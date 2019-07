Sin servicio de energía Samaniego, Nariño, tras hostigamiento

En la noche de este miércoles fue hostigado desde las montañas el municipio de Samaniego, en Nariño. El ataque se registró sobre las 7:05 p.m. Hasta el momento no se reportan heridos o daños materiales.



El secretario de Gobierno de Samaniego, Paulo Ruíz, dijo a EL TIEMPO que el municipio quedó sin el servicio de energía luego del ataque.

"Se escucharon varias ráfagas, al parecer de fusil. No sabemos si estaban dirigidas contra la estación de Policía que queda en la mitad de la población, o si estaban dirigidas contra un grupo de militares que están prestando seguridad en una de las vías de la población", dijo el secretario de Gobierno.



El funcionario señaló que no se escucha el paso de ambulancias, "por lo que estoy confiado en que la situación no pase a mayores", dijo al declararse a la espera de un reporte oficial por parte de la Fuerza Pública.



Desde la Gobernación confirmaron que en un primer ataque fue derribada una torre de energía, y se espera que en horas de la mañana un grupo de técnicos recupere el servicio.

Eln y anuncio de paro armado

En una primera hipótesis se puede sindicar al Eln del hostigamiento si se tiene en cuenta que anunciaron un paro armado en Nariño, desde el 15 al 18 de julio, en el que declara como primer objetivo a los transportadores de carga.





JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET