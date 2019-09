Líder social asegura que su escolta no intentó eludir reten militar 

"Me baje (de la camioneta) y me dijeron levante las manos. Cuando yo levante mis manos me empezaron a disparar de una vez. No supe por qué. No dijeron nada", relató a EL TIEMPO Yolanda González García.



La mujer, quien se desempeña como secretaria departamental del Partido Alianza Social Independiente, ASI, resultó herida anoche en confusos hechos, en los que perdió la vida su escolta, Ezequiel Méndez Rivero, en medio de un retén del Ejército a la altura del cerro la Virgen en Toledo, Norte de Santander, límites con Saravena en Arauca.

"Venía de Cúcuta hacia Saravena, con uno de mis escoltas. Solo venía con Ezequiel y nos salió el Ejército en el camino. Nos hicieron el pare y nosotros paramos. Él se identificó y les dijo que era escolta de la Unidad Nacional de Protección, y ellos no lo escucharon", relató Yolanda García.



Y añadió que cuando se detuvieron les gritaban "bájense de la camioneta. Yo me baje rapidito porque gritaban mucho y me dio mucho miedo. El escolta se quedó buscando el carné".



Reiteró que pese a que ella levanto las manos como se lo pidieron, los uniformados empezaron a disparar. "Mi escolta no alcanzó a reaccionar, a él lo mataron adentro de la camioneta. Yo estuve inconsciente un rato. Cuando reaccione vi que el escolta estaba muerto. Creo que él trato de protegerme hasta el último momento", dijo la Secretaria de ASI.



Afirmó que en ese momento llegó al lugar un hombre armado, vestido de civil, que le pregunto a los uniformados por qué habían disparado, y que ellos respondieron que el escolta había disparado primero, pero que esto no es cierto.



Sobre el comunicado que emitió en la tarde de este viernes el Ejército en el que afirman que los uniformados abrieron fuego contra la camioneta porque no atendieron el llamado de pare la sobreviviente afirmó: "eso es mentira. Nosotros paramos, sino cómo se explica que yo estuviera afuera cuando empezaron a disparar".



Yolanda García se encuentra en el hospital de Saravena donde fue intervenida anoche por las heridas que le dejaron las balas en su mano, brazo y frente.

Inspector del Ejército investiga la situación

A través de un comunicado, la Fuerza de Tarea Quirón adscrita a la Octava División del Ejército emitió un comunicado en el que señala que "se desarrolló una operación de control territorial en zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander, tras la solicitud y alerta generada por la Policía Nacional sobre el posible secuestro de un comerciante y el hurto de una camioneta realizada entre los municipios de Pamplona y Saravena".



Explican que cuando se conoció de la situación "las unidades militares de la Décima Octava Brigada, activaron dos puestos de control sobre la vía de La Soberanía. De acuerdo a lo informado por las tropas, en el primer puesto de control, ubicado en el sector conocido como el cerro de La Virgen, corregimiento Samoré, municipio de Toledo, Norte de Santander, pasaron dos vehículos, el segundo de los cuales tenía las mismas características reportadas en el caso del posible secuestro. Este vehículo hizo caso omiso a la señal de pare, y desde su interior se abrió fuego contra los soldados, lo que produjo un intercambio de disparos que permitió la captura de dos sujetos que resultaron heridos y la incautación de dos armas cortas".



Reporta la Fuerza que un tercer hombre que se movilizaba en el carro como conductor, emprendió la huida realizando disparos, presuntamente con arma corta, en contra de los uniformados.



"De inmediato se dio aviso a las tropas ubicadas en el segundo puesto de control instalado unos kilómetros adelante en el sector de la vereda El Encanto, corregimiento Samoré, municipio de Toledo, Norte de Santander. De acuerdo con lo informado por la Unidad, a este puesto de control llegó el vehículo tipo camioneta de color rojo que hizo caso omiso a la señal de pare realizada por el personal militar, presentándose una sucesión de disparos. En esta acción fallece un sujeto y queda herida una mujer quien recibió los primeros auxilios por parte de los enfermeros militares y fue evacuada en helicóptero junto con los otros dos heridos del primer evento, al hospital del municipio de Saravena", señala el comunicado del Ejército.



Para dar claridad a la situación registrada fue enviado el Inspector General del Ejército, quien de manera coordinada con la Fiscalía trabajaran para conocer la realidad de los hechos.

Comunicado de Prensa



A propósito del trágico hecho ocurrido la noche del jueves 19 de septiembre en

el sector conocido como Alto de la Virgen, carretera que comunica a las

ciudades de Cúcuta (Norte de Santander) y Saravena (Arauca)https://t.co/7ovYpevtID pic.twitter.com/UX9q7sMrAw — Unidad Nacional de Protección (@UNPColombia) September 20, 2019

Por su parte de Unidad Nacional de Protección emitió un comunicado en el que lamenta los hechos en que falleció Ezequiel Méndez y envían su voz de condolencia a la familia.



Le piden a la Fiscalía avanzar de forma rápida en la investigación para esclarecer los hechos, y oficializan que el esquema de seguridad de Yolanda González fue reforzado.



