Por qué el Estado no logra frenar asesinatos de líderes

Ante unas 100 personas invitadas como testigos, la Comisión de la Verdad reunió este martes en su primera audiencia pública a autoridades del Estado y a líderes sociales para buscar respuestas a los persistentes asesinatos de estos últimos, a pesar de las denuncias, de las anunciadas medidas de seguridad del Gobierno y de los esquemas de protección que tienen algunos.



¿Por qué la institucionalidad no ha logrado frenar estos crímenes? ¿Qué debemos hacer como sociedad para superar esta situación? ¿Cuál es el impacto de esos asesinatos en la democracia, la participación y el desarrollo de las comunidades?

Las preguntas fueron hechas por el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, al fiscal general (e) Fabio Espitia, al procurador general, Fernando Carrillo, y al delegado por el Ministerio del Interior, Ricardo Arias, viceministro para la Participación.



De Roux hizo las preguntas tras advertir que se trataba fundamentalmente de abordar el tema desde el punto de vista ético y de reflexionar acerca de por qué los colombianos permitimos que 4.750 líderes social fueran asesinados en los últimos 30 años. Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc –el 24 de noviembre del 2016– han sido asesinados , según la Defensoría del Pueblo, 462.



Sobre por qué los siguen matando, contestaron en primer lugar los propios líderes que enfrentan la violencia. Por ejemplo, Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, Chocó, dijo que “muchas veces” son “señalados erróneamente como subversivos”. Y Andrés Chica, líder del sur de Córdoba, consideró que en su departamento los matan también cuando no aceptan ser parte de la corrupción política. “El que no cae en el juego de ser corrupto es asesinado”, puntualizó Chica.



También los matan, según Marylen Serna, líder del Cauca, por pensar distinto. “En Colombia tenemos un modelo político de exclusión que desconoce la diferencia, la oposición”, anotó Serna.



A estas razones, el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, agregó que a los líderes sociales en Colombia los matan “para perpetuar el statu quo. Hay sectores que viven de imponer la inequidad”, concluyó Brunori.

El Estado responde

Y sobre por qué la institucionalidad no ha logrado frenar los crímenes, el fiscal general (e) reconoció que el Estado no logra llegar a todas partes. “No ha llegado a muchos lugares, ese es uno de nuestros retos. A veces hay un asesinato y llegamos cinco días después”, admitió Espitia.

Para el Procurador general, hay varios hechos que siguen impidiendo superar la violencia contra los líderes sociales: la “indolencia” de la sociedad frente al problema, que las autoridades actúan de manera “reactiva y no preventiva”, y que el Estado toma acciones en las zonas urbanas, pero no en las rurales –donde se presenta una buena parte de los asesinatos–.



Frente a la ineficiencia del Estado en la protección de los líderes en su departamento, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, dijo algo dramático: “Nariño ha sido mejor entendido por la criminalidad y la delincuencia que por el Estado”.



Romero hizo alusión a la manera como las bandas de narcotráfico y del crimen organizado llegaron a ocupar los territorios que dejaron las Farc y a las cuales el Estado sigue sin llegar.



Entre los invitados como testigos de la primera audiencia pública de la Comisión de la Verdad en la que los líderes sociales denunciaron las razones por las que los matan y las autoridades respondieron sobre por qué no se han podido frenar los asesinatos, estuvieron la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart; el expresidente Ernesto Samper, el exministro del Interior Rodrigo Rivera, el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko; la procuradora delegada para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mónica Cifuentes, y funcionarios de la ONU y de la OEA.



Además, representantes de las Fuerzas Militares, de la Policía y periodistas.

