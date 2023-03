Sobre la media noche del jueves, el presidente Gustavo Petro sentó su posición sobre el escándalo del secuestro de 78 policías en Caquetá, que ocurrió hace tres semanas pero que revivió por cuenta de un juez penal militar que ordenó la captura del comandante de la Policía de ese departamento, y por unas polémicas declaraciones del director de la institución, general Henry Sanabria, según las cuales el ministro Alfonso Prada se habría "canjeado" para lograr la liberación de los uniformados.



"Yo soy el comandante jefe de la Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en el Pozo, Caquetá", trinó Petro poco después de regresar de su viaje a Venezuela.

Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2023

Es la misma posición que había manifestado Petro hace varias semanas, cuando el polémico manejo que le dieron a la crisis los ministros del Interior, Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, fue duramente criticado por varios sectores.



En ese momento, Prada habló no de secuestro sino de "retención" y de un supuesto "cerco humanitario". Y este jueves, además, desmintió las declaraciones del general Sanabria y dijo que nunca estuvo secuestrado y que no se canjeó por nadie. Por su lado, Velásquez sugirió que tal vez el general Sanabria estuvo "mal informado" de lo que ocurrió en Los Pozos.



Además del evidente corto circuito entre el jefe de la Policía Nacional y su jefe directo, el ministro Velásquez, es claro que el Presidente quiere dejar claro que él es el jefe máximo de las Fuerzas Militares y de la la Policía Nacional y que la decisión de no auxiliar a los policías sitiados por una turba beligerante, incluso después de dos asesinatos (el de un miembro del UNDMO -antiguo Esmad- y de un manifestante) fue suya.



El argumento de Petro es que un manejo diferente supuestamente habría ocasionado un combate campal, y afirma que su gobierno nunca va a ordenar disparar contra manifestantes o bombardear a niños.



"No quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos o se masacre a los manifestantes. Mis tropas jamás bombardearán niños. Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de Policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil", dijo Petro en otro trino.

No quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos, o se masacre a los manifestantes.



Mis tropas jamás bombeardarán niños. Repondo ante el juez miliitar que juzga a mi jefe de policia en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2023

Los argumentos del Presidente de por qué atender los desesperados llamados de ayuda de los policías acorralados en la base de la petrolera Emerald necesariamente habrían terminado en bombardeos de niños, falsos positivos o la muerte de manifestantes no se conocen. Y lo que dicen los expertos es que el hecho de que el Presidente asuma la responsabilidad de su decisión, legítima como máximo comandante de las Fuerzas Militares, no puede atravesarse en las decisiones de la justicia.



De hecho, Petro podría ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero en ningún caso tendrá, como lo dijo, que responder ante el juez militar que ordenó la captura, para ser oído en indagatoria, del coronel Javier Antonio Castro, quien es investigado por supuesta omisión.

Los policías secuestrados fueron trasladados de la base petrolera. Foto: Policía Nacional

El penalista Pedro Nel Escorcia señaló que el comandante de la Policía de Caquetá estaba al mando directo de la situación, y aunque el presidente Petro es el jefe de la Fuerza Pública, esto no quita la responsabilidad individual del uniformado.



"El Presidente tiene delegación en los comandantes, pero para efectos prácticos del funcionamiento del Estado, no para asumir cada hecho", indicó el jurista.



Añadió que el asunto es más grave porque hubo otros delitos, como el homicidio de dos personas, el ataque a la Fuerza Pública y la destrucción de infraestructura privada, y en cada caso deben adelantarse investigaciones para definir las responsabilidades individuales.



Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"Una cosa es la responsabilidad política y otra la responsabilidad individual por los hechos puntuales que se registraron”, dijo Escorcia.



El exviceministro Rafael Nieto Loaiza señaló que las investigaciones deben continuar y que aunque el comandante de la Policía de Caquetá "sería culpable si incumplió su obligación legal de prestar apoyo" a sus hombres, teniendo los medios para asistirlos, hay que seguir subiendo en la cadena de mando para definir responsabilidades.



El exmagistrado José Gregorio Hernández, señaló que "el Presidente y la Fuerza Pública actuaron correctamente y evitaron una enorme tragedia" al evitar el eventual uso de las armas oficiales contra los manifestantes, que según varias versiones fueron presionados por las disidencias de las Farc.



La sola declaración de Petro deberá ser tenida en cuenta en las diferentes investigaciones y procesos, pero no bastará para frenarlos. Como tampoco la valoración de 'cerco humanitario' que hizo el ministro Prada evitará que los responsables sean judicializados por secuestro, si la Fiscalía avanza en ese caso.



La justicia ordinaria también investiga los asesinatos del subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto —quien fue degollado y su cadáver fue tratado sin mayor dignidad durante los hechos— y de uno de los manifestantes, quien recibió un disparo.



La Procuraduría también anunció sus procesos disciplinarios —en los que la cadena de mando, encabezada por Petro, sí será un elemento clave— y hay también en curso una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuya gestión al frente de la seguridad del país ha recibido numerosas críticas.

