Entre enero y mayo de este 2023, la Policía Nacional ha erradicado 4.511 hectáreas sembradas con matas de coca, de acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio de Defensa.



En igual periodo de 2022 se habían erradicado 33.454 hectáreas, y en 2021, 35.490 hectáreas.



Aunque la cifra se enmarca en el cambio de énfasis en la lucha antinarcóticos decidido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que prioriza la incautación de cocaína sobre la destrucción de cultivos, hay alarmas encendidas no solo en Colombia sino en EE.UU.



No solo porque hubo un mes, enero, en el que por primera vez en dos décadas no se destruyó ni una mata de coca en el país sino porque el balance a mayo está lejos de la meta de erradicación forzada que se impuso el mismo Gobierno para todo el 2023: casi en la mitad del año, se ha arrancado apenas la séptima parte de las 28 mil hectáreas presupuestadas.



Según el balance del Ministerio de Defensa, en estos primeros 5 meses del año se han incautado 257 toneladas de cocaína: son 55 toneladas menos que en el mismo lapso del 2022 y representan poco menos de la tercera parte de la meta anunciada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para todo el 2023: 834 toneladas de alcaloide.



En lo que va de este año se han incautado 175,3 toneladas de marihuana (frente a 196 toneladas en 2022) y 132, 9 kilos de heroína (107 kilos menos que en 2022).

Según la información oficial, los insumos y el complejo, que pertenecerían al Eln, estarían avaluados en 9.420'357.000 millones de pesos. Foto: Cortesía: Ejército

El balance de la lucha contra el narcotráfico se destaca en dos puntos claves: la destrucción de aeronaves de las bandas de la droga (van 87 este año, frente a 23 en el mismo lapso de 2022, un 287% más) y la destrucción de laboratorios: van 2.340 frente a 2.110 del año pasado.



Según los informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de Naciones Unidas, en 2021 Colombia siguió siendo el principal productor de cocaína en el mundo: 1.400 toneladas.



En el país está también el área más extensa con coca en el mundo: eran, en 2021, 204.000 hectáreas, un 43 por ciento más con respecto al 2020, cuando se detectaron 143.000 hectáreas de narcocultivos. La cifra oficial del 2022, que aún no se revela, podría marcar un nuevo récord. Entre tanto, las cuentas de la Casa Blanca sobre los cultivos de coca en el 2021 iban en 234.000 hectáreas.

Alerta desde Estados Unidos

El panorama de la realidad de los sembrados ilegales en el país y los resultados de este 2023 es parte del contexto de las alertas que ya se oyen desde Washington.



Así se desprende de las declaraciones del zar antidrogas de este país, Rahul Gupta, quien aseguró el miércoles que “los niveles récord de cultivos (en Colombia) son una amenaza no solo para EE. UU. sino para otros países”.



Gupta se pronunció durante un foro organizado en Washington por el Centro para Estudios Estratégicos internacionales (CSIS, por su sigla en inglés).



El funcionario añadió: “Con Colombia tenemos una relación de cooperación que es histórica. Al mismo tiempo, estamos revisando todo el espectro de la cooperación que incluye erradicación, interdicción y desarrollo alternativo, pues todas son herramientas que se requieren. Es importante, por ejemplo, dar poder a la gente en el país con programas como los de titulación de tierra y desarrollo alternativo, para que se alejen de los cultivos”.

Luis Gilberto Murillo y Rahul Gupta. Foto: Presidencia

Para Gupta, no puede haber un programa de desarrollo alternativo sin seguridad; y en esa línea es claro que el 62 por ciento de los cultivos de uso ilícito se concentran en Norte de Santander, Nariño y Putumayo, donde confluyen grupos armados organizados como el Eln, las disidencias y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (más conocido como ‘clan del Golfo’), que aunque han planteado su intención de subirse en el bus de la ‘paz total’ libran una guerra entre ellos por control territorial o rutas para mover la cocaína que procesan.



Así se evidencia en Chocó, donde la Defensoría del Pueblo denunció que cerca de 357 personas, pertenecientes a 102 familias, tuvieron que desplazarse por culpa de los enfrentamientos entre el Eln y las Agc.

EL TIEMPO se comunicó con los ministerios de Justicia y Defensa para conocer su posición frente a las inquietudes del zar Antidrogas de EE.UU., pero al cierre de esta edición no había respuesta.



La cocaína incautada fue avaluada en 68 mil millones de pesos. Foto: Ejército Nacional

Sustitución voluntaria

Pese a que el presidente Petro se ha referido a la importancia de la sustitución voluntaria, este diario estableció que las familias inscritas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), son las mismas 99.097 que lo hicieron en medio de la implementación del proceso de paz entre las extintas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, sin que a la fecha se conozcan los avances en los programas de sustitución o nuevas alternativas de desarrollo.



Las labores de erradicación forzada se han venido desarrollando en Antioquia, donde se han intervenido 412,3 hectáreas; en Bolívar, 864,8 hectáreas; Boyacá, 43,1; en Córdoba, 67,2 hectáreas. El esfuerzo está concentrado en Putumayo (2.467,7 hectáreas arrancadas): en Santander van 11,5 hectáreas y en Guaviare, 12,9.



“En Nariño no erradicamos desde mayo de 2021 por un fallo de tutela que nos lo impide en 10 municipios, por eso los cultivos están disparados; a Norte de Santander no se ha entrado para evitar confrontaciones con la población y en Putumayo se ha entrado, aunque hemos tenido algunos bloqueos por parte de las comunidades”, le dijo a EL TIEMPO un oficial de la Policía. Aseguró que pese a los ceses de fuego de la ‘paz total’ se están cumpliendo las órdenes del alto Gobierno, y la lucha contra el narcotráfico no se ha detenido.



Según el oficial, hay especial énfasis en la destrucción de los laboratorios donde se procesan tanto la cocaína como la base de coca. Por eso, afirma, se han intensificado las labores de detección de esas infraestructuras, con miras a volver a los niveles de afectación de años anteriores (en 2019, a mayo se habían destruido 2.768). “Cada incautación o destrucción de laboratorios es un golpe al corazón de estas redes que se financian del tráfico de drogas”, puntualiza.



