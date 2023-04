A mediados de marzo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó al Congreso el proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales, iniciativa que es clave para el Gobierno y su proyecto de 'paz total'.



Sin embargo, no ha iniciado su trámite por las comisiones primeras del Legislativo.

Aunque desde el comienzo el Ejecutivo dijo que la ley se tramitaría con mensaje de urgencia para agilizar el debate, esto, según fuentes del Congreso no ha sucedido, y por tanto la iniciativa se adelanta con los mismos términos de los demás proyectos.



De hecho, sectores del mismo Congreso y el fiscal Francisco Barbosa habían planteado la inconveniencia de tramitar la iniciativa con mensaje de urgencia. Esto al considerar que por su importancia tendría que darse el tiempo suficiente para una profunda discusión.

El ministro del Interior Alfonso Prada y Néstor Osuna Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Personas consultadas señalaron que la razón para que no haya llegado el mensaje de urgencia es que el Gobierno se quiere concentrar en estos momentos en proyectos como la reforma de la salud y evitar la congestión de proyectos en las comisiones y plenarias.



Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron además que la iniciativa de humanización carcelaria sigue con mensaje de urgencia. Por lo que los ponentes de las comisiones primeras de Senado y Cámara re reunirán para empezar conjuntamente a examinar el tema



Entre tanto, la de sometimiento al no tenerlo, solo tiene ponentes en el Senado.



El representante a la cámara Alirio Uribe le dijo a EL TIEMPO que desde el comienzo ha apoyado la idea de que la iniciativa de bandas no tenga mensaje de urgencia.



Explicó que se debería dar el tiempo para que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se pueda reunir con los representantes de las bandas criminales para socializar el texto y avanzar en acuerdos que se puedan incluir durante el trámite de la iniciativa.

El director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, en foro de EL TIEMPO sobre el la Ley de sometimiento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

"El Congreso ya en el pasado aprobó una ley de sometimiento y no sirvió para nada, no tuvo ningún resultado. La idea es que con esta norma sí se logre el objetivo de sacar a esos grupos ilegales", dijo Uribe.



Indicó que están a la espera de una decisión del Gobierno sobre el tema para establecer si se activa a los ponentes de la Cámara para sesiones conjuntas con el Senado, o si se mantiene como hoy avanza.



Durante el foro de EL TIEMPO llamado 'Ley de sometimiento: hoja de ruta', realizado hace algunos días, distintas autoridades dieron su punto de vista sobre la iniciativa.



"El escenario natural de este proyecto es el Congreso de la República", empezó aclarando el fiscal general.



Barbosa también aclaró que para los proyectos de ley como el de sujeción a la justicia no hay mesas técnicas, sino que estas están diseñadas para discutir cifras, mas no para debatir de fondo los artículos. Esa tarea, repitió, está en el Legislativo.

Ahora, frente a las órdenes de captura con fines de extradición a disidentes que se han solicitado levantar desde Palacio, el fiscal general dijo que el presidente Gustavo Petro no sabía que había un pedido desde Estados Unidos para enviar a estas personas. "Parece que (Danilo) Rueda no le contó, pero eso es un asunto propio de la coordinación interna en Palacio de Nariño que espero se resuelva para el bien del país".



No obstante, Barbosa aclaró que ve más coincidencias que controversias en este proyecto de ley, que ya fue radicado en el Congreso de la República para su respectivo debate, aunque subrayó que "acá no se puede hacer procesos de paz con delincuencia atada al narcotráfico, y ojo, atada al paramilitarismo".



"Yo le decía al presidente, usted no puede terminar tampoco, después de la historia de vida que ha tenido, haciendo acuerdos con paramilitares y narcotraficantes, porque esa sería la peor historia suya al final de este proceso", comentó el fiscal general.

En el panel también tomó la palabra la procuradora general, Margarita Cabello, quien abrió su exposición diciendo que están facultados en el ente para debatir estos proyectos, en beneficio de las víctimas.



"Para mí es muy importante que tenemos que responder a organismos internacionales como es el la Corte Penal Internacional que claramente establece unos estándares especiales respecto a qué se puede hacer y qué no", dijo.

