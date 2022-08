En la mañana de este jueves, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez, a través de su cuenta de Twitter se pronunció sobre la erradicación forzada y la sustitución voluntaria de cultivos de coca.



"La instrucción es clara: Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa", aseguró.



El pronunciamiento lo hizo el Ministro para apoyar la posición de la lucha contra el narcotráfico que, en la mañana, el presidente Gustavo Petro reiteró a través de dos trinos.



"Suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca. Hay que implementar de inmediato el PNIS, adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado", publicó el jefe de Estado.



En distintas ocasiones Petro ha afirmado que en su gobierno no se volverán a asperjar con glifosato los cultivos de coca y, en esa línea, en entrevista con EL TIEMPO el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, aseguró que la Dirección Antinarcóticos le envió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) una petición para no dar continuidad "al permiso ambiental que se le había solicitado para el uso del mismo (glifosato), esperando las conclusiones del consejo de ministros".



Ese permiso era uno de los requisitos que la Corte Constitucional solicitó para avalar el regreso de la aspersión aérea con el herbicida glifosato, que está suspendida desde el 2015.

Harán parte de los mecanismos PNIS en lugares de selvas y reservas los acuerdos para pagos mesuales por revitalizar la selva.



Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2022

Presidente Gustavo Petro tras reunión con el presidente de España, Pedro Sánchez. Foto: Presidencia

En un segundo trino, el Presidente señaló sobre el tema: "Harán parte de los mecanismos PNIS en lugares de selvas y reservas los acuerdos para pagos mensuales por revitalizar la selva. Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa".



Para el ministro de la Defensa esta es una instrucción clara, de hecho, Velásquez insistió en que se van a fomentar los programas de apoyo a los campesinos para que accedan a programas que les den otra opción de subsistencia diferente a la coca.



De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, en 2020 se detectaron 140.000 hectáreas sembradas con matas de coca.

