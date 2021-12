Aunque no se saben todos los detalles, cada vez parece más seguro que Henry Castellanos, alias Romaña, está muerto; incluso, este diario reveló este jueves las que serían las primeras fotografías de este jefe disidente abatido.



'Romaña', quien habría muerto el martes, se sumaría a la posible muerte de Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, que habría sido asesinado el 4 de diciembre.



Ambos eran jefes de la disidencias de las Farc 'Segunda Marquetalia', comandada por 'Iván Márquez', y aunque las autoridades colombianas investigan las circunstancias de sus posibles muertes, toman fuerza varias hipótesis al respecto.

La primera, de la que ha hablado la fuerza pública colombiana, es que murieron a manos de otro grupo disidente. Frente a 'Romaña' se ha hablado de que los autores podrían ser de la disidencia del antiguo frente Décimo de las Farc, con la cual la 'Segunda Marquetalia' mantiene desde hace meses una cruda guerra por el control de las economías ilegales en territorio venezolano.



De hecho, a comienzos de año se llegó a hablar de esos enfrentamientos como una de las explicaciones al desplazamiento de cerca de 4.000 personas desde Venezuela hacia Arauca, en Colombia



El frente Décimo, que según informes de inteligencia opera con por lo menos unos 120 hombres en armas, es aliado de ‘Gentil Duarte’, jefe de las disidencias del frente primero de las Farc, que agrupa unos 1.200 hombres. A su vez, ‘Duarte’ es aliado de ‘Iván Mordisco’ y juntos están dedicados, según la Fuerza Pública, al tráfico de base de coca y cocaína en Meta, Guaviare y Caquetá.



Las disidencias bajo el mando de ‘Mordisco’ y ‘Duarte’ están enfrentadas con la ‘Segunda Marquetalia’ porque, al parecer, ambos bandos no lograron ponerse de acuerdo en la unificación de sus grupos.

Hernán Darío Velásquez, 'el Paisa'.

De otro lado, sobre la muerte del 'Paisa', se ha dicho que él habría sido asesinado por sus propios hombres.



Hernán Darío Velásquez, 'el Paisa', calificado como uno de los jefes más 'sanguinarios' de la otrora guerrilla de las Farc, estaba encargado de mover cerca de 500 kilos de cocaína a la semana desde Venezuela y junto con 'Romaña' estaba dedicado de lleno al narcotráfico.



Esta semana corrió la versión de que su asesinato habría sido motivado por el maltrato hacia sus hombres y unas caletas con cientos de miles de dólares, según dijo en su momento el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas.



Fuentes de inteligencia también mencionaron que al parecer Velásquez estaba "embebido en su poder, en el dinero producto del narcotráfico y maltrataba a sus hombres, hasta los amenazaba constantemente con asesinarlos, lo que generó malestar entre algunos de sus subordinados, otros delincuentes que no dudaron en matarlo".



No obstante, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y también cabría la posibilidad de que sus hombres hubieran sido permeados por los del Décimo frente.



¿Colombia estaría involucrada?

Henry Castellanos, alias Romaña, tras su muerte.

Otra de las versiones que se baraja sobre la muerte, tan seguida en días, de dos de las más importantes fichas que tenía la 'Segunda Marquetalia es que, como se dijo tras el asesinato en mayo pasado del disidente ‘Jesús Santrich’, haya sido una operación de mercenarios interesados en cobrar la millonaria recompensa que Estados Unidos -y también Colombia- ofrecía por estos jefes disidentes.



Sin embargo hay también otro escenario posible: que su muerte haya sido causada por fuerzas colombianas.



Aunque hasta el momento no se conoce ninguna evidencia al respecto, las muertes de ambos jefes disidentes se produjeton muy cerca de la frontera con Colombia. La del 'Paisa', según dijo en su momento el director de la Policía, habría ocurrido a "más o menos a 100 kilómetros de la frontera oriental donde tenía el campamento". La de 'Romaña' también se habría dado a pocos kilómetros de la frontera.



No obstante, por ahora las autoridades colombianas han insistido en señalar que detrás de las bajas de estos jefes disidentes estuvieron actores externos y que la Fuerza Pública no estuvo de ninguna manera involucrada.

