‘Un país garante no puede ser refugio de terroristas’: Shlomo Ben Ami

Shlomo Ben Ami, político, diplomático, historiador y actual vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la paz, aseguró en entrevista con W Radio, que el gobierno colombiano después del atentado que se adjudicó el Eln en la Escuela General Santander, que dejó 21 muertos, tiene todo el derecho de decidir su futuro en cuanto a las negociaciones con ese grupo terrorista.

El exministro de Relaciones Exteriores israelí explicó que el gobierno tiene el derecho de luchar y levantar la mesa de diálogo hasta cuándo le convenga y haya un acuerdo firme.

Tras los hechos, tiene todo el derecho de levantar la mesa, hacer una pausa y seguir después las negociaciones. Tiene el derecho de responder con acciones miliares

“Es legítimo no seguir este protocolo. El Gobierno, tras el atentado, tiene todo el derecho de seguir sus propias pautas, de decidir su propio camino. En el gobierno anterior funcionó bien de esa manera y bien decidido está, pero ahora, tras los hechos, tiene todo el derecho de levantar la mesa, hacer una pausa y seguir después las negociaciones. Tiene el derecho de responder con acciones miliares”, sostuvo el diplomático.

Ben Ami indicó que las guerrillas están acostumbradas a negociar poniendo presión a los gobiernos.



“Estas organizaciones siempre han tenido como norma luchar y negociar, luchar y negociar, poniendo presión sobre Gobierno. Pues el gobierno también tiene el derecho de hacer lo mismo, de darles golpes, diezmarlos en lo posible porque solo así se podría llegar en un momento dado a un cese de bilateral, exactamente lo que ocurrió con las Farc. Yo creo que es lo que se debe hacer ahora”, argumentó el historiador en la entrevista con W Radio.



El diplomático dijo además que el gobierno colombiano no tiene más remedio que decidir sus propias pautas, como luchar y levantar la mesa hasta que no haya un acuerdo firme de cese al fuego.



Ben Ami enfatizó en que un gobierno no puede negociar frente al crimen y debe contar con el respaldo de los países garantes en las negociaciones.



“Un país garante no puede ser un refugio. Está en su derecho el gobierno colombiano de que así sea. Además debe poner límites a la capacidad de este grupo de seguir atentando en el momento que están negociando. Si Cuba no entrega a los negociadores se convierte en un cómplice del terrorismo, y esto no tiene sentido”, indicó Ben Ami.



Finalmente, el político israelí, con experiencia en negociaciones de paz en otros países y con las Farc, sostuvo que no se puede entrar en un fundamentalismo paradójico y absurdo al no permitir la extradición de los guerrilleros.



“Entramos en un fundamentalismo paradójico absurdo, porque hay un marco acordado por el gobierno anterior que no permite extraditarlos, hagan lo que hagan y no creo que un gobierno soberano lo pueda aceptar y tampoco los gobiernos garantes que tienen a cestas cabecillas. El gobierno colombiano tiene todo el derecho de cambiar las reglas que le perjudican de tal manera”, profundizó.



“El protocolo permite que ellos estén en Cuba y cometan actos terroristas en Bogotá y todo siga normal. El gobierno colombiano tiene todo el derecho a tomar sus decisiones y si estos señores quieren matar hay que cambiar las reglas”, concluyó Ben Ami.



