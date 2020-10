Ejército confirma secuestro de soldado en Norte de Santander

En la tarde de este viernes, el Ejército Nacional a través de un comunicado confirmó el secuestro del soldado Brayan David Suescún Torres, integrante del Batallón Especial Energético y Vial N.°18, con sede en Arauca.



Suescún "fue secuestrado el pasado primero de octubre, sobre el área general de La Gabarra (Norte de Santander), cuando se encontraba de permiso y se disponía a retornar a la unidad táctica, luego de disfrutar su turno de descanso", refiere el Ejército.

El militar, de acuerdo con la institución castrense, se encontraba en el momento de su plagio "en estado de indefensión y sin armamento, lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario".



La mamá del soldado, fue la encargada de denunciar el secuestro ante las autoridades. La investigación la adelanta el Gaula Militar Norte de Santander y el Batallón de Artillería N.°30.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalaron que hasta el momento no se han comunicado los secuestradores, por lo que no hay claridad sobre los plagiarios, aunque señalaron que en esta "zona hacen presencia el Eln, los 'Pelusos' y las disidencias, podrían habérselo llevado por ser militar, en este momento, no descartamos nada", puntualizó.



De acuerdo con la fuente, se espera que los secuestradores tomen contacto con la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional o la iglesia católica para eventualmente lograr su liberación, "como ha sucedido en casos anteriores en esta zona del país", señaló.

