Las dudas sobre los alcances del rol del ‘expara’ Salvatore Mancuso como gestor de paz

A las 2:20 de la tarde y tras casi 16 años de su extradición a Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, uno de los máximos responsables de los crímenes de las autodefensas en Colombia y quien pagó en EE. UU. una pena por tráfico de droga.



Al Aeropuerto Internacional El Dorado, fue deportado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, desde Estados Unidos. Foto: Policía Nacional

El otrora poderoso exparamilitar, a su llegada al país, fue notificado por agentes de la Policía de una medida de aseguramiento vigente en su contra y luego de ser reseñado y de ser sometido a un examen médico, fue trasladado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a la cárcel La Picota, en el sur de la capital, en donde esperará el trámite final de una tutela que está en el Tribunal Superior de Bogotá y con la que busca recuperar su libertad por pena cumplida.



Fuentes de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla indicaron a este diario que tienen 15 días para estudiar nuevos recursos que podrían otorgarle la libertad condicional a Mancuso Gómez.



Por lo pronto, el ‘expara’ tiene pendiente un recurso en la JEP en el que pide una admisión integral en esa jurisdicción y está citado para mayo ante una magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla para la sustentación de su petición de acumulación de penas. Al tiempo que avanza en las citaciones en la JEP, en la justicia ordinaria (en donde tiene un proceso por lavado de activos) y en Justicia y Paz, en donde no ha dejado de asistir a las diligencias incluso desde celdas en Estados Unidos, Mancuso Gómez tendrá otra tarea adicional que ha generado más controversia.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, fue recluido en la Cárcel la Picota. Foto: Policía Nacional

El 14 de agosto del año pasado el Gobierno lo nombró gestor de paz para, entre otras, contribuir “con su conocimiento y experiencia al diseño de programas de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció su actividad criminal”.



En el decreto, el Ejecutivo señala que en cumplimiento de la ley “solicitará a las autoridades correspondientes la suspensión de las medidas judiciales vigentes” en su contra. Incluso, el presidente Gustavo Petro mencionó en su cuenta de X en julio del año pasado una tarea específica: “Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”.

Salvatore Mancuso a su llegada a Colombia deportado desde EE. UU. Foto: Migración Colombia

Lo que desde ese momento generó controversia, pues el proceso con los paramilitares lleva casi dos décadas y ya en Justicia y Paz, creada para esa desmovilización, han venido durante todo ese tiempo declarando y recibiendo las condenas del caso.



Desde Estados Unidos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que el Comisionado de Paz y el Gobierno “estarán señalando las tareas específicas” que cumplirá Mancuso como gestor de paz. “Esperamos de él los mayores aportes a la verdad, la reparación a las víctimas y por supuesto, en la forma de desarticular o una colaboración en la forma de desarticular algunas estructuras criminales vigentes”.



EL TIEMPO se comunicó con la oficina del alto comisionado para la Paz para confirmar las tareas que se le asignarán al exjefe paramilitar; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.



En una carta entregada ayer a los medios de comunicación por los abogados de Mancuso, este ofreció su gestión para colaborar en los acercamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como ahora se hacen llamar los integrantes del ‘clan del Golfo’ del extraditado capo ‘Otoniel’ y de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que fue lo que quedó tras la desmovilización del grupo de Hernán Sierra ‘el Patrón’, quien también pagó pena por narcotráfico en Estados Unidos y fue expulsado de Justicia y Paz por incumplir sus compromisos.

Salvatore Mancuso a su llegada a Colombia. Foto: Cortesía

Mancuso, que se sepa, no tiene relación o ascendiente sobre las organizaciones ilegales que han pedido pista en la ‘paz total’, si bien es claro que algunas de ellas tuvieron sus orígenes en los antiguos grupos paramilitares que él comandaba. ¿Cumplirá el papel de acercarse al ‘clan’, y eventualmente poner en evidencia relaciones que el país no conocía y complicar más su ya enredada situación jurídica?



Este diario supo que algunos de sus asesores legales le recomendaron el año pasado no tomar ese camino, pero el exjefe ‘para’ buscó a toda costa blindar su futuro jurídico a través del reconocimiento del Gobierno y con el cupo condicionado que ya le dio la JEP.



La congresista María José Pizarro Rodríguez se refirió a la llegada del ‘expara’ y señaló: “Colombia, como parte civil por el magnicidio de mi padre Carlos Pizarro Leongómez, crimen declarado de lesa humanidad en 2010, solicitaremos una audiencia. Con su llegada se abren puertas para conocer verdades que han sido ocultadas por décadas”.



Incluso las verdades que Mancuso Gómez dice traer están por verse, pues de hecho es uno de los exparamilitares que más ha asistido a versiones en Justicia y Paz y, de hecho, en esa jurisdicción se ha expresado molestia por la decisión de la JEP de volverlo a escuchar cuando gran parte de lo que ha contado ya lo había dicho en el sistema creado para los paramilitares.



Este diario conoció, por fuentes de Justicia y Paz, que en varias ocasiones desde esa instancia se ha resaltado que no son partidarios de que los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) tengan la puerta abierta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni siquiera con competencias bisagras.

En una audiencia mixta, con Salvatore Mancuso asistiendo virtualmente, la JEP anunció su decisión de aceptarlo de manera excepcional como sujeto incorporado a la Fuerza Pública. Foto del 17 de noviembre de 2023 Foto: Nicole Acuña. JEP

Hace algunos días, el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López, señaló que mantienen comunicación con las otras jurisdiciones en las que tiene procesos Mancuso: “Los tres tribunales están involucrados en la investigación del señor Mancuso y tienen competencia para decidir sobre su libertad. Cuando él llegue al país quedará en primer lugar bajo el cubrimiento de la seguridad del Gobierno, en el dispositivo que ellos determinen, y en términos judiciales, dentro de las autoridades de Justicia y Paz, Fiscalía y nosotros”.



A algunas de las víctimas tampoco les suena la designación de Mancuso Gómez y la posibilidad de que reciba nuevos beneficios. Rosa Hernández, representante legal de la Organización de Afrodescendiente o Comunidades Negras Desplazadas y Víctimas del Conflicto Interno (Odeprivicor) afirmó: “Me tiene confundida porque no sé por qué le dan tanta importancia, alto status, a una persona que le hizo tanto daño al país y a las víctimas en Córdoba. A las víctimas nos tienen olvidadas por completo. No veo por qué al señor que le hizo tanto daño ahora viene como gestor de paz. Me parece una humillación, me siento triste, desconcertada. Es algo insólito”.



A su turno, Misael Delgado, defensor de derechos humanos y víctima de grupos paramilitares, señaló que tiene grandes expectativas por la llegada de Mancuso al país especialmente para que entregue información sobre el paradero de las personas desaparecidas por los paramilitares y de las que no se volvió a tener rastro.



Mientras que Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, dijo que el retorno de Mancuso al país “debe contribuir a la construcción de la paz, la justicia, la verdad y la no repetición de la guerra”. El senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, afirmó que la llegada de Mancuso es “una estrategia calculada” para llevar al expresidente Álvaro Uribe a la cárcel. “Quien ayer era para Petro el comandante mafioso que le daría la reelección a Uribe, hoy es su gestor de paz para que le cuente a Colombia su manipulada verdad”, dijo.

