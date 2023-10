Gobierno debe pasar de los anuncios a la ejecución: FIP sobre política antidrogas

La política antidrogas, que fue presentada el martes por el presidente Gustavo Petro en El Tambo (Cauca), requiere de cambios a la ley que tendrían que pasar por el Congreso, en donde el Gobierno ha venido perdiendo sus mayorías.



Esa es una de las advertencias que hizo la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe que evalúa el primer año del gobierno Petro en temas de lucha contra el narcotráfico.

Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

"No es claro aún cómo las agendas de paz y de seguridad se sintonizarán con la política de drogas"

“Si bien el Presidente comenzó con una coalición robusta en el Legislativo, a medida que ha avanzado su gestión y se acercan las elecciones regionales se ha ido debilitando, lo que genera un ambiente menos favorable para sacar adelante su agenda”, señala el informe, que incluso pone como ejemplo el proyecto de regulación del cannabis para uso adulto, que fue respaldado por el Ejecutivo pero que no fue aprobado en su paso por el Congreso.



“Aunque el Gobierno manifestó públicamente su apoyo, y algunos ministros acompañaron su trámite, la postura y gestión del Ejecutivo no fue determinante y la iniciativa terminó hundiéndose”, se lee en el informe.



E insiste que “no parece haber el ambiente y las condiciones políticas para avanzar en las reformas, por lo que incluso se plantea que algunas de las modificaciones se puedan tramitar mediante actos administrativos a través del Consejo Nacional de Estupefacientes, en donde el Gobierno es mayoría, para poder implementarlas".



A las dificultades que enfrentarían las iniciativas del Gobierno se suman, según el informe, factores como el hecho de que la “visión que tiene el Gobierno sobre los cultivos de uso ilícito y la transformación territorial no se ha traducido, hasta ahora, en un esfuerzo articulado por parte de las instituciones responsables del desarrollo rural”, y que “no es claro aún cómo las agendas de paz y de seguridad se sintonizarán con la política de drogas; por el contrario, en varias regiones reina la incertidumbre”.

Foto: Mateo García / EL TIEMPO

Empezar a ejecutar

La FIP señaló que durante el primer año de la administración Petro, los esfuerzos del Ejecutivo se concentraron en definir la política de drogas y los cambios en el modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito, y luego de una larga espera –en la que se generaron muchas expectativas en las comunidades–, finalmente se conoció la política antidrogas.



“Ha llegado el momento de que los objetivos planteados se materialicen, a la luz de las capacidades de las instituciones del Estado, los recursos disponibles y la definición de prioridades (...) La FIP llama a pasar del plano de las ideas y los anuncios al de la ejecución”, subraya el documento tras insistir en que se requieren que las estrategias para enfrentar el problema de las drogas tengan objetivos cuantificables que se revisen de manera periódica.



“En la medida que avanza su administración, la paciencia de las comunidades se agota y sus exigencias aumentan. El riesgo es que terminen por primar las medidas asistencialistas y de corto plazo, que pueden calmar las aguas, pero sin soluciones de fondo”, advierten los investigadores de la FIP.

Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Igualmente, se plantean preocupaciones por planes claves como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), cuyas reformas fueron ampliamente difundidas por el Gobierno para garantizar el desarrollo alternativo en las regiones, que “ha chocado con la poca flexibilidad en su ejecución y los problemas heredados de las anteriores administraciones. Además, si bien dentro del Ejecutivo existe un discurso común y una visión compartida, eso no se ha traducido hasta ahora en un esfuerzo articulado por parte de las instituciones responsables del desarrollo rural. La pregunta es cómo pasar del discurso a la ejecución”.



En ese punto se señala que ante la limitación de recursos económicos es clave definir las áreas geográficas en las que se concentrará la intervención del Estado, pues “escoger un número abultado de municipios o veredas puede dispersar los esfuerzos y restarles profundidad a las iniciativas del Gobierno central”.

Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Efectos de la ‘paz total’

Foto: Ejército

La FIP analizó el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones del país, así como la incertidumbre sobre la ‘paz total’.



Aunque se señala que en varias de las zonas cocaleras se ha vivido un momento de crisis con la contracción de la demanda local y la caída de los precios de la hoja de coca y la pasta base, lo que sería positivo para los planes de sustitución de cultivos ilegales, se afirma que “el país se enfrenta al fortalecimiento de grupos armados ilegales y facciones criminales con un preocupante impacto humanitario. Si bien los avances en la ‘paz total’ podrían contribuir a generar un contexto favorable para la intervención del Estado, este camino es incierto, al menos por el momento. No es claro cómo se abordarán las economías ilegales en los diálogos que se mantienen con organizaciones al margen de la ley”.



Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, dice el informe, se ha venido observando en deterioro de la seguridad en algunas regiones del país, lo que ha “empeorado a la par del proceso de expansión y consolidación de los grupos armados”.



Este fenómeno llevaría al menos tres años y se habría iniciado durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Y si bien la seguridad de los territorios mejoró al comienzo de la administración Petro –por las expectativas de la ‘paz total’– “durante 2023 se ha dado un ‘efecto rebote’ con el incremento de las disputas territoriales y un mayor impacto humanitario: dos asuntos que, se esperaba, fueran atendidos por la estrategia de acercamiento a los grupos”.

Foto: Policía

El reto de la sustitución

El informe hace un recuento de las decisiones del Gobierno de dar prioridad a la sustitución voluntaria frente a la erradicación forzada y señala que es clave que se definan las estrategias para intervenir los cultivos de gran extensión.



Este asunto sigue pendiente mientras el país registra, según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), 230.000 hectáreas sembradas de coca en 2022, y se registra una reducción en algunos de los indicadores del Ministerio de Defensa en la lucha contra el narcotráfico.



Además, dice el informe, la Fuerza Pública ha optado, en la mayoría de los casos, por evitar los choques con las poblaciones que se oponen a la erradicación.

