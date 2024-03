¿Qué viene tras suspensión de cese del fuego con 'Emc' por ataque a indígenas en Cauca?

El más reciente acto violento del ‘Estado Mayor Central’ (‘Emc’), comandado por ‘Iván Mordisco’, en el que dispararon indiscriminadamente contra indígenas nasa en la vereda La Bodega de Toribío, Cauca, llevó a que el presidente Gustavo Petro ordenara suspender, desde el 20 de marzo, el cese del fuego con ese grupo en Cauca, Valle del Cauca y Nariño; y abrió una grieta en los acercamientos de paz que se adelantan.

El jefe de Estado cuestionó, en su cuenta de X, la voluntad de paz de la disidencia al decir: “El Emc del Cauca no dio desde el principio ninguna señal de querer un proceso serio de paz. Creyó, muy equivocadamente, que la negociación era para fortalecerse militarmente y que su fortalecimiento se hacía a partir de sujetar la población”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Según lo denunciaron organizaciones indígenas de Cauca, así como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DD. HH.), el sábado disidentes secuestraron a un menor de edad y cuando la comunidad exigió respuestas, les respondieron con disparos. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) dijo que el ataque provino del frente ‘Dagoberto Ramos’ y en el mismo resultaron heridos Carmelina Yuli Pavi, lideresa que falleció este domingo por las lesiones; Rodrigo Ul Musique y Édgar Tumiñá.

En videos difundidos por redes sociales se aprecia el momento de terror que vivió la población durante este evento, que ocurrió solo un día después de que concluyó una visita oficial del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, quien en su informe preliminar señaló que recibió muchos testimonios “de personas indígenas que consideran que la guerra en sus territorios no ha cesado y narraron que ellos nunca han vivido un posconflicto”.

El ataque fortaleció dudas sobre si el ‘Emc’ tiene voluntad de paz. Acin, en un comunicado de prensa, señaló que estas graves agresiones “demuestran claramente que la voluntad de paz del ‘Emc’ es inexistente”, y en un mensaje enviado el sábado a los altos mandos de las Fuerzas Militares su comandante, el general Helder Giraldo, señala que el hecho “demuestra el poco compromiso de estos grupos con la paz”.

Por el momento, además de la suspensión parcial del cese del fuego, no se ha conocido un pronunciamiento de la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre si habrá algún efecto en la mesa de diálogos con el ‘Emc’, que el 10 de marzo concluyó su cuarto ciclo de negociaciones.

En ataque habría sido perpetrado por el 'Estado Mayor Central'. De esta camioneta se habrían bajado disidentes a disparar.

Lo cierto es que esta no es la primera acción violenta de esta disidencia en medio del cese del fuego. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizó entre el 17 de octubre de 2023 –cuando arrancó oficialmente el actual cese– y el 31 de enero de 2024 un total de 90 acciones del ‘Emc’, de las cuales 65 fueron ataques directos a la población.

Y frente a suspensiones de la tregua, esta es la segunda, ya que en mayo de 2023, cuando aún corría el cese del fuego decretado por el gobierno Petro en diciembre del 2022, ese grupo asesinó a cuatro menores de edad en Putumayo, ocasionando que el Ejecutivo ordenara retomar las acciones ofensivas en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

¿Qué viene ahora?

Creo que el Gobierno debe insistir en una negociación como esta por los beneficios que trae para el país la paz, pero no llevar al límite un cese del fuego donde no se están cumpliendo las condiciones: Germán Valencia

Frente a estos hechos Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, señaló que lo sucedido en Cauca demuestra que el ‘Emc’ parece estar teniendo dificultades internas para manejar la organización en todo el territorio y cumplir acuerdos. Añadió que el Gobierno identificó problemas en el cese del fuego en unos departamentos y lo suspendió allí, sin que el mismo deje de estar vigente para el resto del país.

“Tenemos una mesa en la cual se está avanzando, pero hay que cambiar lo que está mal, como el cese del fuego en ciertas zonas en las que el grupo armado no está pudiendo cumplirlo. Creo que el Gobierno debe insistir en una negociación como esta por los beneficios que trae para el país la paz, pero no llevar al límite un cese del fuego donde no se están cumpliendo las condiciones. Si el cese no se está cumpliendo a nivel nacional, una opción es pactarlo de manera territorial”, comentó.

Disidentes del llamado 'Estado Mayor Central' de las Farc.

Sobre qué viene ahora, Leonardo González, director de Indepaz, dijo que esperan que, pese a la suspensión parcial del cese, los acercamientos de paz puedan continuar de cara a buscar una salida negociada al conflicto, “pero se requieren acciones efectivas que demuestren que la voluntad por parte de este grupo armado existe para que la mesa continúe y se renueve el cese”.

Por ahora señaló que debe ser una apuesta del Gobierno proteger a las comunidades que habitan en las regiones donde se levantó la tregua y que ahora quedarían, aún más, bajo el fuego.

