Sigue sin reglamentación elección de magistrados de Tribunal Militar

A pesar que hace tres años se aprobó y sancionó la Ley 1765 de 2015 que modificaba los requisitos para ser elegido magistrado del Tribunal Superior Militar, que juzga a los uniformados por actos del servicio, hoy esa ley no está vigente por falta de reglamentación.

En esencia la ley hacía modificaciones a la norma y establecía que como requisito para llegar a ese alto cargo el aspirante tenía que tener un rango no inferior a teniente coronel o capitán de fragata. Esto excluye las aspiraciones de quienes estén en el rango de mayor, el más bajo en el nivel de oficiales.



Esto señalaron abogados consultados se estableció para que los magistrados tuvieran un rango alto que les permitiera actuar con mayor independencia y tranquilidad frente a las personas que iban a juzgar y que podían tener rangos superiores.



A pesar de la falta de reglamentación la dirección ejecutiva de la Justicia Penal Militar abrió una convocatoria el 23 de marzo para escoger dos nuevos magistrados del Tribunal Superior Militar que tendrán a su cargo entre “verificar el cumplimiento del fuero que consagra la Constitución Nacional a los integrantes de la Fuerza Pública, y juzgar lo que se consideren actos del servicio con imparcialidad y justicia”.



El listado de proponentes lo envían los comandantes de cada fuerza y el director de la Policía Nacional y el pasado 10 de agosto se estableció la lista con 38 postulados, de ellos 20 en el grado de mayor que en caso de ser elegidos podrían juzgar y condenar a generales o almirantes.



La Universidad EAFIT es la encargada de adelantar el proceso que se inició el lunes pasado con la aplicación de las pruebas a los postulados.



Este diario consultó con la directora ejecutiva de la Justicia Penal Militar, Clara Mosquera sobre los posibles vicios que rodean este proceso quien aseguró que la ley 1765 de 2015 “es una ley que tiene que ser reglamentada en muchos apartes. El primero sería el procedimiento para conformar la lista de los candidatos o postulados a magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial que son provistos de acuerdo con la ley por el señor Presidente de la República”.



Mosquera señaló que tampoco esta lista la estructura de la unidad administrativa especial, que no tiene personería jurídica y tiene una delegación administrativa y presupuestal con funciones encomendadas por el Ministerio de Defensa, pero sin personería jurídica.



“Esa Personería Jurídica se da en la 1765 pero hay que sacar el decreto que estructura la Unidad. Y también hay que sacar los decretos de planta de esa unidad administrativa especial, en esos decretos están todos los cargos administrativos y judiciales de la Justicia Penal Militar, dentro del que esta el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia Penal Militar y Policial”, dijo la directora ejecutiva.



En la nueva ley se suma a la justicia penal militar el nombre de “y policial” reconociendo un artículo constitucional que señala que la Justicia Penal Militar no solo se aplica a los militares, sino también a la Policía Nacional.



“Al no existir esos decretos de planta y esos cargos, porque no se han suprimido los actuales y creados los nuevos no se puede aceptar la ley 1765, ni el artículo 59 de esa misma ley que dice que la dirección ejecutiva de la Justicia Penal Militar hasta tanto entre en funcionamiento la unidad administrativa especial de la justicia penal militar y policial continuará con la administración y dirección de la justicia penal militar”, dijo la señora Mosquera.



Para la funcionaria no hay vicios en la escogencia de los magistrados porque la ley que los modifica no está reglamentada.



