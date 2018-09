Destrucción de droga y multa serían sanción al porte de dosis mínima

Durante 15 días, los colombianos tendrán la posibilidad de manifestar su posición frente a la polémica iniciativa del Gobierno de incautar cualquier cantidad de droga, incluida la dosis mínima, que sea portada o consumida por una persona en espacio público.



La propuesta, según el presidente Iván Duque, busca frenar la creciente circulación de estupefacientes, especialmente en áreas cercanas a los centros educativos. Este martes, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que no se busca penalizar la dosis mínima sino que se trata de “una medida administrativa de incautación de la droga que se encuentre portando o consumiendo un ciudadano en espacio público”, en desarrollo del Código de Policía y del acto legislativo del 2009 que prohibió el consumo en sitios públicos.

Así las cosas, si un ciudadano porta o consume droga en un espacio público, dijo Borrero, “se le decomisa la sustancia y hay un proceso verbal y unos descargos. Si él es un adicto y lo demuestra, que lo puede hacer bien sea por una certificación médica, por el testimonio de los familiares o de los profesores, se le devuelve la droga”.

Si la cantidad incautada supera las cantidades establecidas por la ley y la jurisprudencia como dosis personal, se trataría entonces de un caso de narcotráfico, con todas sus consecuencias penales.



Según indicó la Ministra, para el Gobierno esto no es una infracción a lo dicho por la Corte Constitucional cuando reguló la dosis mínima en defensa del libre desarrollo de la personalidad, pues lo que hace este decreto no es penalizar el consumo: “Se puede seguir consumiendo en espacios privados, en espacios públicos no porque el legislador lo prohibió”.

Fuentes de la Policía consultadas por este diario aseguraron que en este momento el procedimiento que establecería el decreto, en esencia, ya se está aplicando: “Hoy se decomisa la dosis mínima, se aplica multa si hay lugar a ello y se levanta un acta sobre el decomiso”.



El exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán dijo que “toda imposición de deberes a los ciudadanos en esta materia debe emanar de la Constitución o de la ley, porque afecta la libertad personal”. En ese sentido, anticipó que “ese decreto tendría una fuerte discusión sobre su constitucionalidad y seguramente podría ser anulado por esa razón”.

El proyecto de decreto dice que “cuando la autoridad advierta la posible infracción de la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas”, en todo caso se aplicará la “medida correctiva de destrucción del bien, sin perjuicio de las demás a las que hubiere lugar”. Entre estas aparecen multas que podrían llegar a los 197.000 pesos.



Otro exmagistrado de la Corte Constitucional consideró que “el decreto tiene piso constitucional, porque existe el deber del autocuidado de la salud en el artículo 49 de la Constitución (...) Además, existe la prohibición del consumo, salvo prescripción médica, del acto legislativo 02 del 2009; y tercero, existe el deber del Estado colombiano, al ser parte de la convención de Viena del 88, de perseguir la droga en sus diferentes manifestaciones”.



Por su lado, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, señaló que “los actos administrativos, como los decretos, tienen presunción de legalidad y regirán mientras no sean anulados” y advirtió que “se pueden presentar problemas de violación de la Constitución si la incautación recae en personas adictas que porten la dosis mínima”.



Según los alcaldes de las principales ciudades del país, la Fiscalía y la Policía, las decisiones de las Cortes sobre la dosis mínima, especialmente varias recientes tomadas por la Sala Penal de la Corte que desarrollaron el concepto de ‘dosis de aprovisionamiento’, han sido aprovechadas por las redes del microtráfico en el país.

