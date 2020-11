Oficial desaparecido en Guaviare estaría en poder de ‘Gentil Duarte’

El subteniente del Ejército Carlos Arturo Becerra Castellanos fue declarado como desaparecido desde el 17 de octubre, día en el que no se presentó a formar en su base de operaciones, la Brigada 22 del Ejército ubicada en San José del Guaviare, Guaviare.



Con base en la investigación adelantada por inteligencia militar, el oficial, de 22 años, que vivía en la misma unidad militar, no pasó la noche del 16 de octubre en la Brigada.

El día de su desaparición, de acuerdo con testimonios y una cámara de seguridad, se ve a Becerra Castellanos vestido de civil, sin armamento y transportándose en su moto en Puerto Concordia, Meta.



“Señalan varios testigos que vieron al subteniente llegar al muelle, abordar con su moto una embarcación que cruza las aguas del río Ariari, que lo dejó en la vereda Arenales, zona de injerencia del disidente ‘Gentil Duarte’ ”, dijo a EL TIEMPO una fuente militar.



La fuente señaló que en el video, analizado por expertos en inteligencia, se observa a Becerra solo, “nadie lo está intimidando. Lo que nos planea un gran interrogante: ¿por qué se trasladó a esa zona?”, puntualizó.

El Ejército, de manera extraoficial, plantea la hipótesis de que al oficial lo tienen en calidad de secuestrado los hombres de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, uno de los disidentes de la desaparecida guerrilla de las Farc, por quien el Gobierno ofrece hasta 2.100 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.



Hasta el momento, nadie se ha comunicado con la institución castrense o con la familia de Becerra para hacer algún tipo de exigencia por su libertad.



Es por eso que Andrea Castellanos, madre del oficial, les envió un mensaje a los captores de su hijo. “Mi corazón le pide a ese grupo que le respeten la vida a Carlos Arturo, mi hijo. Que se pronuncien, y que por favor tengan en cuenta que él estaba de civil, desarmado, y lo más importante, no se encontraba desarrollando ninguna operación militar”, puntualizó.



Tras casi dos semanas sin tener noticias del joven, Andrea, afirmó que su único hijo ingresó a la Escuela Militar “por vocación”. Relató que el abuelo de Becerra fue veterano de la guerra de Corea, y que trabajo como civil para el Ejército. Además, uno de sus tíos es suboficial.



“Mi hijo estudio en el Colegio Militar Almirante Padilla, en cuanto se graduó ingreso a la Escuela Militar, en el 2015, y allí cumplió otro de sus sueños, graduarse como abogado y quedar en el arma de inteligencia”, señaló Andrea.

Carlos Arturo es hijo único. Su mamá Andrea Castellanos está confiada en que regresará pronto al hogar. Foto: Archivo familiar

La mujer, en cuanto fue notificada de la desaparición de su hijo, viajó a San José del Guaviare, donde estuvo entre el 18 y 26 de octubre. Allí supo, con base en información de una emisora y varios testigos, que Carlos Arturo, después de llegar a la vereda Arenales, fue visto en el punto conocido como La Y del Dorado.



“Dicen que fue interceptado por varios hombres, que lo están moviendo constantemente. Parece que son disidencias de las Farc”, señaló.



Andrea aseguró a este diario que su hijo es una persona muy tranquila, bien criado, a quien le inculcó preceptos morales. “La pasión de Carlos es la lectura militar y sobre derecho penal, precisamente en esta área quiere especializarse”, dijo.



La mujer, de 40 años, se siente tranquila en que Carlos va a aparecer, “mi fe en Dios me reconforta y me da seguridad”, y añadió que considera que Carlos es un buen hijo, “nunca me dio dolores de cabeza, siempre fue muy juicioso”.



Andrea señaló que compartían muchas actividades juntos, “viajamos solos, jugábamos rana o hasta nos tomábamos un cerveza, gozamos mucho de nuestra mutua compañía”.



Confiada en que su hijo regresará al hogar, reitera su llamado a los captores del oficial, “que le respeten la vida y lo liberen pronto”, por eso, se alista para prepararle su comida favorita, “los espaguetis con salsa boloñesa y de postre esponjado de fresa”, señaló.



De acuerdo con el Ejército Nacional este año solo se reporta la desaparición del subteniente Becerra Castellanos, de quien se estima está secuestrado.



Pero en medio del rigor del conflicto, entre 1992 y el 2018, la institución castrense tiene en sus registros a 113 desaparecidos entre oficiales, suboficiales y soldados.



