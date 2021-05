Positivas reacciones a anuncio de acercamientos entre Gobierno y Eln

En las últimas horas se han conocido múltiples reacciones al anuncio hecho en entrevista exclusiva con EL TIEMPO por el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, sobre los acercamientos con el ELN, que el Gobierno nacional echó a andar hace 17 meses, con el apoyo del Nuncio Apostólico en Colombia y las Naciones Unidas.

Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), confirmó que este organismo ha tenido participación en la labor de acercamiento con esa guerrilla: "La paz no es una opción sino un imperativo moral, humanitario social, económico y político. Por lo tanto, las iniciativas, los esfuerzos para lograrla deben estar presentes permanentemente; estamos siempre a disposición de las partes para acompañarlas y apoyarlas”, señaló Menéndez.



(Además: Detalles del asalto a hotel de Cali que albergaba policías).



Con respecto a la real voluntad de paz de esa guerrilla, Menéndez afirmó que establecer el nivel de compromiso corresponde solo a las partes que participan es este proceso, "que son el Gobierno y el Eln".



Por su parte, el senador Iván Cepeda (PDA) destacó la importancia de los contactos hechos por el Comisionado de Paz a lo largo de este tiempo; no obstante criticó la actitud del Gobierno frente a Cuba: “Pese a estar cumpliendo el rol de facilitador y garante de esos acercamientos, el Gobierno ha tenido actos de franca enemistad con ese país, como la expulsión de uno de los funcionarios de alto nivel de su embajada en Colombia”.



(En contexto: La historia oculta detrás de la expulsión del diplomático cubano).



Frente a los señalamientos que se hacen contra esa guerrilla, de estar tras los desmanes registrados en las ciudades durante las manifestaciones, Cepeda afirmó que no deberían mezclarse los temas: “Hay muchas acciones del Eln simultáneas, y por ahora no hay ni siquiera una declaratoria de alto al fuego; aun así, los diálogos pueden mantenerse. Ese es un principio universal”.



José Daniel López, representante a la Cámara (CR), señaló que los anuncios del Comisionado “son una grata sorpresa, dado que este ha sido un Gobierno con muy pocos resultados en materia de paz, y no solo con el Eln, también en materia de implementación de los acuerdos alcanzados dentro del proceso de paz con las Farc”.



Afirmó que si bien iniciativas de este tipo deben ser apoyadas por todos los sectores, “los colombianos dudamos bastante de la voluntad de paz del Eln. Sería bueno que le respondieran al país si en este proceso están dispuestos a renunciar al secuestro y al terrorismo, y si tienen unidad de mando para avanzar en un diálogo”.

El senador Roy Barreras, por otro lado, lanzó duras críticas a Ceballos, a través de su cuenta de Twitter.



En un hilo publicado este domingo en esa red social, Barreras sostiene: "El @OACP Miguel Ceballos saca ahora a la luz un proceso CONFIDENCIAL que ha sido apenas una EXPLORACIÓN sobre aplicación DIH y que el mismo Comisionado Ceballos ha manipulado y ralentizado con su conocido estilo de deformación de la verdad. Quiere posar de pacifista y es obstructor".

El Comisionado Ceballos NO es quien ha convocado. Debe agradecerse al Sr Nuncio Apostólico, al padre Dario Echeverry y a Carlos Ruiz de @MisionONUCol que son quienes no renuncian a abrir caminos de diálogo. Ceballos pone siempre condiciones q sabe imposibles. — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 9, 2021

El senador sostiene que estos avances deben agradecerse a la Iglesia y las Naciones Unidas en Colombia, y no al Comisionado que, asegura, "pone siempre condiciones que sabe imposibles".



Barreras opina que hacer público este proceso confidencial "es sabotearlo y usarlo para desviar la atención sobre la crisis nacional".

REDACCIÓN EL TIEMPO

