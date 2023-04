Los alcances de uno de los objetivos de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, presentada este martes oficialmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya generan debate.



En el capítulo sobre seguridad enfocada en el territorio, el documento establece que una de las estrategias claves del Estado en las regiones será “promover campañas de prevención, protección y autoprotección consensuadas con las comunidades, sus Gobiernos y sus liderazgos”.



Aunque el mismo punto aclara que “esto no se refiere a la creación de mecanismos u organizaciones armadas por parte de la población civil”, y que “el Estado es el que detenta el monopolio legítimo de las armas”, desde diversos sectores empiezan a oírse voces de alerta.



Advierten del riesgo de que al amparo de esa normativa se dé el surgimiento de organizaciones que, si bien pueden no estar armadas, sí terminen poniendo en duda el imperio de las autoridades legítimas, como ocurrió recientemente con el secuestro de 78 policías y el asesinato de uno más a manos de una ‘guardia campesina’ que asaltó un campamento petrolero en San Vicente del Caguán.



Dos meses después, esa misma guardia estuvo en el polémico acto de presentación pública del jefe de disidencias 'Iván Mordisco', también en Caquetá.

Guardia campesina que estuvo en evento de la disidencias de 'Iván Mordisco' en los Llanos del Yarí, Caquetá. Foto: AFP

EL TIEMPO consultó con expertos sobre la interpretación que se podría dar a la palabra “autoprotección”. En los años 60, primero un decreto del presidente Guillermo León Valencia y luego una ley de la administración Carlos Lleras Restrepo abrieron la vía legal para que comunidades civiles participaran en actividades de seguridad.



En varias condenas contra el Estado colombiano por crímenes cometidos por los ‘paras’, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que esas normas de décadas atrás “dieron fundamento legal para la creación de grupos de autodefensa”, muchos de los cuales fueron a su vez el origen de las bandas paramilitares.



Aunque el analista Andrés Nieto destacó que en la Política se señala expresamente que no se trata de organizaciones de autodefensa, también destacó la importancia de que el Gobierno concrete cuáles son los alcances de su iniciativa: “No es lo mismo hablar de campañas de prevención, protección y autoprotección en centros urbanos que en lugares con contextos de otro tipo de grupos ilegales como Arauca, Bajo Cauca o Catatumbo”, expuso.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señaló también la necesidad de que se defina específicamente cuál es la intención del Ejecutivo con las “campañas de prevención, protección y autoprotección” en los territorios y dijo que esa estrategia no necesariamente será efectiva para mejorar la seguridad.



Restrepo indicó también que se podría estar frente a una manera de reconocimiento, desde el Gobierno, a las organizaciones que se autodenominan ‘guardias’ indígenas y campesinas y que ya existen en varias regiones del país.



Por su lado, el senador de Cambio Radical Fernando Motoa también pidió claridad de lo que pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro: “Como está redactado, se presta para que se interprete según la conveniencia del Gobierno, como cuando se modificó la ley 418 para permitir la libertad de los miembros de la ‘primera línea’ sin que hubiera sustento legal claro para ello”.

Apuesta por la incautación

Iván Velásquez, ministro de Defensa, en la presentación de la Política de Seguridad. Foto: Ministerio de Defensa

En la presentación de la estrategia, que se realizó este martes en la Universidad Militar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las diferentes líneas de acción que se plantean van a permitir que los colombianos vivan seguros en las ciudades y en todo el territorio nacional.



Con esa meta, la acción de la Fuerza Pública avanzará en siete objetivos: aportar a la ‘paz total’, desarticular las organizaciones armadas, hacer priorización territorial, abordar el problema mundial de las drogas, avanzar en la seguridad urbana, articulación entre nación y territorio y fortalecimiento de la seguridad de poblaciones vulnerables.



El ministro Velásquez insistió en que los problemas de seguridad que hoy se viven en el país son producto de que el Estado no cumplió con la tarea de copar los espacios territoriales que dejaron las Farc tras su desmovilización, y afirmó que el cambio de énfasis en la lucha antinarcóticos es una decisión basada en la evidencia.



“¿Por qué si en los últimos 20 años se han erradicado dos millones de hectáreas de cultivos ilícitos con glifosato y un millón de hectáreas de forma manual no se ha logrado una contención efectiva del narcotráfico?”, cuestionó.



En el mismo sentido, dijo que la meta de incautación de cocaína para este año, 832 toneladas, demuestra que no es cierto que el Gobierno haya bajado los brazos frente al narcotráfico.



Velásquez dijo que las fuerzas del Estado están comprometidas con el cese de fuego acordado con los grupos que han buscado pista en la ‘paz total’, pero destacó que ese cese no implica que las tropas no vayan a actuar si hay violaciones a la tregua cometidas por los actores armados. Puntualmente, dijo que ni las Fuerzas Armadas ni la Policía van a dejar de actuar contra el narcotráfico y otras rentas ilegales, especialmente la minería del oro controlada por las bandas criminales. Y advirtió: “No tenemos nada que negociar, la destrucción de las grandes dragas se mantiene”.



En el frente de seguridad nacional, la Política reconoce que se necesita modernizar las capacidades de las Fuerzas Militares y plantea también la importancia de seguir avanzado en acuerdos bilaterales y regionales para garantizar la seguridad de las regiones fronterizas del país.

