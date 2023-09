En una carta firmada como gestor de paz, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se pronunció desde Estados Unidos a la difícil situación que se vivió esta semana en una vereda de Tierralta, Córdoba, en la que campesinos fueron agredidos por un grupo de hombres armados que serían miembros del Ejército Nacional.



"Lamento y condeno enérgicamente los recientes actos de agresión contra la población perpetrados en Santa Isabel del Manso, en Tierralta, sur de Córdoba. La violencia contra nuestros campesinos, venga de donde provenga, es inaceptable y merece toda nuestra repulsa y solidaridad", escribió Mancuso, quien permanece en un centro de detención migratoria en Georgia, Estados Unidos.

Salvatore Mancuso habla sobre situación en Tierralta, donde campesinos fueron agredidos por hombres armados. Foto: Archivo particular

El hecho que llevó a Mancuso a emitir el comunicado se presentó cuando hombres encapuchados y con armas cortas y largas intimidaron a hombres, mujeres y niños que reclamaban que no se comportaran así con ellos, que no tenían cómo defenderse y eran parte de la población civil.



Eso generó el repudio del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que eso no puede pasar en su gobierno, mientras que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que "lo sucedido es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares". Por ese hecho, la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a 30 militares de la Brigada 11 del Ejército.



Ante la situación que es verificada también por la Procuraduría, Mancuso anunció que es "imperativo abrir vías negociadas y privilegiar el diálogo político con las organizaciones que operan y controlan estos territorios". Para ello, sugirió que la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y organismos como la OEA y la ONU implementen alertas conjuntas que vayan de la mano con comités de verificación.

Al parecer, miembros del Ejército de Colombia llegaron a la vereda y se hicieron pasar como guerrilleros del Quinto Frente de las Farc y procedieron a maltratarlos físicamente y de palabras. Foto: Archivo particular

Por último, el gesto de paz invitó "a las poblaciones campesinas afectadas a ser parte activa de estos mecanismos. Sus voces y experiencia son elementos irreemplazables para alcanzar una solución justa y duradera".



Este jueves, la comisión de procuradores y fiscales delegados para el caso que fue hostigada mientras iba en helicóptero a la zona, intentará entrar nuevamente luego de tener que desviarse el miércoles a Montería por daños en la aeronave.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

