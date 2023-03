El pasado 26 de marzo, el Ejército Nacional, mediante una publicación en Twitter, rechazó el asesinato del soldado profesional Luis Enrique Cañavera Causil. Según indicaron, el joven habría muerto en medio de operaciones militares para proteger a la población del municipio de San José del Palmar, en el Chocó, de las acciones del Eln.

Según indicaron en su momento, los soldados se enfrentaban con integrantes del Frente Ernesto Che Guevara del GAO. Otros dos uniformados habrían resultado heridos.



Sin embargo, la madre de Luis Enrique Cañavera, Luz Dari Causil, hizo un llamado a las Fuerzas Militares, argumentando que su hijo se encontraba enfermo en el momento en el que lo habrían mandado a combate, por lo que pide el acta de Medicina Legal.



"Quiero ver el acta original, sellada y firmada, pues merezco una explicación sobre las verdaderas causas de la muerte de mi hijo", indicó, según información del medio El Universal de Cartagena.



Según lo indicado por ese medio, la madre señaló que su hijo tenía leishmaniasis, una enfermedad parasitaria diseminada por la picadura de un mosquito, según lo explica el portal de Medline Plus.

Rechazamos el asesinato de nuestro soldado profesional Luis Enrique Cañavera Causil, quien adelantaba operaciones militares para proteger a la población civil del municipio de San José del Palmar, Chocó, de las acciones del grupo armado organizado ELN (1) pic.twitter.com/6XXhNofqgW — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 26, 2023

Según la versión de la madre, el soldado, que llevaba unos 10 años de servicio, le había dicho que tenía la presión arterial elevada y le habían sacado unos 40 gusanos de su cuerpo.



"Me dijo que nada más le habían dado un medicamento para que el resto se le muriera dentro del cuerpo, pero que no sintió mejoría, pues sentía a los animales vivos dentro de él", señaló Luz Dari.



Por esta razón, la madre pone en duda de la versión entregada por el Ejército e incluso indicó que a su hijo “no lo atendieron a tiempo”. O, de haber muerto en el campo de batalla, se pregunta cómo lo enviaron a combate sin tener en cuenta las condiciones de salud en las que estaba.



De momento, el Ejército no se ha pronunciado ante los señalamientos de la preocupada madre.

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

