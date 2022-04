Continúan las dudas sobre la polémica operación que la Fuerza Pública desarrolló en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo en la que, según el Ejército, murieron 11 disidentes de las Farc, pero en donde, según la comunidad, también murieron civiles.



Aunque la Fuerza Pública se ha sostenido en que el operativo era contra disidentes de los llamados 'Comandos de Frontera' y su jefe alias Bruno, la comunidad lleva días denunciando que el operativo se ejecutó en medio de un bazar comunitario y que allí murieron por lo menos cuatro civiles.



El pasado 2 de abril EL TIEMPO publicó varios de los relatos de habitantes de la zona, que en medio de la zozobra narraron lo que vivieron ese 28 de marzo en horas de la mañana, luego de un bazar que había durado dos días y en el que se recolectaba dinero para mejorar una vía veredal.



Aseguraron que la asistencia era obligatoria y que las mujeres se repartieron los turnos para cocinar y atender los puestos de venta de comida y licor.



Así mismo, los pobladores señalaron que en un primer momento pensaron que quienes los habían atacado eran guerrilleros, solo después se enteraron que era el Ejército.

"El domingo en la noche, sobre las 8, estábamos entretenidos en las finales de los torneos de microfútbol, en la cancha de la vereda. Yo no estaba tomando, pero eso sí, me puse a bailar el resto de la noche, esas son nuestras costumbres. Amanecimos, y como a las 7 de la mañana del lunes, se empezaron a escuchar disparos y yo pensé 'es la guerrilla' ", relató uno de los residentes en El Remanso.



"Medio dormidos empezamos a escuchar los disparos, corríamos desesperados. Mi suegra se quedó escondida en la escuela, donde pasó la noche con una bebé de cuatro meses", aseguró a este diario otro residente de la vereda, quien entre lágrimas señaló: "Había niños, éramos familias en el lugar. De un momento a otro solo se escuchaban gritos y lágrimas, y eso era un corre - corre".



Otros testimonios dan cuenta de la muerte del presidente de la junta de acción comunal, Didier Hernández: "Alguien gritó: 'Mataron a don Didier' ", dijo una residente, quien añadió: "Su esposa, Ana María, escuchó eso y salió a buscarlo, en el camino le dieron y quedó ahí, no la pudimos ayudar y al parecer murió desangrada", señaló la testigo.



Desde otro punto, los testigos vieron caer herido al gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche: "él pedía auxilio, pero nadie se podía acercar, eso solo se escuchaban disparos, no hubo ningún combate, esa totazón duró como media hora, pero yo no vi a nadie responderles a los militares".



Una mujer narró que al bazar habían asistido más de 200 personas de la vereda, "¿Si llegan armados quién les impide el ingreso? Además se invitó a los residentes de La Playa, Salado Grande, otras veredas cercanas. Uno puede conocer y no a los vecinos. Aquí hay guerrilla", contó frente a la pregunta de si, como afirma el Ejército, había hombres armados en el sitio.



Otra persona dijo: " 'Bruno', claro, todos sabemos quien es él. No vamos a tapar el sol con un dedo. No vamos a negar que aquí hay armados, la guerrilla y que se siembra coca. Pero él no estaba en el bazar y mucho menos el día del tiroteo", aseguró una mujer, que afirma haber estado en la vereda donde se registraron los hechos.

