter Linkedin

El Ejército se pronunció sobre el caso a través de un comunicado. Foto: Ejército

¿Las Fuerzas Militares apoyan la 'paz total?



Claro que sí. Hasta el momento yo creo que no hay una sola queja, no hay una sola presunta violación de los protocolos que se han establecido por integrantes de las Fuerza Militares, es todo lo contrario, son estos grupos armados, los que presuntamente han violado lo acordado en los protocolos, como te digo, esto es una situación aislada que amerita, pues la mayor responsabilidad en esclarecer los hechos y en eso es que estamos nosotros, haciendo ese gran esfuerzo con otras autoridades para esclarecer y determinar la realidad, la verdad de lo que haya ocurrido y tomar las acciones que correspondan.



General, llamó la atención - de comprobarse que son militares - que estos hombres tuvieran la cara cubierta, bota pantanera, iban a la fija a suplantar a integrantes de grupos ilegales....

​

Por supuesto que sí, esa es una conducta, pues que llevan a cabo los los criminales no es propio como yo decía de nuestro comportamiento de nuestros principios de nuestros valores es un hecho totalmente aislado, que de ser cierto, pues por supuesto que nos avergüenza, pero tomaremos ante todas las acciones que correspondan contra los responsables.

Facebook Twitter Linkedin

Fuerzas Militares deben velar por la Constitución y las leyes. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Estos hechos dañan la imagen de los integrantes de las Fuerzas Militares, la mayoría, que de verdad trabajan por el país...

​

Eso es lo que tenemos que en el día de hoy que determinar. Si hubo participación o no de integrantes del Ejército Nacional para tomar las medidas que correspondan pero como lo digo y lo repito esta es una conducta totalmente aislada que nos preocupa, porque está poniendo en duda el comportamiento ético de todos los miles de hombres y mujeres que a diario arriesgan su vida en cumplimiento de la Constitución y la ley, somos institucionales con unos principios con unos valores.

Fuentes de las @FuerzasMilCol confirmaron que no son disidencias las que amedrentaron a la población civil en Tierralta, Córdoba, son militares de la brigada 11, @COL_EJERCITO. Qué explicación tiene esto? pic.twitter.com/xA73sB5ukx — Alicia Méndez (@AyitoMendez) September 13, 2023

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia

En X: @JusticiaET