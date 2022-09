Un nuevo hecho genera indignación en Norte de Santander luego de que se conocieron imágenes en las que se ve a hombres armados, que serían integrantes de las disidencias de las Farc, caminando por el casco urbano de Tibú saludando a la comunidad y regalando flores a las personas.



(Lea también: Procuraduría abrió indagación tras video de disidentes en alcaldía de Tibú).



El episodio tuvo lugar este lunes y, según se informó, los disidentes habrían explicado a los pobladores que les regalaban las flores en celebración del día del amor y la amistad.



(Le puede interesar: Temor por requisas de las disidencias de las Farc en un billar de Tibú).

Facebook Twitter Linkedin

Disidentes entregaron flores en Tibú, Norte de Santander Foto: Archivo particular

Los disidentes pertenecerían al Frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Jhon Mechas, quien a su vez es de la línea de alias Iván Mordisco, jefe del Comando Coordinador de Occidente, el grupo de disidencias más grande de Colombia.



En las fotografías se ve a un hombre con prendas de tipo militar, que tienen un escudo de las disidencias en el hombro, y quien sostiene un arma larga.



Este hombre, además, tiene en sus manos flores individualmente decoradas que regala a distintas mujeres y jóvenes.



(Podría interesarle: Disidencias patrullan y atemorizan en calles de Tibú).



Por el momento no se ha conocido un pronunciamiento de las autoridades sobre este hecho que, en todo caso, no es el primero en el que disidencias se pasen por las calles de Tibú.



En julio dos hechos similares causaron indignación. El primero, cuando presuntos disidentes entraron a un billar en donde estaban reunidas varias personas y les pidieron documentos y los requisaron.



(Puede interesarle: No se pagó recompensa por operación contra ‘Iván Mordisco’: Policía).



El segundo tuvo que ver con un video en el que se ve a hombres armados parados afuera de la Alcaldía de Tibú saludando a transeúntes y asegurando que cuidarán de la comunidad, sin que se presentara ninguna autoridad.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: