En entrevista con EL TIEMPO, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional habló sobre las relaciones con Venezuela y con Perú, la 'paz total', el narcotráfico y el servicio militar en Colombia.



Sobre la incorporación voluntaria de mujeres al Ejército que busca fomentar esta institución, el general Ospina aclaró que el tema "no es nuevo". Y explicó que es una práctica que hace una década se dejó de aplicar; sin embargo, recientemente "ha habido mucho requerimiento", dijo el comandante.



"Cuando vamos a territorio se nos acercan muchas mujeres y nos dicen: '¿por qué a nosotras no nos incorporan si estamos en un tema tan incluyente?'. Yo pienso que se han motivado mucho con la visita de mi general Laura Jane Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, una general de cuatro estrellas", afirmó en entrevista con EL TIEMPO.



El comandante también aclaró que en las escuelas militares de oficiales y suboficiales hay mujeres de carrera, de armas; es decir, que no solamente son administrativas, sino que van al campo de combate y que están al frente de una unidad.



En cuanto al número de mujeres que el Ejército proyecta incorporar el próximo año, dijo que, de acuerdo con un estudio hecho por la institución, se ve "una gran posibilidad de incorporar más de 5.000 mujeres". Esto se haría en alrededor de cuatro incorporaciones a lo largo del año.



