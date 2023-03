Aunque el 'clan del Golfo', que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), ha negado su responsabilidad en hechos de violencia en el departamento de Antioquia, la escalada armada ha sido de tal magnitud que el Gobierno abrió la puerta a decisiones en el marco de los acercamientos de paz con ese grupo criminal.



El presidente Gustavo Petro señaló que esta organización ilegal "no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo de la justicia" y les lanzó una dura crítica: "Parecen privilegiar más sus negocios y mantenerse en eso. Obviamente por ahí no hay posibilidad de negociación".

A los hechos de violencia se suman las disputas internas por el poder que incluso han llevado a que los jefes de la red de enfrenten y se enfrasquen en venganzas en la organización. Así 'Siopas', uno de los cabecillas del grupo, fue asesinado al parecer en una retaliación con Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.



El exprocurador Jaime Bernal Cuellar, quien ha participado en procesos de paz, señaló que el Gobierno debe exigir una manifestación inmediata y creíble del ‘clan del Golfo’ sobre su verdadera intención de paz.



Indicó que esa exigencia debe tener un plazo fijo para que ese grupo ilegal demuestra si va a someterse a la justicia o si su decisión es continuar con las actividades ilegales, ante lo cual se debería proceder a la persecución de las autoridades contra sus integrantes.

El cartel de recompensa por información de 'Siopas' y 'Chiquito Malo'. Foto: Policía de Colombia

Enfatizó que en todo caso para ellos el camino solo es el sometimiento y no la justicia transicional. Y que incluso podrían acceder a rebajas y al principio de oportunidad por algunos de sus delitos.



En ese sentido el abogado Ramiro Bejarano señaló que con el ‘Clan’ de ‘Otoniel’ solo queda el camino “legítimo de la Fuerza Pública, no hay otra salida”.



Indicó que ante los evidentes hechos de violencia protagonizados por ese grupo “y la demostración que no quieren hacer la paz” se debe cerrar cualquier posibilidad de acercamiento de paz.



A las voces de rechazo a las acciones del grupo ilegal del extraditado capo 'Otoniel' se sumó la congresista Katherine Miranda quien señaló: "es clara la falta de voluntad de paz del Clan del Golfo. Estos delincuentes no deben ser parte de la paz total".



Y el exministro de Defensa Diego Molano afirmó que con ese grupo ilegal no puede proceder el cese al fuego sin condiciones previas.



"A la fuerza pública no se les dan ordenes confusas respecto a su función y mucho menos debilitarlas. A la población hay que protegerla desde el primer instante. Mire como esta Taraza!", escribió en sus redes sociales.

