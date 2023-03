En la tarde de este jueves, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, al término de un consejo de seguridad desarrollado en Cúcuta (Norte de Santander, se refirió a la política antidrogas y a la situación de seguridad en la zona.



Ante la pregunta sobre una eventual desertificación por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas a Colombia señaló: "Yo creo que, si se comprende exactamente, cuál es la política de drogas de Colombia, no se llegaría a este punto de la descertificación".



Velásquez señaló que de acuerdo a los informes de Naciones Unidas se concluye que la resiembra de cultivos ilícitos puede llegar al 62 por ciento, por eso, "el número de hectáreas erradicadas no debería ser el indicador de éxito de la política antidrogas".



Y sostuvo que la tradición ha sido medir "eficacias por hectáreas de coca erradicadas", a lo que añadió que "si se revisa históricamente los miles, podría decirse los cientos de miles de hectáreas de coca erradicadas significaría que ahora estaríamos sin narcotráfico, lo cual supone que esa no es una medida eficaz”.



El Ministro aseguró que el actual Gobierno ha planteado una estrategia contra las drogas dirigida a la producción, es decir a destruir los laboratorios e incrementar la incautación de insumos líquidos y sólidos.



De acuerdo con el funcionario la nueva estrategia antidrogas también se enfoca en incrementar sustancialmente la interdicción de droga y perseguir con inteligencia los bienes y rentas del narcotráfico para que, a través de las agencias de inteligencia y de la UIAF, se pueda afectar a los verdaderos dueño del negocio.

El Ministro encabezó consejo de seguridad en Cúcuta. Foto: Ministerio de Defensa

El jefe de la cartera castrense dijo que el presidente Gustavo Petro planteó no afectar a los eslabones débiles de la cadena, es decir, a los campesinos que están derivando su subsistencia de los cultivos ilícitos sin que el gobierno haya desarrollado una política adecuada, real de sustitución.



Por eso, aseguró Velásquez, "la Fuerza Pública se centra ahora en los cultivos ilícitos industriales o de grandes extensiones".



Sobre la situación de orden público en Norte de Santander y la presencia del 'clan del Golfo', señaló que "hemos recibido información de un fortalecimiento del 'clan' en Cúcuta y el propósito de ese grupo delictivo de expandirse también en el departamento; por ejemplo, logrando ingresar a toda la región del Catatumbo".



Tras hacer la radiografía de la situación afirmó que le pidió "tanto a los comandantes de Policía, como también del Ejército, que redoblen sus actividades para impedir que esta organización logre consolidarse en esta región del país”.



En la región han incautado más de 300 toneladas de cocaína las que se producen en Norte de Santander, es decir, más de la quinta parte del total de cocaína que se produce en el país.



“En algunos espacios se ha venido planteando que el cese al fuego tiene de manos amarradas a la Fuerza Pública y eso no es real. Insisto, el cese al fuego solo dispone la suspensión de operaciones ofensivas, pero no la represión de los delitos que estas organizaciones están cometiendo”, aseguró el jefe de la cartera castrense.

