El ministro del Interior Alfonso Prada volvió este jueves a abrir el debate sobre el camino que utilizará el Gobierno Nacional para negociar con las disidencias de las Farc conocidas como la ‘Segunda Marquetalia’.



Al salir de un foro, el alto funcionario explicó que esta organización al margen de la ley tiene un problema jurídico encima, ya que muchas personas los califican como los que abandonaron el Acuerdo de Paz que firmaron en 2016 con la entonces guerrilla.



Esa situación, para el ministro Prada, implica que el Ejecutivo va a tener un impasse jurídico, y por eso advirtió a los medios de comunicación: “Estamos estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía”.

Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Las palabras del jefe de la cartera de Interior se dan días después de que El TIEMPO reveló el concepto que envió la Oficina Jurídica de la Presidencia a la Corte Constitucional relacionado con el tema.



El documento responde a una demanda presentada contra la ley de ‘paz total’, y en este la Presidencia indica que el camino para el grupo dirigido por ‘Iván Márquez’ es el sometimiento a la justicia pues son desertores que traicionaron la paz.



Es decir, hay algunas diferencias entre lo expresado por Prada y el concepto enviado al alto tribunal. De allí se desprende la discusión de cuáles serían las vías jurídicas de las que podría hacer uso el Gobierno para darle estatus a la ‘Segunda Marquetalia’, la cual sostiene que sufrió un entrampamiento cuando firmó la paz, en especial con ‘Jesús Santrich’.



El debate

Entre las voces de expertos consultados por EL TIEMPO salen a flote las posturas de que no es tan sencillo resolver este impasse jurídico.



Primero porque Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, cree que hay serios obstáculos, y uno de ellos es que “algunas de estas personas fueron comparecientes en la JEP y abandonaron el proceso con una conducta insalvable, se rearmaron”. Por eso, cree que la condición legal de personas que tomaron nuevamente las armas, como ‘Iván Márquez’, es la delincuencia común.



El penalista Camilo Burbano, por su lado, dice que a esta discusión se suma un asunto importante, y es el derecho internacional, el cual habla de que para otorgarse estatus político hay que contar con una serie de requisitos, “que veo complicados con la ‘Segunda Marquetalia’”.



Reacciones políticas

Las reacciones ante las palabras del ministro Alfonso Prada también se vieron a nivel político. El senador Roy Barreras dijo que con los dirigidos por ‘Iván Marquéz’ deben encontrarse caminos de justicia transicional por su origen político, a diferencia de las organizaciones de narcotráfico, que solo tienen un origen mafioso.

El senador Roy Barreras durante una entrevista concedida al diario El Tiempo hoy 16 de febrero del 2023. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El comentario lo hizo en alusión a la postura del congresista Humberto de la Calle. Durante el debate de la Ley 418, él intentó incluir un artículo para cerrarles la puerta a desertores de la ‘Segunda Marquetalia’, “pero ni las mayorías ni el Gobierno lo apoyaron”.



Aunque Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ defendió la tesis del entrampamiento a ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, y pidió no cerrarle la puerta a ningún actor armado que quiera la paz.



El exjefe de las Farc incluso aseguró que ‘Márquez’ es un hombre de “convicciones políticas, que motivado por distintas circunstancias abandonó el proceso de paz. Su desafortunada e irracional decisión no solo fue un golpe a la implementación del acuerdo, sino que fue la llama que prendió la violencia que comenzaba a mermarse”.

Por el momento, el delegado del jefe de la ‘Segunda Marquetalia’ para temas de paz es su hombre de confianza ‘Walter Mendoza’.

Las salidas

Con este panorama, Burbano explicó que este tema “no se resuelve por decreto, e implica un manejo cuidadoso del DIH y del Acuerdo de Paz. De no ser así, el resultado sería que se puede violar sin mayores consecuencias la normatividad humanitaria”.



En esa línea, el abogado constitucionalista Esteban Manco le remarcó a este diario que “los hechos son inmodificables”, por lo que solo desde el derecho no habría mucha forma de cambiar lo que hicieron estas personas al apartarse del acuerdo firmado.



Por su lado, la abogada de la Universidad del Rosario Luisa Fernanda García expresó que no hay claridad frente a la justificación política que tienen para hablar de estatus para dicha organización, “a sabiendas de que abandonaron el proceso de paz”. No obstante, cree que ante la barrera anunciada por el ministro Prada, a su juicio “habría que mirar el marco jurídico para la paz (Acto Legislativo 02 de 2017). “Pero reitero, requiere de un análisis detallado”.



Mientras que el abogado penalista Diego Andrés Suárez subrayó que a su parecer la única vía que le queda a la ‘Segunda Marquetalia’ es acogerse a la política de sometimiento.



Esa iniciativa ya la preparó el Gobierno en un proyecto de ley que será presentado en los próximos días en el Congreso de la República, una vez se reciba el concepto del Consejo Superior de Política Criminal.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

