En mesas de trabajo vienen avanzando la Fiscalía General e integrantes de la Fuerza Pública para garantizar el intercambio de información que permita unificar las cifras sobre los resultados contra el narcotráfico en Colombia. Las mesas fueron acordadas en una de las reuniones entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, en la que el jefe del ente acusador advirtió sobre la reducción de los golpes contra las redes del narcotráfico y las diferencias en los resultados reportados.



Fuentes de la Fiscalía manifestaron a EL TIEMPO estar a la espera de que termine el mes para tener el panorama completo de lo incautado en febrero y hacer la comparación con lo que tiene reportado la Fuerza Pública.

“Si ellos tienen un reporte mayor que la cifra de incautación que tiene la Fiscalía, sería muy grave porque podrían estar sucediendo cosas como que la droga se está perdiendo en alguna parte”, aseguró una alta fuente del ente acusador.

La droga se incautó en tres operaciones simultáneas. Foto: Policía Antinarcóticos

Añadió que toda incautación que se hace en el territorio nacional se debe reportar a la Fiscalía, que es la encargada de hacer los procesos de legalización de las operaciones ante los jueces.



“A través del CTI, que hace las labores de Policía Judicial, o de los fiscales que están encargados de los procesos llega la información sobre lo incautado, las capturas, las estructuras destruidas entre otros datos”, añadió.



Voceros oficiales indicaron que la Fuerza Pública, frente a destrucción de laboratorios, por ejemplo, contabiliza individualmente cada estructura encontrada en el mismo sitio y para la Fiscalía, esto cuenta como un solo complejo.



Y que frente a incautaciones de droga en altamar y realizadas por autoridades de otras naciones las Fuerzas Armadas las contabilizan como resultados propios. Al respecto, fuentes de la Fuerza Pública indicaron que en esas operaciones los decomisos se adelantan con información suministrada por Colombia y que, de hecho, ante ese tipo de golpes la DEA certifica el positivo a quien realiza el decomiso y a quien da la información para hacer la incautación.



En esos casos la Fiscalía no puede judicializar el cargamento de droga por tratarse de incautaciones en el exterior. Por su lado, la Policía señaló que una vez finaliza la judicialización de la droga en los respectivos países se recibe la certificación y se sube al sistema la información.

Igualmente, afirmaron fuentes de la Fuerza Pública que la Policía realiza el registro de incautaciones en el Siedco (Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravención y Operativo), que ingresa los elementos incautados y/o capturas realizados por el delito de porte y tráfico de estupefacientes: “Entre tanto, la Fiscalía lo hace en el Spoa (Sistema Pena Oral Acusatorio), producto del filtro entre el delito vs. droga incautada, una vez finaliza el proceso de judicialización (que puede tomar varios días)”.



Añadieron que el Spoa “impone como requisito mínimo que tenga número de noticia criminal y este se produce una vez un fiscal abre la investigación producto de la judicialización y no en el momento que se produce la incautación”.



Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que en materia de cifras cada entidad “tiene el afán de sus funciones y de mostrar sus resultados” y que lo más conveniente sería lograr una mayor comunicación entre las instituciones para que no se envíen mensajes contradictorios.



“En este caso y en otros ha sido muy complicado tener las mismas cifras en distintas entidades, esto puede estar asociado a los tiempos de las mediciones, a las metodologías y no necesariamente a irregularidades”, indicó González Posso.



Para Néstor Rosania, periodista y experto en temas de seguridad y conflicto, los egos y poderes dentro de las instituciones son tan grandes “que nunca se ha logrado tener una sola cifra que permita evaluar los resultados de la política contra las drogas y plantear los cambios que se requieran”.



Rosania explicó que lo más conveniente sería lograr que una sola entidad acopie la información y la certifique no solo internamente, sino también en los escenarios internacionales.

