Fuerzas Militares desactivan 250 artefactos explosivos en Mocoa, Putumayo

En una operación conjunta llevada a cabo en las últimas horas por la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional, se logró la neutralización de varios artefactos explosivos en el departamento del Putumayo.



Se trata del hallazgo de 250 explosivos improvisados que estaban en la vereda Medio Afán, una zona rural del municipio de Mocoa. Este material fue ubicado en una área de influencia de la estructura ‘Comandos de Frontera’, perteneciente a las disidencias de las Farc ‘Segunda Marquetalia’.

Los artefactos fueron hallados cerca de una escuela. Foto: Cortesía

En otro operativo y en respuesta a las denuncias de la comunidad local, las tropas del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Júpiter se movilizaron hasta la vereda Villa Catalina La Torre, en Puerto Guzmán, Putumayo.



Allí, se encontraron y destruyeron seis minas antipersona y tres granadas de 40 milímetros en la escuela rural mixta sede La Torre. Este hallazgo se encontraba cerca a un colegio, lo que ponía en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes de la zona.



Es de resaltar que estos artefactos explosivos, además de representar un grave peligro para la población civil, están prohibidos por los cuatro convenios de Ginebra.

Fueron 250 los explosivos encontrados. Foto: Cortesía

Su presencia también afecta el principio de distinción militar contemplado en el Derecho Internacional Humanitario, al no diferenciar entre combatientes y no combatientes, como es el caso de la población civil y, en particular, los menores de edad que asisten a la escuela veredal.



Además de estas acciones, se llevaron a cabo operaciones adicionales en el área general de Puerto Guzmán, donde se logró localizar y destruir dos estructuras campamentarias que servían como refugio para los miembros de estas organizaciones armadas ilegales que operan en la región.



En lo que va corrido del año en el departamento del Putumayo, hombres expertos antiexplosivos han ubicado y destruido 257 artefactos explosivos.

