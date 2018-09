Organismos de seguridad, en alerta por ex-Farc que no aparecen

Aunque algunos todavía le apuestan a que ‘Romaña’, el ‘Paisa’ e Iván Márquez se aparezcan finalmente en el congreso del Partido Farc en Bogotá, desde hace ya meses algunas de las agencias de seguridad del país contemplan, por lo menos en el caso de los dos últimos, un escenario de regreso a la clandestinidad.

La desaparición de ‘Romaña’, oficializada esta semana, sorprendió porque habían mantenido en los últimos meses un cercano contacto con las autoridades, especialmente con la Fiscalía, entidad que, como se conoce, lo ayudó a buscar fondos internacionales para los proyectos productivos que lideraba en el Meta.



‘Romaña’, en todo caso, tenía asuntos por explicar. Entre otros, las versiones internas de las Farc según las cuales fue él quien avaló a Alexánder Romero Sepúlveda, un jefe de una red de sicarios de Bogotá que trabajaba para ‘patrones’ de las esmeraldas, como supuesto guerrillero, lo que le permitió salir de la cárcel y desaparecer del radar.

Henry Castellanos, ‘Romaña’ Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE

Oficialmente, la justicia colombiana no adelanta investigación alguna contra los tres exjefes guerrilleros.

Ellos además no tienen, por la manera como quedó diseñada la JEP, restricción alguna de movilidad por el territorio nacional en tanto no se inicien los procesos de la justicia alternativa en su contra. Esa, de hecho, es la ventana que han aprovechado para desaparecer del radar y encender de paso las alarmas de todos los organismos de seguridad.



En el caso de Márquez y el ‘Paisa’, reportes de inteligencia los ubican lejos de la zona de convivencia de Miravalle, Caquetá, donde los vieron por última vez hace más de dos meses. Lo que se cree es que se están moviendo por la zona cercana a la frontera con Venezuela, si bien no habrían abandonado definitivamente el país.



De comprobarse que Márquez y el ‘Paisa’ –y eventualmente ‘Romaña’– le hicieron conejo a la paz, señalan las fuentes consultadas por este diario, se abre un complejo escenario en el que el mayor riesgo sería su capacidad para fortalecer la disidencia de ‘Gentil Duarte’. Ese grupo de unos 500 antiguos guerrilleros del Bloque Oriental que no se desmovilizaron, totalmente permeados por el narcotráfico, representa, hoy por hoy, el mayor desafío para la seguridad del país.

‘Duarte’, como lo informó este diario a comienzos de este año, se ha movido por varias regiones del país intentando aglutinar a las bandas de disidentes.

Su última movida, según inteligencia militar, fue enviar a Putumayo a ‘Jhon 40’, otro comandante que le incumplió a la paz y cuya cercanía con los narcos es histórica.



Márquez, señalan varias fuentes oficiales, está convencido de que es inminente la aparición de una solicitud de extradición en su contra, tal y como le ocurrió a Jesús Santrich, su ‘llave’ en la cúpula de la antigua guerrilla.



Sin embargo, hasta ahora la justicia colombiana no tiene noticias de que las autoridades federales lo requieran o de que su sobrino, el polémico Marlon Marín, lo haya relacionado con la red de narcotráfico por la que él está preso en EE. UU. y Santrich tiene sobre su cabeza una solicitud de extradición.



JUSTICIA@JusticiaET