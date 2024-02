A finales del año pasado, los enfrentamientos entre grupos armados en el sur de Bolívar produjo el desplazamiento de 2.137 personas, el equivalente a 858 familias, hacia los municipios de Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales y Cantagallo.



Tras la alerta elevada por la Defensoría del Pueblo, a la zona llegó un componente especial de las Fuerzas Militares con el objetivo de brindar garantías para el retorno de las familias desplazadas, pero la presencia de uniformados no ha disipó el temor y, por el contrario, la violencia en ese territorio se recrudeció.

En los últimos días se intensificaron los enfrentamientos entre los grupos armados en la zona. Fuentes de inteligencia señalaron que los combates se dan por querer el dominio de las minas de oro y plata, y en un segundo plano por el control de la coca.



Según cálculos de las autoridades, en promedio mensual 3 toneladas de oro son producidas de manera ilegal en esa zona del país.



En su momento, este diario conoció que esas extensiones mineras, en la actualidad, están siendo disputadas entre la guerrilla del Eln y el frente 37 de las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’, contra el ‘clan del Golfo’.

Miembros de las Fuerzas Militares hacen presencia en el sur de Bolívar desde inicios de semana. Foto: cortesía fuerzas militares

Pero, ¿por qué no cesa el recrudecimiento del conflicto en el sur de Bolívar, pese al anuncio de las autoridades y la presencia militar en la zona?



Luis Fernando Trejo, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, señaló que el Sur de Bolívar es un territorio estratégico para la guerra, no solo por la presencia de rentas ilícitas (coca y oro), sino porque por ahí pasan corredores de movilidad que unen al Caribe, el oriente del país, el Magdalena Medio y el Pacífico.



Por otro lado, manifestó el experto, que “la política de paz del gobierno excluyó a las Agc (‘clan del Golfo’) que en este momento son el actor armado con mayor capacidad de combate en esa región y su expansión en el territorio ha debilitado militarmente y replegado territorialmente al Eln y el ‘Emc’”.



“En este sentido, el Sur de Bolívar desnuda las fallas de la Paz Total y la estrategia de seguridad del gobierno en la medida de que los ceses al fuego al ser bilaterales sólo hacen que los grupos armados no ataquen a la Fuerza Pública, pero sí pueden combatir entre ellos y seguir afectando humanitariamente a las comunidades y por otro lado, el despliegue militar es reactivo, no preventivo lo que facilita el traslado de los combates a otros municipios de la subregión”, dijo Trejo.

Miembros de la cúpula militar durante una reunión en el Sur de Bolívar, en noviembre pasado. Foto: Fuerzas Militares

En su momento, Mauricio Valencia, investigador de la línea de paz y derechos humanos de la Fundación Paz & Reconciliación, indicó que el frente 33 de las disidencias, que opera en Catatumbo (Norte de Santander), ha movilizado tropas hacía el sur de Bolívar y que ese desplazamiento se da para robustecer al grupo que opera en la zona en su lucha contra el ‘clan’.



“Hay que tener en cuenta que la minería es uno de los principales activos y fuentes de económicas de la comunidad, por lo que este factor también se convierte en un medio para ejercer control social sobre las comunidades que están en la zona minera”, dijo el investigador.

