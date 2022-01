Eln, los frentes décimo y 28 de las disidencias de las Farc, la ‘Segunda Marquetalia’ y violentas bandas criminales como el ‘Tren de Aragua’ hacen presencia en Arauca e intentan mantener el manejo de sus rentas ilegales en la porosa zona de frontera con Venezuela, generando desde hace meses tensión en la región que ha ido creciendo al tiempo que han aumentado los hechos de violencia.



En el pasado en el departamento hicieron presencia además grupos de narcotraficantes y de contrabandistas que se beneficiaban de la zona de frontera.

Hace unas semanas las disputas entre el Eln, que durante años ha sido el grupo más poderoso en la zona, y las disidencias (que entraron a desafiar ese control) dejaron como saldo 27 muertos cuyos cuerpos fueron encontrados siguiendo un rastro de sangre entre Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca) y Cubará (Boyacá).



El Eln se enfrentó y luego firmó una tregua con las Farc en 2010 que llevó a esas dos organizaciones a repartir el territorio. Esa tregua luego se rompió y la guerra entre los bandos generó desplazamiento y temor en la zona. Hoy incluso habitantes de la región hablan de la necesidad de buscar una tregua entre la guerrilla y la disidencia de las Farc.



En agosto del año pasado, EL TIEMPO publicó el terror que se vivía ya en la zona por la muerte de al menos 13 personas, algunas de las cuales tenían letreros en sus cuerpos en los que, desde entonces, se advertía la guerra entre las disidencias y el ‘Tren de Aragua’, una temida red criminal proveniente de Venezuela que entró a disputar el territorio que ya se peleaban a muerte las disidencias y el Eln.

Camilo González Posso, director de Indepaz, le dijo a este diario que la situación en Arauca se venía deteriorando desde el año pasado “con los hechos de abril pasado por combates en Apure y la movilización de la fuerza bolivariana. Eso no paró durante todo el año, no es que ahora se presentaron los enfrentamientos, se dio una coyuntura grave, pero ya venía deteriorándose”.



Y es que en abril de 2021 las autoridades de Venezuela reportaron la muerte en su territorio de ocho militares y nueve integrantes de las disidencias de las Farc en combates registrados en Apure, lo que ocasionó un grave desplazamiento de más de cuatro mil personas a territorio colombiano.



La ofensiva se dio contra las disidencias que le habían declarado la guerra al grupo de ‘Iván Márquez’ que, según los reportes oficiales, se movía con tranquilidad en el vecino país. La situación para ‘Márquez’ ha cambiado, pues desde entonces se ha reportado el asesinato de tres de sus lugartenientes: ‘Jesús Santrich’, ‘el Paisa’ y ‘Romaña’.

“El problema de frontera es muy grave, el Eln tiene campamentos en Apure desde hace tiempo, hay muchos intereses de neutralizar esos grupos armados en medio de los conflictos regionales, pero los grupos no actúan solo por sus propios intereses. Se ha visto también una movilidad de tropas oficiales de lado y lado de la frontera y todo esto es como una guerra fría en una frontera caliente. En medio de todo está la población sufriendo las consecuencias”, indicó González.



La inexistencia de la comunicación entre las autoridades colombianas y de Venezuela ha jugado en contra de los habitantes del departamento, que hoy es gobernado en encargo por el general en retiro Alejandro Navarro ante la ausencia generada por la captura del gobernador José Facundo Castillo, quien, junto con su antecesor Ricardo Alvarado, es procesado por la Fiscalía por sus presuntos nexos con el Eln.



Las autoridades colombianas denuncian que desde ese país se ordenan atentados en Colombia como los perpetrados el año pasado en Cúcuta, y que allí se esconden los cabecillas de las redes criminales que delinquen a este lado de la frontera.



Y el comandante operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), ante los hechos de violencia en Arauca, respondió: “La Fanb se mantiene desplegada en el eje transfronterizo, preparada para enfrentar cualquier falso positivo del Gobierno de Colombia, mantendremos nuestra soberanía a todo trance”.



El gobierno ha incrementado paulatinamente la presencia de militares a la zona para enfrentar la ola de violencia y proteger a la población civil; sin embargo, para líderes de la región, la salida no solo debe ser militar.



Guillermo Díaz, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca, sostuvo que desde el año pasado se venían escuchando rumores de una nueva guerra entre el Eln y quienes no se acogieron al proceso de paz.



Añadió que la comunidad vive en medio de la zozobra y cada día se incrementan los desplazamientos, y que los habitantes de la zona esperan medidas de fondo para frenar la violencia que deben pasar por mejorar las condiciones de vida en la región.

