Aunque extraoficialmente altas fuentes colombianas dan por hecho que Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, murió en una emboscada con explosivos en el estado venezolano de Apure, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, hasta el momento ni el gobierno de Nicolás Maduro ni la 'Segunda Marquetalia', la disidencia de las Farc de la que 'el Paisa' era segundo al mando, se han pronunciado sobre el tema.



(Además: Alias 'El Paisa': la millonaria recompensa que ofrecían por su captura)

Velásquez habría muerto en medio del fuego cruzado el pasado domingo en una zona entre los municipios venezolanos de Rómulo Gallegos y Presidente Paéz, que limitan con Arauca.



La versión que ha cobrado más fuerza es que el fin del cerebro de varios de los peores actos de terrorismo en medio del conflicto -el atentado contra el club El Nogal, en Bogotá, y la masacre de concejales en el municipio de Puerto Rico, en Caquetá, entre otros crímenes- habría ocurrido en medio de la mortal pelea con las disidencias de Gentil Duarte, que si bien tienen su principal base a este lado de la frontera, se mueven y tienen negocios ilegales en Venezuela.



(En contexto: 'El Paisa', jefe disidente de las Farc, habría muerto en Venezuela)



Pendientes de datos no oficiales procedentes del vecino país -como ocurrió con el ataque en mayo pasado en el que supuestamente murió Jesús Santrich, socio del 'Paisa' en las disidencias-, todo indica que el refugio al otro lado de las frontera que los jefes de las disidencias de las Farc y de la guerrilla del Eln creían infalible empieza a revelar graves boquetes.



Estas son las pistas parciales con las que parte la investigación para tratar de determinar si, en efecto, terminó la trayectoria criminal de uno de los peores 'enemigos públicos' de los colombianos.

1. ¿Los están 'cazando'?

Si bien nunca lo admitieron públicamente, Iván Márquez, Jesús Santrich, 'el Paisa', 'Romaña' y el 'Zarco Aldinéver', los jefes de la disidencia llamada la 'Segunda Marquetalia', estaban desde hace más de dos años en el lado venezolano de la frontera.



(Le puede interesar: Los más atroces crímenes de 'El Paisa', quien habría muerto en Venezuela)



Aunque no se descarta que ocasionalmente se movieran a territorio nacional, lo que conocen las autoridades es que por temor a una operación fulminante de la Fuerza Pública o a una traición (dada la millonaria recompensa que pusieron sobre sus cabezas Colombia y Estados Unidos) 'Márquez' y su banda se cuidan de no acercarse mucho a Colombia.



En medio de la guerra de disidencias por el control del narcotráfico en la frontera, dicen las fuentes de inteligencia, es probable que 'Gentil Duarte' haya aprovechado sus redes y conocimiento del lado venezolano para planear el ataque contra una de las cabezas de su grupo rival. En ese sentido, algunas fuentes aseguran que la disidencia del frente 10, que fue fuerte en Arauca y que le responde a 'Duarte', estaría detrás del golpe de mano contra 'el Paisa'.



Ahora bien: aunque la guerra de disidencias existe, un punto a tener en cuenta es que si 'Duarte' en efecto estuvo detrás de las posibles muertes de 'Santrich' y Hernán Darío Velásquez, ambos muy cercanos al régimen de Nicolás Maduro, el escenario más probable será una fuerte reactivación de las operaciones militares venezolanas contra su grupo.



Esto ya había ocurrido hace algunos meses, y lo que en su momento se conoció es que el chavismo había intentado bajar las tensiones entre las dos facciones de ex Farc dados los altos costos de orden público que estaba registrando en su territorio. La pregunta que plantean los observadores es: ¿Se siente tan fuerte 'Gentl Duarte' como para arriesgarse a quedarse sin retaguardia donde refugiarse de la intensa persecución que hay en su contra en Colombia?



(Lea: Las 5 claves que arrojará la necropsia sobre la muerte de Mauricio Leal)



Hay otra posibilidad sobre la mesa, no necesariamente excluyente, y tiene que ver con una eventual traición y grupos de mercenarios, incluso apoyados por integrantes de las propias disidencias y oficiales venezolanos, que aprovechando el descontrol de la zona de frontera estarían 'cazando' a los jefes de las Farc para cobrar las millonarias recompensas que hay en su contra.



Por la sola cabeza del 'Paisa' había 10 millones de dólares ofrecidos por las autoridades de los Estados Unidos y 3.000 millones de pesos más de las colombianas. Una suma similar se movía en el caso de Santrich. En el caso de este último, al cuerpo le quitaron un dedo, supuestamente con el fin de demostrar la muerte del prófugo.



Por esto, incluso dándole fuerza a la tesis del enfrentamiento entre disidencias, las autoridades en Colombia no descartan de plano la posibilidad de una traición interna eventualmente apoyada por los caza recompensas, cuya operación en todo caso es ilegal.

2. ¿Cuál será la respuesta de Venezuela?

A pesar de que se trata de una información que le dio la vuelta al hemisferio, hasta el momento ni el presidente Nicolás Maduro ni sus hombres de confianza, como Diosdado Cabello, han hecho la menor alusión al supuesto fin violento del 'Paisa'.



Toda la batería mediática del régimen sigue enfocada en promocionar la candidatura de Jorge Arreaza para la gobernación de Barinas, estado donde se había impuesto la Oposición y que repetirá comicios por una polémica decisión del Supremo de Venezuela, controlado por el oficialismo.



(Le puede interesar: A sanción presidencial proyecto que da vía libre a la desconexión laboral)



Maduro, que en contra de todas las evidencias niega la presencia de las cabezas de la delincuencia colombiana en su territorio, no podría pronunciarse oficialmente sobre el asesinato del 'Paisa' o de 'Santrich' sin tener qué explicar cómo era que permanecían al otro lado de la frontera. Por esa misma razón es que ninguna autoridad ha informado oficialmente de operaciones militares o judiciales en las zonas de los supuestos combates.



Altas fuentes consultadas por este diario resaltan que si bien el Estado colombiano nada ha tenido que ver con los dos ataques contra los jefes de las disidencias en territorio venezolano, hay constante supervisión de los movimientos venezolanos en la zona de frontera.

3. ¿Qué pasa con 'Márquez' y su banda?

La 'Segunda Marquetalia' no ha hecho pronunciamiento alguno para confirmar o desmentir la suerte del 'Paisa', como sí lo hizo en su momento con el caso de 'Jesús Santrich'.



El jefe de esta facción de las disidencias es 'Iván Márquez', por quien los Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares y quien incuso desde antes del proceso de paz se refugió en Venezuela. Incluso, la inteligencia colombiana aseguraba en la década pasada que el régimen de Hugo Chávez lo alojaba en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.



(También: Oficialismo lanzará nuevo candidato para 'ganar' elecciones en Barinas)



Ante la caída de dos de sus hombres más cercanos, la seguridad de 'Márquez' se ha redoblado, señalan las fuentes de inteligencia. El exnegociador de las Farc que traicionó el proceso de paz cuenta aún hoy con dos manos derechas, ambos reconocidos perpetradores de secuestros: alias Romaña y alias Zarco Aldinéver.



Los dos fueron alumnos directos del 'Mono Jojoy' y según la inteligencia colombiana coordinan los embarques de cocaína colombiana que se mueven por la zona de Elorza. Esta área del municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, es la misma donde habría ocurrido el ataque que le costó al vida a 'el Paisa'.



REDACCIÓN EL TIEMPO.COM