Gigantesca operación en el Catatumbo deja 143 capturados

Al considerar la región del Catatumbo en Norte de Santander como una de las más afectadas por los fenómenos de violencia, entre el 15 de julio y el 29 de julio se desarrolló una gigantesca operación que involucró a la Fiscalía General y a la Fuerza Pública, logrando la captura de 143 personas.



El fiscal general (e), Fabio Espitia, dijo que entre los capturados se encuentran 18 jefes de redes criminales, entre ellos dos del Eln y cinco de los ‘Pelusos’.

Espita señaló que en esta zona no solo hace presencia el Eln, o los 'Pelusos', sino que el tráfico de estupefacientes se lo disputan con las disidencias, los 'Rastrojos' y la delincuencia organizada.



"En total fueron 47 operaciones y 104 allanamientos. Se incautaron tres toneladas de estupefacientes, precursores químicos y 26 toneladas de mercancía de contrabando", resaltó el Fiscal, quien puntualizó que este tipo de operaciones se desarrollaran en otras zonas del país y que, "por primera vez, se articularon en la región y de manera conjunta, el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, con el apoyo de la Judicatura para enfrentar el crimen organizado".



Espitia aseguró que "esta era una acción necesaria para enfrentar la criminalidad de estos grupos organizados incluyendo una organización transnacional denominada 'Tren de Araugua'. En estas operaciones se persigue el hurto, la minería ilegal, el hurto perpetrado en 11 municipios que comprenden la región, y múltiples actividades ligadas a la criminalidad".



El Fiscal (e) hizo un llamado a los jueces para que acorde a la ley no se permita la excarcelación de los capturados, y que no caigan en las maniobras dilatorias para lograr el vencimiento de términos.

En total fueron 143 personas capturadas en 47 operaciones y 104 allanamientos. Se incautaron tres toneladas de estupefacientes, precursores químicos y 26 toneladas de mercancía de contrabando FACEBOOK

TWITTER

Al 'Tren de Aragua' se le sindica de por lo menos seis homicidios

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que en esta operación se intervinieron 14 municipios de Norte de Santander, 11 de ellos de la región del Catatumbo, "durante la operación se logró además la destrucción de cinco laboratorios de cocaína y se incautaron tres toneladas de cocaína listas para ser enviadas fuera del país".



Botero aseguró que habrá una segunda fase de la operación, ya que inteligencia cuenta con información preferente que, en unos 15 días, permitirá la realización de unas 40 capturas más.



El jefe de la cartera castrense se refirió a la estructura del 'Tren de Aragua' compuesta por ciudadanos venezolanos de los cuales afirmó se capturaron 8 de sus integrantes "dedicados a traficar con estupefacientes y las extorsiones. A este grupo se le atribuyen por lo menos seis homicidios".

Durante la operación se logró además la destrucción de cinco laboratorios de cocaína y se incautaron tres toneladas de cocaína FACEBOOK

TWITTER

Delincuentes capturados

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Fernando Navarro, resaltó que entre los capturados se encuentran cuatro peligrosos delincuentes.



"Pedro Pablo Sánchez Sánchez, alias Tanga, jefe de la compañía 'comandante Diego' del Eln. Este hombre fue capturado en El Tarra junto a otros dos presuntos integrantes de su organización criminal y sería el responsable de varias acciones terroristas contra la fuerza pública, la infraestructura del Estado y la población civil", dijo Navarro



A alias Tanga se le sindica del cobro de extorsiones, homicidios selectivos, producción y control de rutas del narcotráfico en alianza con los carteles mexicanos, hurto y apoderamiento de hidrocarburos.



El general Luis Fernando Navarro resaltó además la captura de Digner Joel Guerrero González, alias Tiburón, venezolano que fue capturado en Cúcuta. 'Tiburón' es el jefe de los los 'Rastrojos' en zona de frontera.



Se le investiga por estar presuntamente involucrado en varios homicidios selectivos relacionados con diferencias por el tráfico de drogas y armas.



Albeiro Martínez Gómez, alias 06. Según el comandante de las Fuerzas Militares es el tercer cabecilla de los 'Rastrojos'. Fue capturado en Corozal (Sucre).



Con unos 200 hombres en armas tendría el control de los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela, en el sector de Puerto Santander, de cobrar cuotas a otras estructuras ilegales por el tránsito de cocaína, y de manejar nexos con los carteles mexicanos.



Y Keiner Bermon Sánchez, alias Cayeyo, uno de los jefes de los 'Pelusos' "quien habría participado en varias confrontaciones armadas contra el Eln, acciones que generaron un desplazamiento masivo en Acarí (Norte de Santander)", dijo el comandante de las Fuerzas Militares.



JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET