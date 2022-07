Las agencias de inteligencia han venido cruzando información sobre el reacomodamiento de las redes criminales tras la muerte, en medio de operaciones de la Fuerza Pública o vendettas internas, de sus cabezas visibles, y actualizando los organigramas con el fin de establecer los nuevos objetivos de alto valor y las estrategias operacionales para mantener su afectación.



EL TIEMPO tuvo acceso al primer borrador del dosier que están ajustando los investigadores sobre las nuevas líneas de mando, que en primer lugar, deja en claro que ya no son seis las redes que se pueden enfrentar (por su peligrosidad, número de hombres y poderío en armas) con todo el poder del Estado y hasta con operaciones Beta, es decir, bombardeos.



Al comienzo del gobierno de Iván Duque, ‘Los Puntilleros’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’ estaban en ese rango pero por las acciones de la Fuerza Pública salieron del panorama, y “hoy son pequeñas facciones, atomizadas”, señala el documento.



Las operaciones de máximo poderío se están ejecutando contra tres grupos: el Eln, las disidencias y el ‘clan del Golfo’, “que suman 11.500 hombres en armas y redes de apoyo, de acuerdo con el último conteo del enemigo”.



Esto equivale a una reducción de 1.500 hombres en armas en los últimos cuatro años, a lo que se suman 8.000 capturas de integrantes de las seis redes, la extradición de más de 300 narcotraficantes, entre ellos la de Dairo Antonio Úsuga David, ‘Otoniel’, el capo del narcotráfico (4 de mayo), quien era la cabeza del ‘clan del Golfo’, la red más grande al servicio del narcotráfico.

Presencia Eln, Clan del Golfo y disidencias Foto: EL TIEMPO

En el documento se indica además que 200 integrantes de estas estructuras fueron muertos en operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. De hecho, se reitera que la principal fuente de financiación de estás organizaciones son la producción y el tráfico de cocaína.



La caída de cuatro jefes

En los dos últimos meses las autoridades han dado muerte, en medio de actividades operacionales, a cuatro de los criminales más buscados en el país.



‘Matamba’, cuyo nombre era Juan Larinson Castro Estupiñán, murió el 26 de mayo, cuando se enfrentó a los comandos Jungla de la Policía Antinarcóticos que buscaban recapturarlo tras su cinematográfica fuga (18 de marzo), de la cárcel La Picota de Bogotá.



‘Matamba’, fungía como jefe de la estructura ‘Cordillera del Sur’, que hace presencia en zona rural de Tumaco (Nariño), en especial en Llorente, una de las mayores zonas con sembradíos de coca en el mundo, unas 27.000 hectáreas de narcocultivos, de las 30.000 detectadas en todo el departamento por el Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos, Simci, de Naciones Unidas en 2020.



‘Cordillera del Sur’, era una de las redes al servicio del ‘clan del Golfo’ que, de acuerdo con inteligencia, cuenta con unos 130 hombres en armas y milicianos, y que tras la muerte de ‘Matamba’ se desarticuló y fue absorbida por el llamado bloque de las disidencias ‘Alfonso Cano’, cuyo jefe es alias Allende. Por él se ofrecen hasta 600 millones de pesos en recompensa, y es aliado de ‘Iván Mordisco’.



Por alias Allende se ofrecen hasta 90 millones de pesos por información que lleve a su ubicación y captura. Foto: Policía Nacional

‘Allende’, se mantiene en la mira de las agencias, pero ahora con el rotulo de ‘blanco prioritario’.



A ‘Allende’ lo perfilan como un criminal con más de 15 años ligado al tráfico de la cocaína y su zona de injerencia se concentra en la laguna de Chimbuza, zona rural de Roberto Payan.



Tiene bajo su mando unos 250 hombres en armas y, entre otros, se le señala de la muerte de al menos 14 personas (entre 2021 y 2021) y de librar la guerra territorial contra alias Gringo, jefe de las disidencias que se hacen llamar ‘Oliver Sinisterra’, aliadas de la ‘Segunda Marquetalia’.



En Nariño, por ser la segunda zona productora de cocaína (entre 300 y 350 toneladas métricas al año), hacen presencia seis redes de las disidencias, además del ‘clan del Golfo’ y una pequeña facción del Eln.

El nuevo blanco del Eln: 'Tuvia'

Precisamente, el otro golpe por parte de los uniformados se le propinó al jefe del frente de Guerra Darío Ramírez Castro, e integrante de la Dirección Nacional del Eln, Felipe Alcocer Albarino, alias de Pirry, quien murió en una operación militar el 1° de junio en la vereda La Honda, en Morales (Bolívar), donde inteligencia de la Policía Nacional ubicó su campamento.



Allí, además fue capturada alias Violeta, señalada del ataque con explosivos en el centro comercial Andino de Bogota de junio de 2017) que cobró la vida de tres mujeres.



‘Pirry’, era el único jefe de alto nivel de esa guerrilla que vivía en Colombia, ya que las autoridades aseguran que la mayoría de las cabezas del grupo se encuentran en Cuba y Venezuela.



De acuerdo con los uniformados, el jefe guerrillero movía cerca de 16.000 millones de pesos, cada año, producto del tráfico de cocaína, y su muerte llevó a una ruptura y pérdida en el control de los corredores estratégicos que conectan los frentes de Guerra Nororiental (sur del Cesar) y Occidental (Nordeste antioqueño), afectando las rutas del narcotráfico con salida a Venezuela y destino final Europa y África.

'Tuvía' habría sido designado para remplazar a 'Pirry'. Foto: Inteligencia

Las agencias de inteligencia señalaron a alias Tuvia, como el designado por el Comando Central, Coce, del Eln, para remplazar a ‘Pirry’.



‘Tuvia’, lleva cerca de 25 años en la guerrilla y hace parte del estado mayor de dicho frente que tenía como zona de injerencia el Nordeste antioqueño.



Al asumir como jefe del frente de guerra, Darío Ramírez Castro tiene bajo su mando cerca de 70 hombres en armas que hacen parte de tres subestructuras (frentes) con presencia en Antioquia, Bolívar y parte de Cesar.



Por ‘Tuvia’, se ofrecen hasta 650 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura, pero al ser considerado ahora como objetivo de alto valor, no se descarta que el ofrecimiento llegue a los mil millones de pesos.

Caen en Antioquia y Cauca.

Disidencias se reacomodan en Antioquia y Cauca

El 10 de junio se confirmó la muerte de Ricardo Abel Ayala Orrego, alias Cabuyo, jefe del frente 36 de las disidencias, quien sembraba el terror en Antioquia, de hecho, lo señalaban del asesinato de tres geólogos de la multinacional canadiense Continental Gold, septiembre de 2018, en Yarumal, Antioquia.



Fuerzas Especiales del Ejército Nacional lo ubicaron en zona rural de Barbosa, Antioquia, y por él se ofrecían hasta 1.000 millones de pesos.



Las agencias no han logrado identificar quien sería el sucesor de ‘Cabuyo’, pero están perfilando a alias Firu, de quien no hay mucha información y estaría a cargo de la estructura que no cuenta con más de 40 hombres en armas.

Alias David podría quedar la frente de la estructura, una de las más grandes de las disidencias. Foto: Inteligencia

Y, el 13 de junio, se asestó otro golpe de gran importancia para la seguridad del país: la Fuerza Pública dio muerte a Leider Yohani Noscué Bototo, alias Mayimbú, jefe del denominado ‘Comando Coordinador de Occidente’, que agrupaba a 12 estructuras de las disidencias que delinquen en Cauca, Valle y Nariño, con cerca de 1.800 hombres.



‘Mayimbú’, quedó en el radar de las autoridades tras la llamada masacre de Suárez (Cauca), septiembre de 2019, cuando fue asesinado la aspirante a la alcaldía Karina García y cinco acompañantes.



Ese grupo es aliado de ‘Iván Mordisco’, y no ha sido fácil, señalan las agencias, decidir quién lo sucederá, porque tras la muerte de ‘Gentil Duarte’ en Venezuela, por seguridad, han cortado comunicaciones.



De acuerdo con el informe de inteligencia lo pueden reemplazar ‘David’ o ‘Cholinga’, jefe de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, que tiene su zona de actividades delictivas en Miranda, Toribío, Caloto y Corinto (Cauca), encargado del tráfico y comercialización de la marihuana 'creepy' que se produce en la zona.



El otro delincuente que se disputa la dirección del ‘Comando de Occidente’ es alias Mahecha, jefe de la estructura 30 o ‘Rafael Aguilera’, que tiene su zona de injerencia en la costa Pacífica nariñense, encargada de la custodia de la cocaína que cargan en semisumergibles.



Por los dos se ofrecen hasta 100 millones de pesos en recompensa pero frente al nuevo panorama es factible que suba la cifra.

Los muertos en Venezuela

En medio de la guerra territorial que libran las disidencias de Néstor Gregorio Vera Hernández, ‘Iván Mordisco’ y Luciano Marín, ‘Iván Márquez’ en territorio venezolano por el control del tráfico de cocaína y el manejo de las pistas clandestinas, fue asesinado por un grupo de 'pisa suave', uno de los legendarios de las Farc, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, jefe del bloque ‘Jorge Briceño Suárez’.



La muerte de ‘Duarte’, quien hizo parte de la mesa de negociación en La Habana, fue confirmada en primicia por EL TIEMPO el 28 de mayo, pero trascendió que había sido asesinado el 4 de mayo en zona rural de Casigua El Cubo, que hace parte del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia.



‘Duarte’, era socio de ‘Iván Mordisco’ y se maneja la hipótesis de que su muerte fue orquestada por integrantes del Eln que se aliaron a la ‘Segunda Marquetalia’.

De acuerdo con el documento de las agencias, a ‘Gentil Duarte’ lo reemplazó Alexander Díaz Mendoza alias Calarcá, quien era el coordinador del bloque ‘Jorge Briceño’ y jefe del frente 40, cuya zona de injerencia se ubica en zona rural del municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá).



‘Calarca’, por quien se ofrecen hasta 1.000 millones de pesos en recompensa, tendría a su mando unos 80 hombres en armas.



En retaliación por la muerte de ‘Duarte’, tal como lo publicó este diario en primicia el 29 de junio, habría sido atacado el campamento de ‘Iván Márquez’, ubicado en zona rural de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar.



Fuentes de inteligencia confirmaron a EL TIEMPO que ‘Márquez’ sobrevivió y que hoy se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, en algún hospital de Caracas, protegido por el régimen.



Por ahora, según el informe de las agencias, el mando de la ‘Segunda Marquetalia’, pudo ser asumido por José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, por quien se ofrecen hasta 3.000 millones de pesos en recompensa.



En un video de 2019 (foto) varios de los exjefes guerrilleros hoy muertos anunciaron su rearme. Este disidente ha estado por varios años en la mira de las autoridades y en su contra hay cinco órdenes de captura.



Señalan las autoridades que en territorio venezolano hay unos 1.500 delincuentes del Eln y las disidencias que delinquen sobre la frontera bajo la complicidad de la Guardia Venezolana.



Sucesores de 'Otoniel'

Tras la extradición de ‘Otoniel’, jefe del ‘clan de Golfo’, los nombres de Jobanis de Jesús Ávila, ‘Chiquito Malo’ y de Wilmer Antonio Giraldo, ‘Siopas’, se han escuchado de manera insistente como sus sucesores.



Las agencias dan cuenta que ‘Chiquito Malo’ pretendía concretar la fuga de ‘Otoniel’, y que ha sostenido varios enfrentamientos con ‘Siopas’ por el control de la organización de narcotraficantes, que cuenta con unos 1.200 hombres en armas.



Pero ha tomado fuerza el nombre de José Gonzalo Sánchez, ‘Gonzalito’, quien estaría apoyando a ‘Chiquito Malo’ para llegar al poder.



Por cada uno de ellos el Gobierno ofrece hasta 5.000 millones de pesos en recompensa. De acuerdo con inteligencia los delincuentes mencionados son objetivos de alto valor porque son los que entre otros, asesinan a los líderes sociales y reclutan menores de edad.ALICIA LILIANA MÉNDEZ - SUBEDITORA JUSTICIA

