¿Qué significa para Colombia suspender el comercio de material militar con Israel?

Hola, general Matamoros… Usted ya es retirado, ¿no?

Hace ya ratico. Después de que me retiré, fui tres años gerente general de Indumil.

Ah, entonces es el que más sabe del tema del que vamos a hablar…

Pues sé mucho del tema, no sé si el que más, pero fueron tres años muy intensos.

Comencemos por su papá, el también general Matamoros D’Costa, quien fue ministro de Defensa. Lo recuerdo con cariño y admiración, desde que hacía mis tempranos pinitos en el periodismo.

Sí, fue un gran ser humano…

Y entremos en materia. ¿En el tema armamentístico, qué le compramos nosotros a Israel actualmente?

Una buena cantidad de material; y no solo lo que le estamos comprando actualmente, sino lo que hemos venido comprando a través de una relación que se ha extendido por más de cuarenta años. La verdad, nosotros, en las fuerzas, tecnológicamente hemos dependido de los Estados Unidos y de Israel, básicamente. Lo único extra que uno podría decir que viene de otro lado, son los helicópteros MI-17, que vienen de Rusia.

La verdad, nosotros, en las fuerzas, tecnológicamente hemos dependido de los Estados Unidos y de Israel, básicamente.

¿Y esos son nuevos o son también viejos?

Esos vienen de hace mucho tiempo. Es más, por el conflicto Ucrania y Rusia, hay muchos de esos helicópteros a los que no se les han podido comprar repuestos y están en este momento en tierra.

No es entonces porque el Gobierno haya dicho, no les compramos a los rusos por su invasión a Ucrania, sino porque no han podido distribuir…

No, simplemente porque están comprometidos en la guerra. Realmente la fábrica de ellos era en Ucrania y entonces esa guerra ha impedido el mantenimiento, pero es por cuestiones de la guerra, no es por cuestiones políticas. Ahora, con Israel, esa relación de hace cuarenta años es muy sólida, se mueve muy bien, ellos colaboran mucho, solucionan muchos problemas y como todos los sistemas de armas, pues se presentan problemas permanentes, pero ellos están siempre prestos a repararlos. La capacitación al personal la hacen ellos directamente en Israel. De tal manera que yo podría decir que es la relación más sólida que tenemos en este momento en temas de defensa y de seguridad nacional.

Pero, general, ¿ni cuando pasó lo del ciudadano israelí Yair Klein, profesor de paramilitares en Colombia, modificamos esa relación?

Al final no podría decirle qué tanto influyó eso. Pero la relación, por ejemplo, más larga con los israelíes es el fusil Galil. Llegó al país en los ochenta, o sea que eso estuvo en medio de ese conflicto, pero entenderá que cambiarle el fusil a un ejército... En este momento las Fuerzas Militares pueden tener 300.000 fusiles Galil; preparar a Indumil para aprender la tecnología para producir las piezas del Galil es un trabajo que lleva cuarenta años. De tal manera que eso no es tan fácil, y tomar una decisión de que vamos a acabar aquí y nos vamos a ir para otro lado...

¿Qué más, además de fusiles Galil, les compramos?

En este momento hay dos proyectos muy grandes que tienen que ver con Israel. Están matriculados en el Siden, que es el Sistema Integral de Defensa Nacional; de los dos proyectos, que son muy grandes para el Ejército, hay uno de artillería autopropulsada, su nombre es Atmos, son tres baterías de seis piezas, o sea, son 18 cañones de 155 mm; esos cañones tienen un alcance entre 40 y 50 kilómetros, es una tecnología superadelantada. La Fuerza Aérea está recibiendo un sistema de defensa que se llama Barax, son plataformas de defensa estratégica, electrónica, o sea, son aviones dotados con equipos de inteligencia estratégica. El de artillería autopropulsada del Ejército puede estar costando 200 millones de dólares, y el de la Fuerza Aérea, 222 millones de dólares.

odo es proporcionado por Israel y son contratos que están en ejecución a partir del año pasado; lógicamente están haciendo entregas año a año, y el país está proporcionando igualmente, año a año, los recursos para completar el pago.

Todo eso es con los israelíes…

Todo es proporcionado por Israel y son contratos que están en ejecución a partir del año pasado; lógicamente están haciendo entregas año a año, y el país está proporcionando igualmente, año a año, los recursos para completar el pago. Esto se puede demorar entre seis y ocho años.

Pero, a ver, yo tengo una confusión ahí. Porque, según escuché al señor canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dice que el anuncio de que no habrá más compras militares a Israel solo operará hacia el futuro, y que no afectará los contratos anteriores. Pero eso no es exacto, porque los repuestos serán necesidades futuras, y los proyectos que se están entregando se hacen de manera gradual hacia el futuro...

Decir que es hacia el futuro que vamos a dejar de comprar, quiere decir que vamos a acabar con el stock que tenemos. Eso además es absolutamente imposible. El país no tendría los recursos, jamás en la vida, para cambiar lo que tenemos que cambiar, en caso de que optáramos por otra línea. Por ejemplo, las Fuerzas Militares tienen en estos momentos 300.000 fusiles Galil; la industria militar colombiana puede producir todas las piezas de los fusiles Galil, menos dos: una es el cañón y la otra son las miras, nada más y nada menos... Entonces, de nada nos sirve producir todas las piezas, pero no tenemos el cañón, el cañón lo fabrican en Israel y se lo tenemos que comprar a Israel, porque la marca es de ellos, y nadie va a producir un cañón para una marca que no sea la propia. Quiere decir que esos 300.000 fusiles, que poco a poco fueron entregándose al servicio, también irán poco a poco saliendo de servicio. Quiere decir que uno podría pensar que anualmente, de esos fusiles salen del servicio entre 10.000 y 15.000 que tienen que reemplazarse. ¿Con qué línea? Lo lógico sería con la Galil. ¿Y de dónde tenemos que traer los cañones? De Israel. Y si no les compramos los cañones quiere decir que nos tocaría empezar a cambiar la línea de fusiles por otra...

Claro, cambiar todo el armamento colombiano por otra marca...

Claro, pero ahí perderíamos varias cosas. Una capacidad que ha adquirido Indumil en los últimos 40 años, para producir todas las piezas del fusil, que nosotros le vendemos a Israel, para que Israel las venda en fusiles a los países de África y a otros países con los que ellos tienen acuerdo. O sea, estamos hablando de que Indumil perdería un negocio, más o menos al año, de 8.000 millones de dólares.

Eso en cuanto a armamento, pero ¿qué me dice de la Fuerza Aérea?

Los aviones Kfir, que es una flota que va a salir del servicio el año entrante porque ya cumplió su servicio; los Kfir llegaron también hace más o menos 40 años, eran unos aviones de segunda mano que había utilizado Israel muy poco, tres o cuatro años. A esos aviones se les hizo un overhaul (chequeo) completo hace unos años, pero no aceptan más mantenimientos y ya cumplen su vida útil el año entrante, cuando van a salir de funcionamiento. El último contrato con Israel lo hicieron el año pasado, por 30.000 millones de pesos, para garantizar el mantenimiento y los repuestos por este año y hasta que cumplan su vida útil, que será el año entrante. O sea que vamos a perder el activo disuasivo y de seguridad aérea más grande que tenemos, que son los Kfir.

Lo recomendable sería comprar elementos de tecnología occidental, o sea, irnos a China con las dificultades del idioma, del entrenamiento, de la capacitación de quienes serían nuestros técnicos, sería un paso muy difícil de hacer.

Pero, digamos, si los Kfir ya salen de onda porque están desactualizados, el Gobierno podría buscar otro proveedor... ¿Usted cree que China es factible?

Pensaría que no, por varias razones. La distancia tecnológica todavía de los chinos hacia ciertas marcas es muy lejana. Se ha hablado de R-16 norteamericanos. Se ha hablado de unos aviones suecos muy buenos. Y se ha hablado también de unos aviones franceses, muy buenos igualmente, que tienen todos los adelantos tecnológicos y toda la capacidad para combate aéreo que imagine. Pero cambiar la flota de 16 aviones costaría más o menos 15 billones de pesos.

De todas maneras tocaría hacerlo porque quedaron desuetos los Kfir...

Sí, claro, claro. Ahora, lo recomendable sería comprar elementos de tecnología occidental, o sea, irnos a China con las dificultades del idioma, del entrenamiento, de la capacitación de quienes serían nuestros técnicos, sería un paso muy difícil de hacer. Mucho más cómodo hacerlo con Francia, con España, con Suecia, o con Estados Unidos, lógicamente.

Sí. ¿Y de esas posibilidades no hay ninguna abierta?

La Fuerza Aérea ya tiene todos los estudios de todos los aviones, sabe exactamente cuáles son las ventajas, las desventajas, cuáles son los que mejor se adaptan a nuestro territorio. Pero esta ya es una decisión del Gobierno, de comprar los aviones que recomiende la Fuerza Aérea y que el Gobierno esté de acuerdo.

Pero, general, ¿en su opinión, Colombia, con esta advertencia del presidente Petro de que no se comprará más armamento a Israel, está a punto de quedarse desguarnecida de armamento de defensa, por un lado, y ofensiva por el otro?

Sí. Es que estamos hablando de un tema que es de defensa y de seguridad nacional. Todos los elementos que tienen las Fuerzas Militares deben estar coordinados para la defensa nacional. Por eso existe el gerente del Siden, que es el que coordina a todas las fuerzas, todas las capacidades y el que al final recomienda qué es lo que se tiene que comprar. Esos fueron los primeros proyectos de los que le hablé. Esos proyectos fueron presentados al presidente Petro y él los aprobó recién entrado en el gobierno. Son proyectos que están en ejecución. Nos podría pasar, siendo una comparación un poquito absurda, lo mismo que lo de los pasaportes... Si llegamos nosotros a perder todos estos contratos, las demandas de esas empresas no tendrían números a la derecha que colocarles...

Para mí es un absurdo, porque ningún país del mundo, por más recursos que tenga, puede suspender sus alianzas militares con los otros países que le proveen elementos para su defensa.

Ahora, pues lo que el presidente Petro ve al frente es un genocidio en Gaza. ¿Pero, uno no puede independizar el genocidio en Gaza –se lo pregunto conmovedoramente porque a mí me lastima el alma lo que está pasando– de un negocio empresarial con un país que nos ha surtido de armamento, como usted dice, desde hace 40 años? Se lo pregunto a usted, como general en retiro...

Para mí es un absurdo, porque ningún país del mundo, por más recursos que tenga, puede suspender sus alianzas militares con los otros países que le proveen elementos para su defensa. Es imposible, por mucho dinero que tenga. Y, digamos, en el caso nuestro, siempre hemos tenido unas dificultades muy grandes en el tema de compra de armamentos; y tenemos unas amenazas que están ahí latentes, que no las podemos descuidar como país; no podemos decir, pues nos quedamos sin nada y listo... No, la soberanía nacional no aguanta esos conceptos, la soberanía nacional exige que tengamos unos elementos, por lo menos disuasivos, para que cualquier interés de un país sobre nuestro territorio, nuestras fronteras, o nuestros mares, los restrinja de hacer acciones violentas. Entonces, en temas de seguridad y de defensa nacional, no podemos arriesgar nada, ni podemos cambiar todos los sistemas que venimos desarrollando desde la guerra de Corea, que fue cuando empezó nuestra gran alianza con Estados Unidos en temas tecnológicos.

Finalmente, general, ¿usted cuál cree que puede ser el futuro en esta materia? ¿Para dónde cogemos, para dónde vamos, incluso con los problemas de orden público interno? ¿Qué va a pasar con los generales activos, con los que de pronto usted a veces se habla? Porque esta es una generación totalmente distinta a la que le conocimos a su papá...

Yo creo que tiene que haber una preocupación por una decisión de este tipo. Le voy a dar unas cifras ahí extras, para que vea la magnitud de lo que estamos hablando. En las Fuerzas Militares tenemos 7.000 fusiles Tavor, que son de Israel; cada fusil cuesta 2.000 dólares, aproximadamente. Sin contar mantenimiento, es el costo del producto. Ametralladoras que son de marca Negev, israelíes, tenemos 7.000; cada ametralladora cuesta 15.000 dólares. Todos los radios de comunicación de nuestras Fuerzas Militares provienen de Israel, estamos hablando de más de 10.000 radios y cada radio cuesta 50.000 dólares; eso permite una capacidad para que las fuerzas puedan operar conjuntamente, porque tienen su sistema de comunicaciones común a todas las fuerzas. Israel les hace mantenimiento y repuestos a los misiles Nimrod, Eagle Eye y Spike, todos israelíes. Israel puso toda la tecnología para centros de comando, control y ciberseguridad. Tenemos aviones no tripulados de marca Hermes, como las corbatas, israelíes. Tenemos sistemas de protección de fronteras, israelíes. Así mismo mantenimiento de motores, helicópteros y de más de 50.000 visores nocturnos. Y estamos hablando de 300.000 fusiles Galil.

Pues, gravísimo...

¿Qué país puede cambiar eso de la noche a la mañana? Fuera de eso, tenemos los técnicos y todo el mantenimiento que tiene que ver con ese material, que hemos venido preparando a través de los años; todos los laboratorios para las pruebas, y el personal capacitado. Cambiar eso sería un esfuerzo imposible, imposible y en el lapso de ese cambio, si es que vamos a optar por otras tecnologías, pues vamos a tener un problema logístico inmenso, porque se detendrán varias cadenas logísticas y eso es imposible sostenerlo. Todos los ejércitos del mundo lo que tratan de tener son cadenas logísticas de un solo elemento. Si tenemos helicópteros, no podemos tener helicópteros de diez países, sino que tendríamos helicópteros de un par de países. Y así en todos los sistemas logísticos. De tal forma que, si usted mira el panorama, es absolutamente irreal. No le podemos decir mentiras al país, porque lo vamos a pagar después, cuando haya una agresión o un incidente fronterizo y no tengamos los medios para defender al país de una agresión.

Para no hablar del conflicto interno...

Usted lo ha dicho.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO