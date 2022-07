Vuelve y se repite la dramática historia en Tibú, Norte de Santander. Este jueves, un grupo de uniformados y con armas de largo alcance, al parecer disidencias de la Farc se posaron frente a la alcaldía del municipio. De acuerdo con información oficial, los hombres serían miembros del frente 33 de las Farc.



Con cinismo, los hombres saludan en un video y afirman que cuidarán de la comunidad del municipio, trabajo que según ellos realizan en la zona.

Luego, el grupo de hombres se acerca a las personas de los alrededores para estrecharles la mano y saludarlos, sin que se presente ninguna autoridad. El hecho sucedió, según versiones de habitantes, por unos 20 minutos.



Este grupo armado, al parecer, ha sido autor de varios actos de violencia en el municipio que han aterrorizado a la comunidad.



Por su parte, Diego Molano Aponte, ministro de Defensa, se pronunció en sus redes sociales y dio la orden al Ejército y a la Policía para que ejecuten una operación que asegure el municipio.



“Es inaceptable la presencia de disidencias Farc en Tibú. He dado la orden a @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia de ejecutar de inmediato una operación que consolide la seguridad en este municipio. La Fuerza pública debe estar en ofensiva permanente en Catatumbo”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

El primer patrullaje

Este hecho se registró nueve días después de que se conocieran otros videos en los que otros hombres armados adelantaron requisas en bares y discotecas de esa población nortesantandereana.



El pasado 5 de julio, los habitantes de Tibú ya habían vivido minutos de tensión cuando un grupo de hombres armados que portaban brazales alusivos a las disidencias de las Farc, patrulló las calles y entró a un billar a pedir documentos y requisar a las personas que departían en el lugar.



Uno de los subversivos grabó con su teléfono móvil el allanamiento ilegal, y en el video se logran identificar al menos 16 hombres con prendas militares, armas de largo alcance, chalecos y pasamontañas.



"Muchos pensamos que iban a matar a alguien en el billar, porque ellos se bajaron con armas largas y entraron a parar a los que estaban tomando adentro. Estaba lloviendo mucho y casi no había gente en la calle. Gracias a Dios no murió nadie”, narró un testigo en ese momento.



Este es el video que circuló este jueves y fue difundido por el grupo de disidentes.

🔴🎥 Vuelve y se repite la dramática historia en Tibú, Norte de Santande.



Disidencias patrullan y atemorizan en calles de Tibú. Más detalles acá ► https://t.co/qJULNReMlb pic.twitter.com/nCUU0kuxP4 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 15, 2022

