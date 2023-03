Desde hace dos semanas los organismos de inteligencia buscaban verificar versiones que daban cuenta que Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, segundo al mando del ‘clan del Golfo’, habría sido asesinado por sus propios hombres en Córdoba o Chocó.



Se hablaba de inconformismos internos por la posibilidad de llegar a una desmovilización o sometimiento frente a la propuesta de la ‘paz total’ del gobierno Petro.



(Porcontexto, lo invitamos a leer: Inteligencia trata de verificar muerte de 'Siopas', segundo del 'clan del Golfo')

Finalmemte el cuerpo del capo del narcotráfico fue encontrado este miércoles, sobre las 11 de la mañana, en el sector La Recta, zona rural del municipio de Dabeiba (Antioquia).



(Le sugerimos leer: La vendeta de la mafia en la que murió 'Siopas', el capo de los $5.000 millones)



El mismo, de acuerdo al reporte de la Policía conocido por EL TIEMPO, registraba impactos de bala, “cinco heridas abiertas región occipital, cuatro heridas abiertas en el rostro, una herida abierta mano derecha y dos heridas abiertas en la región escapular”, siendo trasladado a la morgue de Dabeiba, donde se encontró una cédula a nombre de Giraldo Quiroz, por lo que se priorizó su identificación y se cortejaron sus huellas a través del sistema ABIS en el laboratorio de la Policía Judicial confirmando que se trataba de ‘Siopas’.



“Es claro que se trato de una vendetta, dejaron su cuerpo tirado sobre una vía para enviar mensaje”, dijo a este diario un integrante de la Policía, y en esa línea las autoridades tejen una nueva hipótesis que refiere que ‘Siopas’, al no estar de acuerdo con la dejación de armas, de cara a una eventual negociación con el Gobierno, estaba organizando un nuevo grupo, con integrantes de su estructura que se hace llamar ‘Jairo de Jesús Durango’ y que cuenta con unos 120 hombres en armas.



(Lo invitamos a leer: ¿Quién es 'Medio Labio', narco invisible que se entregó a las autoridades?)​

'Siopas' planeaba volarse con plata y armas

Facebook Twitter Linkedin

Muerte de alias Siopas. Foto: Policía Nacional

De acuerdo con las fuentes, ‘Siopas’, estaba organizando ‘volarse’ con una gran cantidad de dinero y armas para ubicarse al norte de Antioquia.



Esa información le habría llegado a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, ‘Chiquito Malo’, máximo jefe del ‘Clan’, quien lo habría citado “bajo engaños a una reunión, con la excusa de limar asperezas y arreglar diferencias y lo asesinó”, señalan las fuentes.



Advierten que los rumores sobre su muerte (a mediados de febrero), los habría hecho correr el mismo ‘Siopas’, para generar una cortina de humo frente a ‘Chiquito Malo’, y en ese orden de ideas, le habría pedido a sus familiares y amigos cercanos hacer correr audios refiriendo a su desaparición (13 de febrero).



(Lo invitamos a leer: Así cayó ‘Pondondo’, uno de los ‘narcos invisibles’ más buscados por Reino Unido)



Se trataba, según las fuentes, de una maniobra de ‘Siopas’ para distraer a los hombres de ‘Chiquito Malo’ mientras él se ponía a salvo de la amenaza de su exsocio.

Facebook Twitter Linkedin

El cuerpo del 'Boyaco', estuvo varios días como N.N. en Sucre. Foto: Fuerzas Militares

De igual forma, las autoridades tratan de establecer si el asesinato de Omar Noruega Camacho, alias Boyaco, cuarto al mando del ‘clan’ está relacionada con la vendetta.



El ‘Boyaco’, permaneció varios días como NN en Sincelejo, Sucre, y solo hasta el viernes se logró identificarlo.



(Podría ser de su interés leer: En medio de una venganza y por una mujer, cayó el narco invisible 'Juancho')



De hecho, Noguera Camacho era requerido por una Corte en los Estados Unidos por el envío de más de 30 toneladas de cocaína. Las autoridades ofrecían desde 2017 una recompensa de 115 millones de pesos por información que llevara a su ubicación y captura.



(De seguro le interesa leer: Así fue como agentes encubiertos de la Dijín infiltraron red de narcos en Bogotá)​

Guerra por el control de la cocaína

Tras la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel (octubre de 2021), los alias de Chiquito Malo y Siopas libraron una guerra interna por asumir el control del 'clan del Golfo', considerado como el grupo armado organizado más grande dedicado al tráfico de cocaína.



(Lo invitamos a leer: 'Alto, soy 'Otoniel', no me maten': detalles inéditos de su captura)



Tras varios encuentros decidieron llevar una estructura de mando en la cual los dos tomaban decisiones, pero 'Chiquito Malo', por tener contactos con los carteles mexicanos asumiría las negociaciones y sería la cabeza visible de la organización.



Así, 'Siopas', sería el segundo frente al 'Clan' y Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como Gonzalito, el tercero al mando.



(Le sugerimos leer: 'Gonzalito’, jefe de clan del Golfo, estuvo tras secuestro de fiscales: Fiscalía.



La división en el grupo se habría dado por la división de las ganacias relacionadas con el tráfico de cocaína, lo que al parecer llevó a varias confrontaciones, a lo que se sumó la idea de 'Chiquito Malo', de subirse al bus de la 'paz total', hecho que no aceptó 'Siopas', quien habría decidido montar su propia estructura.

Otras noticias de la sección Justicia:

- Estos son los grupos contra los que el Eln libra guerra a muerte por la coca



- Antinarcóticos incautó 2,5 toneladas de marihuana que iban para Venezuela



En Twitter: @JusticiaET