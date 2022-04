Este mediodía del viernes se desarrollaron en Puerto Leguízamo, Putumayo, las exequias del gobernador indígena del cabildo bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, y el adolescente Brayan Santiago Pama.



A la misa asistieron centenares de personas de la región y luego se desplazaron al cementerio. Los hombres murieron el lunes, en medio de una operación militar, en la vereda El Remanso, señalados de integrar las disidencias del frente 48 o 'Comandos de la Frontera'.



Dicha operación ha generado polémica, porque mientras el Ejército Nacional la presentó como un resultado contra las disidencias (que dejó 11 muertos, cuatro capturas y la incautación de material de guerra), los campesinos de la zona afirman que por lo menos 6 de los muertos eran personas de la región, que estaban desarmadas y que no hacen parte de la guerrilla, como se refieren a las disidencias.



El presidente Iván Duque, el ministro de la Defensa, Diego Molano y militares de alto rango al frente de la operación han coincidido en afirmar que la misma se desarrolló bajo los protocolos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.



La operación se lanzó el lunes 28 de marzo, a las 6:20 de la mañana y en diálogo con EL TIEMPO, el 30 de marzo, el general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, aseguró:"Que quede claro, aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

EL TIEMPO diálogo con varias personas en Putumayo - entre asistentes al bazar y familiares de los fallecidos - para conocer su versión de los hechos que varia radicalmente de la presentada por la institución castrense.



" 'Bruno', claro, todos sabemos quien es él. No vamos a tapar el sol con un dedo. No vamos a negar que aquí hay armados, la guerrilla y que se siembra coca. Pero él no estaba en el bazar y mucho menos el día del tiroteo", aseguró una mujer, que afirma haber estado en la vereda Alto Remanso, lugar donde se registraron los hechos.



De acuerdo con el Ejercito, la operación se lanzó para dar captura a Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias Bruno, señalado jefe de finanzas de los 'Comandos de la Frontera'.



De igual forma, el Ejército validó la operación al presentar material -videos y fotos- que daba cuenta de que en el lugar había personal armado, lo que los convierte en combatientes dando luz verde a la incursión de los militares a la vereda.

El bazar duró tres días

Alias Bruno era el blanco de la operación, el objetivo: su captura. Foto: Ejército Nacional

Sobre la presencia de hombres armados en el lugar, la mujer dijo, "Éramos más de 200 personas por la vereda. ¿Si llegan armados quién les impide el ingreso? Además se invitó a los residentes de La Playa, Salado Grande, otras veredas cercanas. Uno puede conocer y no a los vecinos. Aquí hay guerrilla".



Varios de los entrevistados evitaron ser concretos en la respuesta y evadieron ser claros sobre la presencia de hombres armados en el bazar.



Los asistentes al bazar señalaron que el mismo tenía varios objetivos: recolectar dinero para mejorar el camino interno y comprar un motor para una lancha, ya que la principal vía de comunicación es el río Putumayo.



Aseguraron que la asistencia era obligatoria y que las mujeres se partieron los turnos para cocinar (sábado y domingo), al igual que para atender los puestos de venta de comida y licor.



"El domingo en la noche, sobre las 8, estábamos entretenidos en las finales de los torneos de microfútbol, en la cancha de la vereda. Yo no estaba tomando, pero eso sí, me puse a bailar el resto de la noche, esas son nuestras costumbres. Amanecimos, y como a las 7 de la mañana del lunes, se empezaron a escuchar disparos y yo pensé 'es la guerrilla' ", relató uno de los residentes en El Remanso.

'No hubo combate, esa totazón duró una media hora'

Foto tomada por un TAP a 'Bruno', momentos antes de la operación. Foto: Archivo

El Ejército Nacional asegura que ingresaron al lugar por la presencia de los hombres armados, lo que avalaba su actividad militar, y que hubo "combate", que el mismo se mantuvo por cerca de 90 minutos y que un militar resultó herido, según los registros oficiales.



De igual forma, señalaron que les dispararon desde tierra a los helicópteros que estaban apoyando las tropas.



"Medio dormidos empezamos a escuchar los disparos, corríamos desesperados. Mi suegra se quedó escondida en la escuela, donde pasó la noche con una bebé de cuatro meses", aseguró un residente de El Remanso, quien entre lagrimas señaló: "Había niños, éramos familias en el lugar. De un momento a otro solo se escuchaban gritos y lagrimas, y eso era un corre - corre".



"Alguien gritó: 'Mataron a don Didier' ", continúo con su relato. Se refiere a Didier Hernández, el presidente de la Junta de Acción Comunal. "Su esposa, Ana María, escuchó eso y salió a buscarlo, en el camino le dieron y quedó ahí, no la pudimos ayudar y al parecer murió desangrada", señaló la testigo.



Desde otro punto, los testigos vieron caer herido al gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche: "Él pedía auxilio, pero nadie se podía acercar, eso solo se escuchaban disparos, no hubo ningún combate, esa totazón duro como media hora, pero yo no vi a nadie responderles a los militares".

'Los cuerpos se desconpusieron'

A mí me informaron que después de dejarlos tirados por varias horas, al sol, los trasladaron a Mocoa, donde no hay neveras. Allí los tuvieron hasta el otro día, hasta que los llevaron a Puerto Asís FACEBOOK

TWITTER

La comunidad denuncia que los cuerpos fueron dejados al sol desde las 7 de la mañana hasta las cuatro de la tarde y luego "los embolsaron en unas tulas negras y se los llevaron en helicóptero del lugar, pese a que les decíamos que la mayoría eran de aquí".



"A mí me informaron que después de dejarlos tirados por varias horas, al sol, los trasladaron a Mocoa, donde no hay neveras. Allí los tuvieron hasta el otro día, hasta que los llevaron a Puerto Asís. Sé que la Fiscalía les hizo necropsia, pero a mi hermano y cuñado me los entregaron el miércoles en la noche, con el cajón sellado y recubiertos en plástico por su avanzado estado de descomposición", aseguró a EL TIEMPO Jhonier Hernández, hermano de Didier, el presidente de la Junta de Acción Comunal.



Jhonier clama por justicia para sus seres queridos, al reiterar que no eran integrante de las disidencias y que no se enfrentaron a la Fuerza Pública "porque no tenían armas", y cuestionó los resultados de las necropsias en cuerpos en estado de descomposición.



De hecho, los ataúdes del gobernador indígena y del adolescente enterrados este medio, también estaban sellados y forrados en plástico.



El Ejército tenía plazo hasta este viernes de entregar -máximo a las 2 de la tarde- a la Procuraduría la sustentación de la operación y la explicación preliminar de cada una de las bajas. Será crucial el informe de la Fiscalía General sobre la investigación que viene adelantando para establecer lo ocurrido.



