Aumentan seguridad en frontera con Venezuela por enfrentamientos

El Gobierno Nacional ordenó ayer fortalecer la seguridad en la frontera con Venezuela ante los hechos de orden público que se han registrado en el país vecino desde el fin de semana y han llevado al desplazamiento masivo de venezolanos a territorio nacional.

Este diario estableció que luego de un consejo de seguridad en Arauca se decidió reforzar la presencia de los militares colombianos en la capital del departamento y su perímetro urbano. Pasarán de 700 a 2.000 hombres.



El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que dio instrucciones a los mandos de la Octava División del Ejército, que hace presencia en la región, para que apoyen “las acciones humanitarias para seguir dando tranquilidad a los araucanos en zona de frontera”.



Los enfrentamientos que se iniciaron el domingo entre militares venezolanos y grupos de las disidencias de las Farc continuaron este miércoles, específicamente en el río Arauca, que separa el estado venezolano de Apure del departamento colombiano de Arauca.



El nuevo combate se produjo tras una noche de zozobra para los pobladores de La Victoria y zonas aledañas, por un ataque de los disidentes al batallón de la zona y la sede local del servicio de aduanas. Esta última quedó completamente destruida, según constató este diario en imágenes compartidas por la ONG FundaRedes.



La preocupación por este enfrentamiento crece a medida que aumenta también el número de personas que llegan a Arauquita, y que tiene al municipio a punto de una declaratoria de calamidad pública.



De acuerdo con la directora de la Regional Orinoquía de Migración Colombia, Loida Nieves, cerca de 3.200 extranjeros han ingresado al país no obstante el cierre de frontera y permanecen en 8 albergues ubicados en el municipio de Arauquita.



El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, señaló este miércoles que la situación en Venezuela mantiene en emergencia a las autoridades colombianas y que se acordó instalar un puesto de mando unificado para seguir en tiempo real los hechos. Indicó que no es posible mantener indefinidamente a los venezolanos que han llegado al país, por lo que se busca poner una fecha límite para su retorno a su patria.



Fuentes oficiales señalaron que al no tener comunicación con las autoridades venezolanas no hay mayor información de lo que está sucediendo allí. Se verifica la autenticidad de pasquines y audios que circulan por Arauca en los que hay amenazas de venganzas entre grupos ilegales.

Disputas entre disidentes

En el marco del ascenso de los dos militares que fallecieron en el primer día de los enfrentamientos, el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino, dijo que sus muertes no quedarían impunes.



Sin embargo, Tomás Guanipa, quien es representante en Colombia del líder opositor Juan Guaidó, insistió en que las operaciones militares buscan golpear a grupos que no se habrían alineado con los exguerrilleros de las Farc ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, lo cual se ha denunciado desde distintos sectores.



“Durante años hemos denunciado desde la Asamblea Nacional, oenegés y partidos políticos sobre la presencia de los grupos irregulares en territorio venezolano, amparados bajo la protección de Nicolás Maduro y su régimen. Para Maduro, siempre han sido aliados estratégicos, tuiteó Guanipa.



De hecho, hay informaciones que mencionan que los operativos de las autoridades venezolanas serían contra el frente décimo de la desaparecida guerrilla de las Farc que mantiene disputas con el grupo de ‘Iván Márquez’ por las rentas ilegales.



El analista Camilo González Posso señaló que con la información existente se podría señalar que estas organizaciones llevaron la disputa por territorio a Venezuela, en donde se mueven hace mucho tiempo sin mayores controles. “El conflicto se desató, vamos a tener un periodo de enfrentamientos bastante oscuros, en los que no sabemos quiénes están de un lado y quiénes están del otro”, advirtió.



Y Jairo Libreros señaló que Venezuela “va a empezar a sentir el lío tan grande en el que está por ser un facilitador de la presencia de disidentes y de grupos narcotraficantes, no solamente en la frontera sino en otras ciudades que están ya a distancia de la frontera”.



Dijo que Maduro va a sentir una presión que le implicaría arreciar contra uno de esos grupos ilegales o buscar una negociación entre actores irregulares. El asunto no es de poca monta si se tiene en cuenta que en el país vecino, además de las disidencias, está el Eln, que también tiene participación en la explotación de rentas ilegales.



