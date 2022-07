“Buenas tardes. Un saludo revolucionario a todos los colombianos, especialmente al pueblo catatumbero. Hoy nos encontramos acá, en el centro de Tibú, prestándoles seguridad. Somos fuerzas especiales de combate urbano del frente 33 de las Farc-Ep”.



Este fue el mensaje –a través de video– que envió el 14 de julio un hombre cubierto con un pasamontañas y que portaba un uniforme verde oliva, un brazalete con el tricolor nacional y un fusil.



A su lado, cuatro uniformados más, armados y ubicados frente a la alcaldía de Tibú, en Norte de Santander. El video se hizo viral generando preocupación por la situación de seguridad en la zona de frontera.



EL TIEMPO contactó con pobladores de Tibú para conocer su situación y la problemática de la región, marcada por la presencia de cultivos ilegales.



La población civil vive en medio de la zozobra por la presencia de los grupos ilegales que se disputan el control de la zona, presionan actividades asociadas al cultivo de hoja de coca y encuentran en la compleja frontera una oportunidad para evitar la persecución de las autoridades.



“Para nadie es un secreto que vivimos de sembrar la palma, pero sobre todo la mata de coca”, aseguró un hombre, de 32 años, que vive en la zona y, como la gran mayoría, pidió no ser identificado.



Dijo que hace más de 15 años la coca se convirtió en la única opción laboral, “uno termina la primaria, aprende lo básico, a leer y sumar, y entra a la secundaria, ¿para qué? Eso para ustedes que viven en las grandes ciudades, aquí la cosa es otra”, puntualizó.



De hecho, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas detectó en 2020 40.084 hectáreas sembradas con matas de coca en Norte de Santander, lo que constituye la mayor concentración de narcocultivos del país y del mundo.



De manera extraoficial, las autoridades calculan que hoy en ese departamento se encuentran entre 45.000 y 50.000 hectáreas con matas de coca.



“Yo pasé la frontera porque aquí pagan bien, las oportunidades laborales son pocas y la economía gira entorno a cortar la hoja, lo que se conoce como raspachín, uno se gana entre 40.000 o 50.000 pesos diarios, que para uno viniendo de Venezuela es una fortuna”, señaló otro joven, que lleva tres meses por el lado de La Gabarra, a unas dos horas de Tibú.



Ese potencial para la producción de la pasta base de coca o el clorhidrato de cocaína es el que hace de esta región una bomba de tiempo, y es la que se disputan las redes de narcos como las disidencias del frente 33, bajo el mando de ‘Jhon Mechas’, el Eln, lo que quedan de ‘los Pelusos’ y unas pequeñas facciones del ‘clan del Golfo’.



A esa conclusión llega el analista y experto en temas de seguridad en Norte de Santander Wilfredo Cañizales, quien le dijo a este diario que la porosa frontera con Venezuela facilita el accionar delictivo no solo relacionado con el narcotráfico, sino también con “la extorsión, el secuestro, el contrabando, incluido el de hidrocarburos”.



Cañizales dijo que en el casco urbano de Tibú, hace unos dos años, se conformaron unos grupos denominados milicias urbanas que han intentado suplantar a la autoridad, pese a que hay fuerte presencia del Ejército y la Policía.

Disidentes de las Farc, en la alcaldía de Tibú. Foto: Tomado de redes sociales

Y así quedó evidenciado con el video en el que se observó, al parecer a los mismos hombres que estuvieron frente a la alcaldía, patrullando los billares y la zona nocturna de Tibú.



“Estaban armados y pedían que la gente se identificara. Uno qué hace, pues caso”, dijo una madre de familia, que señaló: “A veces uno se los encuentra en una esquina, como verificando el tráfico, pero les advierten que viene el Ejército o la Policía y se van”.



De igual forma, aseguró que son constantes los hostigamientos contra la estación de policía, lo que genera zozobra entre los habitantes. “¿Que por qué no me voy? Porque nací aquí, esta es mi tierra y está nuestra vida”, puntualizó.

Resultados operacionales en Norte de Santander por la Segunda División del Ejército. Foto: Infografía EL TIEMPO

Patrullajes constantes

El general Ómar Esteban Sepúlveda Carvajal, comandante de la Segunda División del Ejército, le dijo a EL TIEMPO que las operaciones en esa región –Tibú y su zona rural– se hacen de manera sostenida y en todo lo que se conoce como la región del Catatumbo, donde se registra una gran concentración de cultivos de uso ilícito.



“Estas milicias urbanas lo que buscan es suplantar a la autoridad, pero no lo van a lograr. Aquí vamos a estar frente a las comunidades, y nuestras operaciones contra el narcotráfico y los delitos conexos son continuas”, afirmó el general Sepúlveda.



De hecho, el oficial dijo que estas milicias se lucran de la extorsión y del robo de hidrocarburos del oleoducto Caño Limón-Coveñas.



“Tan solo en lo corrido del año hemos incautado 15,5 toneladas de cocaína y 24,5 toneladas de pasta base de coca”, dijo el oficial.



El general Sepúlveda sostuvo que a diario hay capturas, bajas en combate y presentaciones (sometimientos) de los integrantes de estos grupos al margen de la ley, y que la prioridad de la Fuerza Pública es identificar y ubicar a los jefes de estas estructuras; en el caso de las milicias urbanas de las disidencias, dar capturar a ‘Richard’ (por quien se ofrecen hasta $ 100 millones en recompensa), y a ‘Lalo’ y ‘Loco James’ ($ 50 millones por cada uno).



Precisamente, en medio de la intervención ordenada por el ministro de Defensa, Diego Molano, el 17 de julio, el Ejército y la Policía dieron muerte a Roque Antonio González Contreras, señalado de organizar patrullajes y controles en Tibú, y se cree que él apareció hablando en el video frente a la alcaldía. El presidente Iván Duque destacó en su cuenta de Twitter el resultado: “Este criminal pretendía atemorizar a la población civil y fue neutralizado gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra Fuerza Pública”.

Baja el kilo de coca

En Norte de Santander se estima hoy más de 45.000 hectáreas de narcocultivos. Foto: Ejército

En la ruralidad de Tibú, donde muchas veredas están cubiertas de sembradíos de coca, hace unos tres meses se viene registrando una situación.



“Los mexicanos no están comprando la coca y ahora tenemos mucha producción almacenada y eso nos genera problemas, a tal punto que como aquí solo se comercia coca, pues estamos en trueque para poder comer, intercambiamos víveres”, dijo un morador.



Los campesinos cuentan que la base de coca que procesan se la venden a los grupos (sobre todo a disidencias), y los ilegales tienen los cristalizaderos para convertirla en clorhidrato y luego se la venden a emisarios de carteles de ‘Jalisco Nueva Generación’ y de ‘Sinaloa’.



“Ellos se meten bien adentro, negocian y se llevan la coca por las pistas al otro lado (Venezuela), nadie tiene claro qué pasó, pero se rumora que los ‘faltonearon’ con una carga o con la calidad y no volvieron”, dijo un poblador tras señalar que la situación de sobreproducción es muy evidente porque el valor del kilo está bajando, “antes del problema estaba sobre los $ 3’500.000, hoy se están pagando $ 2’800.000”.



Paralelo a ello hay preocupación por el reclutamiento forzado de menores de edad. “La semana pasada enviaron un mensaje por WhatsApp –a varios celulares– en el que con nombre propio advertían que iban a venir por unos 20 niños de la región. ¿Quiénes? No sabemos”, dijo el labriego.



Finalmente señaló que no se le miden a los programas de sustitución voluntaria, “no, eso no cumplen y los de los grupos no dejan. Aquí tenemos televisión satelital, pero no acueducto, así es esto por aquí”.

