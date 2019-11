Así reconstruyeron la masacre en donde murió Karina García en el Cauca

Un grupo de peritos en la reconstrucción de escenas del crimen estuvo al frente de la diligencia, ordenada por la Fiscalía Seccional de Cauca, para recrear los hechos que rodearon el pasado 1.º de septiembre el asesinato de la aspirante a la alcaldía de Suárez, en el norte del departamento, Karina García; su madre, Odilia Sierra, y dos integrantes de su comitiva que viajaban con ellas en la misma camioneta.

Fueron tres expertos en balística, dos en explosivos y un físico los encargados de reproducir con exactitud uno de los hechos más violentos de la pasada contienda electoral. En total, contando funcionarios de Fiscalía y efectivos del Ejército, fueron 12 las personas que se trasladaron hasta el lugar donde hombres de una disidencia de las Farc dispararon contra los civiles en la que hoy se conoce como la ‘masacre de Suárez’.

La reconstrucción se realizó con base en el testimonio del único sobreviviente, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y de las trazas que dejaron los impactos de bala en la camioneta blindada asignada a la candidata. Además, también siguieron el rastro de las vainillas recogidas en el lugar, que marcan la posible posición asumida por cada uno de los tiradores.



Para sustentar en el futuro los resultados de esta recreación de la escena del crimen, la Fiscalía utilizó dos drones y dos cámaras fijas para grabar el procedimiento, que se extendió por cerca de cinco horas.



La diligencia se llevó a cabo en la mañana del pasado jueves, en el corregimiento de Betulia, mismo donde se registró el crimen múltiple. Los expertos utilizaron una camioneta blanca con las mismas características de la que transportaba a la candidata del Partido Liberal: misma marca y mismo modelo.

De pequeña, Karina García sobrevivió a un accidente donde murieron 17 niños y creyó que Dios la reservaba para grandes cosas. Foto: Salud Hernández-Mora

El vehículo tenía blindaje 3 A Plus, que consiste en vidrios de 22 milímetros de espesor con capacidad de resistencia de varios calibres. Allí, cinco personas, integrantes del Ejército y del CTI de la Fiscalía, ocuparon las posiciones en las que habrían estado los delincuentes que abrieron fuego de manera indiscriminada contra los ocupantes, hace dos meses.



En el primer informe, realizado el 2 de septiembre, día cuando se trasladaron las autoridades al lugar de los hechos, la Fiscalía contabilizó 170 orificios de bala en la camioneta, realizados con munición calibre 5,56, de fusil, y 9 milímetros, de pistola. En el sitio se recolectaron 50 proyectiles.



Durante la reconstrucción, los peritos de la Fiscalía solicitaron activar las cuatro granadas IM-26 que los delincuentes usaron contra el automotor. La primera, al parecer, estaba sobre la vía, y al detonar al paso de la camioneta afectó su función, lo que no le habría permitido al conductor retroceder o avanzar para huir del ataque y dejaría claro que la masacre fue premeditada.



Los peritos concluyeron que las granadas no iniciaron el fuego, sino que los disidentes utilizaron algún iniciador, como gasolina u otro líquido combustible, para incinerarla. La camioneta usada en la reconstrucción no fue quemada.



Se espera tener el primer informe de la reconstrucción del crimen en una semana, lo que servirá para tener un mayor acervo probatorio contra la red criminal de alias Mayimbú, quien lidera la disidencia que se autodenomina frente ‘Jaime Martínez’, y a quien se sindicó de haber ordenado el crimen contra García.



De acuerdo con los testimonios recolectados en terreno, ‘Mayimbú’ estaba extorsionando a los candidatos para dejarlos hacer proselitismo en la zona rural de Suárez, a lo que se había negado la candidata Karina García.



Leider Johany Noscué, nombre de pila de ‘Mayimbú’, integró el sexto frente de la otrora guerrilla de las Farc, es experto en el manejo de explosivos y hoy está al mando de unos 120 hombres en armas dedicados al narcotráfico (cultivos de hoja de coca y marihuana creepy), que se mantienen en los municipios de Suárez y Buenos Aires.



