Se conoce prueba de supervivencia de soldado secuestrado desde marzo

"Desde algún lugar de las montañas de Colombia quiero mandarle un saludo a toda mi familia, decirles que me encuentro bien, los extraño mucho, los pienso mucho y espero volver a verlos pronto".



Este domingo, la Defensoría del Pueblo dio a conocer una prueba de supervivencia del soldado profesional Jesús Albeiro Acosta Melo, secuestrado el pasado 5 de marzo en Arauquita.

En el video, en el que aparece con un buso gris, pantalón camuflado, botas pantaneras y tiene una cadena amarrada en el cuello con un candado; el uniformado saluda a su familia y agradece las oraciones "de todos quienes han pedido por mí".

.@DefensoriaCol conoció hoy pruebas de supervivencia del soldado Jesús Albeiro Acosta Melo, retenido en Arauquita desde el pasado 6 de marzo. Insistimos en que se debe dar un trato humanitario a los retenidos y reiteramos nuestra disposición para facilitar su liberación. pic.twitter.com/L5pcFbA0SO — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 9 de junio de 2019

Acosta, pertenenciente al Batallón Antonio Ricaurte de Bucaramanga, afirma que fue retenido por una comisión del Décimo Frente de las Farc.

Asegura que ha estado bien y ha recibido un buen trato.



El pasado 8 de mayo, su hermano había dicho ante la prensa que no sabían nada de él: “La verdad no sabemos absolutamente nada de él por el momento, él salió a vacaciones y el 28 de febrero nos vimos acá en Bucaramanga, compartimos un rato y él viajó a donde la novia a San Lorenzo, Arauca, y desde el 5 de marzo no sabemos nada”.



La Defensoría del Pueblo señaló en su comunicado: "Insistimos en que se debe dar un trato humanitario a los retenidos y reiteramos nuestra disposición para facilitar su liberación".



