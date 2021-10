Las versiones sobre el homicidio de Carlos Castaño

En abril de 2004, a manos de sus propios hombres, fue asesinado el exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil.



La decisión de asesinarlo, según versiones de desmovilizados, se tomó unos días antes y contó con la aprobación de la cúpula de las Autodefensas.



La decisión de asesinarlo, según versiones de desmovilizados, se tomó unos días antes y contó con la aprobación de la cúpula de las Autodefensas.



La razón fue la intención de Castaño de lograr una negociación en Estados Unidos para afrontar las acusaciones en su contra por narcotráfico y que podría implicar que enredara a otros miembros de la organización ilegal.

Óscar Darío López, alias La Plaga,uno de los confesos asesinos reconoció que recibió la orden de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y que procedieron a cumplirla en la vereda El Tomate, del municipio de San Pedro de Urabá (Antioquia).



Según las investigaciones, un grupo de 30 a 40 hombres, 20 de ellos pertenecientes al 'Bloque Bananero' de las AUC, atacaron a los escoltas de Carlos Castaño Gil, quien fue retenido y asesinado, presuntamente, por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias 'Mono Leche'.



Otra versión de los mismos paras dicen que la cúpula de la organización ilegal no fue consultada de esa decisión y que el crimen fue ordenado por Vicente Castaño, hermano de Carlos.

Cada uno de los integrantes del grupo que mató al jefe de las Auc, Carlos Castaño, habría recibido entre 4 y 5 millones de pesos, y a los que tenían categoría de mando les dieron entre 10 y 15 millones.



Según Éver Velosa, alias 'H.H.', ex jefe de los bloques 'Calima' y 'Bananero', el dinero salió de la propia víctima. Lo recogieron en un recorrido posterior por las fincas de Castaño.



'H.H.' dijo que el crimen no se cometió por orden del estado mayor de las Auc, sino por decisión de Vicente, el mayor de la familia Castaño.



"Vicente dijo: 'si yo no mato a Carlos alguien más lo hace y me tiene que matar a mí también", relató 'H.H.'.



El 15 de abril del 2004 Vicente habría visto a hombres de su hermano merodeando por el sitio donde él estaba y eso le hizo precipitar el operativo, según 'H.H.'. Añadió que a las 4 a.m. del 16 recibió una llamada de Vicente en la que sentenció: "Como sea hay que matar a Carlos".

(Le puede interesar: 'Aida Victoria Merlano fue esencial para la fuga de su madre': Fiscalía).

Entonces -continuó- le dio la orden a 'Megateo' de que mandara a '18' ('Monoleche'), '90', 'Giovany', 'El Cura', 'Jhoncito', 'Chenia', 'El Verruga' y 'Móvil 5' para que acompañaran a 'Darío', el único que sabía cuál era la misión.



En el trayecto se toparon con dos escoltas y los mataron. A Carlos lo ubicaron en la tienda 'Ranchoalhombro', donde se conectaba a Internet día por medio.



Hubo un enfrentamiento y Carlos alcanzó a coronar una montaña detrás del negocio, pero lo capturaron.



"Luego le dicen que es una orden de Vicente y le pegan un tiro en la cabeza, lo suben a un carro y lo tapan con hojas", dijeron exparas a la Fiscalía en Justicia y Paz.



Después les informan a los jefes de los bloques que estaban en la negociación. Solo 'El Alemán', según 'H.H.', se manifestó en contra.

La confesión de 'Monoleche'

"Quiero contar la verdad sobre lo sucedido con la muerte de Carlos Castaño. Me declaro responsable. Por eso estoy aquí, porque creo en la Ley de Justicia y Paz" señaló 'Monoleche' en una breve declaración dada a los medios desde la sede de Prosocial, en La Ceja en agosto de 2006.



El jefe paramilitar, miembro del desmovilizado bloque bananero de las Auc, fue sindicado por la Fiscalía de haber participado en el operativo para asesinar a Castaño.



Jesús Ignacio Roldán Pérez perteneció al Epl y luego se convirtió en lugarteniente del fundador y jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue su socio en la lucha contra las Farc en Urabá.



Su presencia en el grupo de hombres que - según testimonios en poder de la Fiscalía- asesinó al líder de las Auc Carlos Castaño habría servido para confundir a sus escoltas el día del crimen.



Según una fuente de la Policía, 'Monoleche' tuvo como primer jefe a Carlos Castaño y se convirtió en su mano derecha. Luego, quedó a órdenes de su hermano Vicente Castaño, a quien le expidieron orden de captura como presunto autor intelectual del atentado.



La cercanía que tuvieron 'Monoleche' y Carlos explicaría por qué Vicente escogió al primero para comandar el ataque contra su hermano.



"Los escoltas de Carlos Castaño -relata la fuente- no sospecharon cuando las camionetas destinadas para el atentado se acercaban (al sitio El Tomate, en San Pedro de Urabá) porque eran las de Vicente y tampoco se alertaron cuando vieron que en ellas iba 'Mono Leche', el ex lugarteniente de Carlos", dijeron los testigos.



De Vicente Castaño, señalado determinador del homicidio, se perdió el rastro en 2006 y habría sido asesinado por sus propios socios.

