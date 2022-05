Luego de ser extraditado a Estados Unidos, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el máximo jefe del 'clan del Golfo', fue presentado ante una de las cortes que lo requiere por cargos de narcotráfico en Nueva York.



(Lea también: Violencia del 'clan' mantiene confinadas a comunidades, alerta Defensoría).



En la audiencia lo acompañó su abogado en Estados Unidos, Arturo Virgilio Hernández, un curtido defensor que lleva ejerciendo en ese país desde hace más de 40 años.



(Puede leer: Otoniel lanzó madrazo y lloró antes de ser subido a avión para extradición).

De acuerdo con el registro de la página web del Colegio de Abogados de la Florida, Hernández fue admitido como abogado para practicar la ley el 16 de julio de 1981.



Estudió en la Universidad Nova Southeastern - Facultad de Derecho Shepard Broad, promoción de 1981.



Ahora mismo tiene una firma privada de abogados llamada Law Offices of Arturo V. Hernandez P.A., que se especializa en defensa penal federal.



(Más notas: Los cargos que enfrentará ‘Otoniel’ en Estados Unidos).



Además, en su perfil de Linkedin, Hernández dice que ha estado en más de 100 juicios en su carrera y que ha sido abogado principal en algunos de los casos de más alto perfil en el país.



"Es un abogado con calificación AV de Martindale and Hubbell, Top Lawyer de South Florida Legal Guide, y recibió el premio 'Against All Odds' del Capítulo de Miami de la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Florida por su victoria en el caso Posada", se lee en su página de Linkedin



En esta misma red social, el defensor destaca uno de sus casos: "En 2011, Arturo V. Hernández ganó un veredicto épico de no culpabilidad en una acusación de once cargos contra Luis Posada Carriles por cargos relacionados con el terrorismo. Se estima que el gobierno de los Estados Unidos gastó entre 26 y 40 millones de dólares tratando de lograr una condena en el caso, pero después de un juicio de cuatro meses, el jurado absolvió al Sr. Posada Carriles de todos los cargos después de solo 2 horas de deliberación".

justicia@eltiempo.com