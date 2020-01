Águilas Negras: el 'genérico' de las amenazas en Colombia

Desde hace más de una década el grupo de las 'Águilas Negras' ha aparecido recurrentemente firmando planfletos de amenazas a líderes sociales, de derechos humanos, dirigentes políticos y periodistas.



Las Águilas Negras sonaron de nuevo este fin de semana, pues se usó su nombre para amenazar a periodistas, líderes sociales y hasta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Además, ese nombre aparece detrás de varias denuncias de extorsiones a empresarios de distintas regiones del país.



Sin embargo las autoridades no tienen reporte de que esa organización exista: no hay información sobre sus integrantes o de delitos perpetrados por una organización con ese nombre.



De hecho, el director de la Policía, general Óscar Atehortúa Duque, señaló que esta organización no se conoce en el país y no descartó que otras redes criminales estén usando esa imagen para cometer delitos y evitar que los vinculen con hechos como la persecución de líderes sociales.



Lo que señalan los organismos de inteligencia y analistas es que el término 'Águilas Negras' se convirtió en una especie de 'genérico' utilizado para infundir temor en diferentes zonas del país, incluida Bogotá.



Grupos con ese nombre empezaron a aparece en el país a mediados de la década pasada, como producto del rearme de algunos paramilitares desmovilizados en el proceso de paz adelantado por el gobierno de Álvaro Uribe entre el 2004 y el 2006. Incluso llegaron a aparecer grupos como las 'Águilas Doradas' y las 'Águilas Blancas', que en muy poco tiempo dejaron de existir.



Golpes de las autoridades contra esas bandas y, sobre todo, la consolidación de grupos delincuenciales más grandes -en ese momento, el clan de los Úsuga y los Rastrojos- terminaron abortando esas 'microempresas' criminales. Las bandas más fuertes cooptaron o eliminaron a los ex-Auc que les opusieron resistencia.



De ellos se supo por primera vez en Norte de Santander, en donde empezaron a circular panfletos con su firma. Desde entonces no han dejado de aparecer ese tipo de amenazas con la misma imagen, aunque no exista detrás de las mismas una organización criminal.



Fuentes de la Policía señalan que esos panfletos se usan en muchas ocasiones por la delincuencia común como forma de presión a las personas que están siendo objeto de extorsión.



Ariel Ávila, analista de conflicto, señaló que esa organización no existe hace años y que espera que las autoridades investiguen realmente quien está detrás de las amenazas.



El nombre, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, ha sido usado por delincuentes de distintas regiones.



Así, se reportaron: Bloque Militar del Pacífico Suroccidente de Nariño de las Águilas Negras (Cumbal, Nariño), bloque Metropolitano de Bucaramanga de las Águilas Negras (Bucaramanga, Santander), bloque Central Águilas Negras (Tolima), Águilas Negras Bloque Capital DC (San Miguel, Putumayo), ‘Las Águilas Negras Distrito Capital’ (Piamonte, baja Bota Caucana), Águilas Negras, Bloque Capital del Huila (Neiva, Huila), comando Conjunto Águilas Negras - Los Rastrojos (Caloto y Buenos Aires, Cauca) y Águilas Negras Nueva Generación (Cauca).

Sin embargo las autoridades insisten que no hay organigramas ni hay una organización con mando que se denomine de esa forma. De hecho en reportes de la Fiscalía no aparecen capturas hace años de personas vinculadas a esa organización, pero sí de personas que usaban ese nombre para extorsionar, aunque fueran parte de otras redes criminales incluyendo delincuencia común.



Y la Fundación Paz y Reconciliación señala: “las Águilas Negras no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia. En cambio lo que se encontró es que algunos grupos criminales, como el Clan del Golfo, cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentos, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados. Esto fue lo que pasó en Norte de Santander en la guerra entre ‘Rastrojos’ y ‘Clan del Golfo’.



A pesas de que ese grupo no existe, afirman las autoridades, ellos aparecen en reportes de la Defensoría del Pueblo como uno de los grupos que genera alerta en algunas regiones del país, e incluso ha emitido documentos sobre su posible existencia en ciudades como Bogotá.



Expertos consideran que si bien no se pueden atribuir las amenazas a un grupo real, lo cierto es que se se debe llegar a establecer quiénes están detrás de ese tipo de panfletos que siguen circulando por el país.



JUSTICIA

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com