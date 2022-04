Distintas entidades avanzan con las investigaciones frente a los cuestionamientos a la Fuerza Pública por un operativo militar en la vereda El Remanso, de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo pasado en el que murieron 11 personas. Mientras que el Ejército reportó a los fallecidos como disidentes, la comunidad ha denunciado que entre el grupo había civiles.



La Fiscalía y la Procuraduría han avanzado en la recolección de elementos para desentrañar lo que ocurrió en el operativo que -según asegura el Ejército- se ciñó al derecho internacional humanitario, pero sobre el que hay serias dudas.



El pasado 28 de marzo en la tarde se comenzó a tener noticia de un operativo militar desarrollado en Putumayo, la Fuerza Pública destacó que se había asestado un golpe contra la estructura 'Comandos de Frontera', al mando de alias Bruno, pero esa misma semana organizaciones civiles alertaron que entre los muertos había civiles.



Se conoció el caso del líder de la junta de acción comunal Didier Hernández y su esposa Ana María, padres de dos menores de edad de 6 y 2 años, así como la muerte del gobernador indígena del pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche. También se supo que murió un menor de edad.



Así, entre las 11 personas fallecidas habría, por lo menos, cuatro civiles.

¿Cómo avanzan las pesquisas?

Las dudas sobre este operativo llevaron a la Procuraduría a aplicar el poder preferente en investigaciones disciplinarias y solicitar del Ejército el expediente que tenía por este caso.



Según indicaron desde la entidad, el pasado 6 de abril se solicitó a las Fuerzas Militares el expediente 019/2022 que abrió el Batallón contra el narcotráfico No. 3 por el operativo en Putumayo, sin embargo, a la fecha la carpeta con la indagación preliminar que había abierto la Fuerza Pública aún no llega al Ministerio Público.



De otra parte, el 1.° de abril el Ministerio Público había enviado un oficio al comandante de las FF. MM. requiriéndole que entregara información sobre las órdenes para el desarrollo de la operación, entre otras cosas. Esa respuesta ya fue remitida al órgano de control bajo la advertencia de "utra secreto".



Esta documentación, informaron fuentes de la entidad, se incorporará a la investigación disciplinaria en la que se está asumiendo el poder preferente.



Por otra parte, las pesquisas en el área penal también están en curso. La Fiscalía ya estuvo en el sitio del operativo recopilando evidencias y testimonios, y la investigación está a cargo de un equipo especializado en Derechos Humanos.



Indicaron que por el momento no pueden divulgar los avances del caso pues esto podría afectar la investigación.

Defensoría también reconoce que hubo civiles

Aunque el Ejército sostiene que los 11 muertos son disidentes, a las denuncias de la comunidad y de organizaciones civiles sobre la muerte de personas que nada tenían que ver los grupos ilegales se sumó la Defensoría del Pueblo, que también habló de civiles.



A través de un comunicado del 30 de marzo, el organismo de derechos humanos "lamentó la muerte de 11 personas en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, y les solicitó a las autoridades judiciales competentes el rápido esclarecimiento de los hechos".



Así mismo, en dicha comunicación la Defensoría dijo: "En medio de los hechos murió el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas".



La entidad ha estado prestando acompañamiento a los familiares de los fallecidos, y ofreció el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos.



