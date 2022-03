EL TIEMPO conoció en exclusiva el video grabado por el tirador de alta precisión (francotirador) encargado de ubicar e identificar al blanco de la operación que Fuerzas Especiales del Ejército Nacional lanzaron el lunes en inmediaciones de la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), donde murieron 11 personas, que de acuerdo con el Ejército eran integrantes del las disidencias, frente 48 o 'Comandos de la Frontera'.



En video y foto se identifica a un hombre de camisa roja que porta un fusil en la espalda y que, según las autoridades, era el objetivo de la operación. Se trata de Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias Bruno, jefe de finanzas de 'Comandos de la Frontera'.



El material gráfico es considerado evidencia de que la operación se lanzó contra una persona vinculada a acciones ilegales en la zona y que estaba armada.



El ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, señaló "en el lugar no se encontraban inocentes campesinos, sino integrantes de las disidencias".



Esto en respuesta a las denuncias de la comunidad que afirman que quienes fallecieron en el lugar eran labriegos, desarmados que "nada tienen que ver con las disidencias".



En su momento, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la

Amazonía Colombiana (Opiac), aseguró que los fallecidos se encontraban en un bazar comunal era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda.



Y señaló que entre los muertos se encontraban Pablo Panduro Coquinche, gobernador del Pueblo Kitcwhwa; Divier Hernández, presidente de una junta de acción, su esposa y un menor de edad.

"Al estar armado es combatiente"

Foto tomada por TAP a 'Bruno', momentos antes de la operación. Foto: Archivo

Frente a la polémica, fuentes castrenses reiteraron que actuaron con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como lo dijo en su momento a este diario el general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional.



El oficial señaló que no se trató de una "masacre, sino de una operación militar diseñada y definida con un blanco específico, 'Bruno'.", cuyo objetivo era capturarlo por concierto para delinquir agravado por ser integrante de una disidencia.



"Al estar armado 'Bruno', como se observa en el material gráfico, se ratifica que es un combatiente, en este caso al margen de la ley, y se autoriza a proceder con la acción militar", dijo a EL TIEMPO una fuente castrense, que señaló que "la respuesta de quienes se encontraban en el lugar fue abrir fuego, a tal punto que el combate de acuerdo a nuestros registros se mantuvo cerca de 90 minutos", puntualizó.



Otra foto que se anexa al informe deja ver a 'Bruno' muerto, foto que de acuerdo con las fuentes, coincide con la persona fotografiada portando un fusil esa misma mañana. Este diario se abstiene de publicar esa foto.



El Ejército señaló que a la hora del combate no había una fiesta o bazar pues de acuerdo a la bitácora y registros de la operación, este se registró sobre las 6:20 de la mañana del lunes 28 de marzo cuando no había ningún evento de la comunidad.



Además, del reporte de que los helicópteros que fueron enviados a apoyar la operación tuvieron que desviarse en varias oportunidades "porque desde tierra les estaban disparando".



Estos serán algunas de las evidencias que el Ejército presentará ante los organismos de investigación como la Procuraduría y la Fiscalía General, para enfrentar los señalamientos que se hubiera atacado a población civil.

