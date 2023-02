Durante la rueda de prensa para hablar del proyecto de ley a radicar para el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de redes criminales, el ministro Néstor Osuna se refirió a la posibilidad de que en él se incluyan a disidentes de las Farc.



Específicamente, el jefe de la cartera de Justicia habló sobre la 'Segunda Marquetalia', al mando de 'Iván Márquez', quien estaría entre Colombia y Venezuela reponiéndose tras al atentado en su contra.



Al momento de las preguntas realizadas por la prensa, Osuna resaltó que "ya veremos si la 'Segunda Marquetalia' cabe en los términos de esta ley. Si podemos hacer algún esfuerzo adicional en ese propósito loable de poder vivir en paz total, pero la oferta que hay aquí no le confiere a quienes se acojan a esta ley estatus político".



Es de resaltar que los únicos que hasta el momento cuentan con dicho reconocimiento político son los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quienes adelantan una serie de acercamientos con el Gobierno Nacional por otra parte.



En este proyecto de ley, a presentar mañana al Consejo de Política Criminal, caben las estructuras organizadas de alto impacto, es decir, las que ponen en grave peligro la seguridad de la población civil.



La pena que enfrentarán quienes entren en el plan de sujeción van desde los seis a ocho años de cárcel, y se aumentarán con cuatro años restaurativos (estos sí no serán movibles). Es decir, en total la mínima pena será de 10 años, y la máxima de 12.



